Aggasztó látványt mutatnak a műholdak: a tengerszint emelkedése rosszabb lehet, mint azt eddig hittük

A tengerszint-emelkedés egyes tengerparti közösségeket a korábban gondoltnál is súlyosabban érinthet, mivel a kutatók jelentős eltéréseket fedeztek fel a helyi árapályszintekben műholdas adatoknak köszönhetően.
Aggasztó adatokat mutatnak a műholdak a tengerszint emelkedéséről
Az adatok szerint az árapály magassága egyetlen öblön belül is közel egy méterrel különbözhet. Emiatt a partvidék bizonyos részei sokkal inkább ki vannak téve a tengeri áradásoknak, a talajvíz elsózódásának és a szennyezéseknek, mint a közvetlen szomszédságukban lévő területek.
A tanulmány társszerzője, Dr. Thomas Monahan, az Oxfordi Egyetem munkatársa a Daily Mailnek elmondta: „A partvidék mentén az áradások jelentik a fő kihívást, és ezt az óceáni árapályok súlyosbíthatják.”
Tekintettel az árapályok rövid távolságokon belüli hirtelen ingadozására, ez azt jelenti, hogy ugyanazon vihar esetén két szomszédos helyszínen nagyon eltérő mértékű árvíz lehet. A jövőbeli part menti infrastruktúra tervezésekor elengedhetetlen lesz ezen hiperlokális változások figyelembevétele a közösségek biztonságának megőrzése érdekében.
A tanulmány azután jelent meg, hogy az Amerikai Meteorológiai Társaság (AMS) lesújtó jelentése arra figyelmeztetett, hogy a Föld tengerszintje rekordmagasságokba emelkedik az éghajlatváltozás miatt. A globális tengerszint immár 14. éve egymás után rekordmagas, körülbelül 111 milliméterrel meghaladva az 1993-as átlagot, amikor a műholdas mérések elkezdődtek.
Az árapályszintek megértése kritikus fontosságú a part menti árvizek kockázatának modellezéséhez, mivel ezek a természetes mintázatok más tényezőkkel kombinálva összetett áradásokat válthatnak ki.
Dr. Michael Hart-Davis, a tanulmány társszerzője elmondta: „Ha vihar idején dagály van, nagyobb az esélye az árvíz bekövetkezésének, míg az ellenkezője csökkentheti a vihar hatásait.”
A tudósok ismeretei azonban továbbra is rendkívül korlátozottak az árapályok változásáról. Az árapálymérők pontos adatoka biztosítanak, de csak egy adott helyszínre vonatkozóan, míg a hagyományos, radaros műholdak korlátozott hatótávolsággal és felbontással rendelkeznek.
Annak érdekében, hogy tisztább képet kapjanak arról, hogyan hatnak valójában az árapályok a partra, a tudósok egy új technikát fejlesztettek ki, amely műholdak által készített képeket használ. Ahelyett, hogy közvetlenül a fotók alapján becsülnék meg a tengerszint magasságát, ez a módszer magát a partot használja hatalmas vonalzóként. Ahogy az árapály emelkedik és süllyed, a vízvonal fel-le mozog a lejtős parton, és a műholdképek rögzítik, hol helyezkedik el ez a vízvonal.
Mivel a tengerszint várhatóan tovább emelkedik a klímaváltozás miatt, a kutatók arra figyelmeztetnek, hogy ezek a különbségek jelentős következményekkel járnak az árvízkockázatokra nézve.
Az AMS becslései szerint a melegedő óceánok 2005 óta évente körülbelül 1,6 milliméterrel járultak hozzá a tengerszint emelkedéséhez, míg az olvadó gleccserek és jégtakarók átlagosan további két milliméterrel járultak hozzá az emelkedéshez. Hasonlóképpen, egy friss tanulmány becslése szerint a Grönland és az Antarktisz hatalmas jégtakaróin kívüli gleccserek körülbelül 150 000 köbkilométer jeget tartalmaznak. Ha ezek a gleccserek teljesen elolvadnának, az több mint 32,3 cm-rel emelné meg a globális tengerszintet.