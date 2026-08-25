Aggasztó látványt mutatnak a műholdak: a tengerszint emelkedése rosszabb lehet, mint azt eddig hittük

A tengerszint-emelkedés egyes tengerparti közösségeket a korábban gondoltnál is súlyosabban érinthet, mivel a kutatók jelentős eltéréseket fedeztek fel a helyi árapályszintekben műholdas adatoknak köszönhetően.

Aggasztó adatokat mutatnak a műholdak a tengerszint emelkedéséről. Fotó: MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Aggasztó adatokat mutatnak a műholdak a tengerszint emelkedéséről

Az adatok szerint az árapály magassága egyetlen öblön belül is közel egy méterrel különbözhet. Emiatt a partvidék bizonyos részei sokkal inkább ki vannak téve a tengeri áradásoknak, a talajvíz elsózódásának és a szennyezéseknek, mint a közvetlen szomszédságukban lévő területek.

A tanulmány társszerzője, Dr. Thomas Monahan, az Oxfordi Egyetem munkatársa a Daily Mailnek elmondta: „A partvidék mentén az áradások jelentik a fő kihívást, és ezt az óceáni árapályok súlyosbíthatják.”

Tekintettel az árapályok rövid távolságokon belüli hirtelen ingadozására, ez azt jelenti, hogy ugyanazon vihar esetén két szomszédos helyszínen nagyon eltérő mértékű árvíz lehet. A jövőbeli part menti infrastruktúra tervezésekor elengedhetetlen lesz ezen hiperlokális változások figyelembevétele a közösségek biztonságának megőrzése érdekében.

A tanulmány azután jelent meg, hogy az Amerikai Meteorológiai Társaság (AMS) lesújtó jelentése arra figyelmeztetett, hogy a Föld tengerszintje rekordmagasságokba emelkedik az éghajlatváltozás miatt. A globális tengerszint immár 14. éve egymás után rekordmagas, körülbelül 111 milliméterrel meghaladva az 1993-as átlagot, amikor a műholdas mérések elkezdődtek.

Az árapályszintek megértése kritikus fontosságú a part menti árvizek kockázatának modellezéséhez, mivel ezek a természetes mintázatok más tényezőkkel kombinálva összetett áradásokat válthatnak ki.

Dr. Michael Hart-Davis, a tanulmány társszerzője elmondta: „Ha vihar idején dagály van, nagyobb az esélye az árvíz bekövetkezésének, míg az ellenkezője csökkentheti a vihar hatásait.”

A tudósok ismeretei azonban továbbra is rendkívül korlátozottak az árapályok változásáról. Az árapálymérők pontos adatoka biztosítanak, de csak egy adott helyszínre vonatkozóan, míg a hagyományos, radaros műholdak korlátozott hatótávolsággal és felbontással rendelkeznek.