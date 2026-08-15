Valóban létezhet a múmiák átka – csak nem úgy, ahogy gondoltuk

A Staffordshire Egyetem kutatócsoportja dr. Kirsty Squires vezetésével 128 internetes bejegyzést és aukciós hirdetést vizsgált meg az International Journal of Cultural Property folyóiratban megjelent tanulmányukhoz. Több tételnél is lehetséges gombásodás vagy jelentős állagromlás jeleire lettek figyelmesek. Kiderült, hogy az eladók jellemzően kevés információt közöltek a biztonságos kezelésről, sőt, néhány felvételen jól láthatóan puszta kézzel, kesztyű nélkül értek hozzá a mumifikált maradványokhoz. A szakemberek hangsúlyozzák: a mikrobiális megtelepedés akkor is jelen lehet, ha ennek nincsenek szabad szemmel látható jelei, így a látszólag jó állapotú maradványok is veszélyesek lehetnek.

A mumifikált maradványok gombaspórákat és mérgező anyagokat hordozhatnak

Fotó: LEROY FRANCIS / HEMIS.FR / hemis.fr

A mumifikált maradványok értékesítésének kockázatai

A kínálatban leggyakrabban különálló emberi testrészek – főként kezek és lábfejek – szerepeltek, de a vizsgált tételek több mint felében különböző állapotú és megőrzöttségű emberi fejeket is árultak. Az elemzés arra is rávilágított, hogy a csomagok postázásakor sok esetben egyáltalán nem tartják be az előírásokat, ezáltal a kézbesítők, a vámtisztviselők és más gyanútlan személyek is komoly veszélynek lehetnek kitéve.

Az egyik bejegyzésben például egy amerikai vásárló mutatta be azt az Egyesült Királyságból érkezett csomagját, amelyet a brit királyi posta továbbított – annak ellenére, hogy a szolgáltató hivatalos szabályzata szigorúan tiltja a mumifikált emberi maradványok feladását.

A gombaspórák évszázadokig nyugalomban maradhatnak

Bár már korábban is ismert volt, hogy a mumifikált testek veszélyesek lehetnek, a kockázat mértékét jól szemlélteti egy múltbéli eset. Az 1970-es években IV. Kázmér lengyel király krakkói sírját felnyitó 12 restaurátor és szakember közül tízen életüket vesztették, halálukat pedig a szakértők az Aspergillus gombaspóráinak belégzésével hozták összefüggésbe.

A feltételezések szerint Lord Carnarvon halálát is ugyanez a súlyos gombás fertőzés, az aszpergillózis okozhatta, amelyet feltehetően a Tutanhamon sírjában belélegzett Aspergillus-spórák váltottak ki. Ezek a spórák akár évszázadokon keresztül is nyugalmi állapotban maradhatnak, majd a sírok vagy a maradványok felbolygatásakor azonnal a levegőbe kerülhetnek, veszélyeztetve az emberi egészséget.