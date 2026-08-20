Kamerát tettek egy cápára – nem hitték el, milyen ragadozó úszott elé

A 2025-ben készült felvételen az látható, ahogy a nagy fehér cápa egy dajkacápa közvetlen közelében úszik. A Florida Atlantic University tengerbiológusai által közzétett videót a dajkacápa hátúszójára rögzített eszköz vette fel a Boynton Beach partjainál fekvő Donny Boy Slipe Reef mesterséges zátonynál.
Nem számítottak rá, hogy nagy fehér cápa úszik a közelben
Stephen Kajiura és kutatócsoportja hátúszóra szerelt kamerák segítségével tanulmányozza a Dél-Florida vizeiben honos cápákat. A vizsgált fajok között citromcápák, pörölycápák és feketeúszójú szirticápák is megtalálhatók.
A dajkacápákat azért választották ideális alanynak a megfigyelésekhez, mert jellemzően nem távolodnak el messzire az élőhelyüktől, és idejük jelentős részét a tengerfenéken pihenve töltik. Éppen ezért érte meglepetésként a kutatókat, amikor az egyik kamera egy másik nagyméretű ragadozót is megörökített.
Többször is elúsztak egymás mellett
Kajiura becslései alapján a felvételen felbukkanó nagy fehér cápa legalább három méter hosszú lehetett.
A két állat találkozása nem csupán egyetlen röpke pillanatig tartott: nagyjából négy percen keresztül tartózkodtak egymás közelében, és többször is elhaladtak egymás mellett a mesterséges zátony térségében.
A kutató úgy véli, a videó kivételes lehetőséget nyújt arra, hogy egy cápa szemszögéből lehessen megfigyelni két különböző faj természetes interakcióját.
A kamerával felszerelt jeladó a mozgókép mellett háromdimenziós gyorsulási adatokat is gyűjtött. Az előre beprogramozott idő leteltével a műszer automatikusan levált a dajkacápáról, és a felszínre emelkedett, várva, hogy a kutatók begyűjtsék.
Kis híján elveszett a felvétel
A tudományos projekt során váratlan akadályok is felmerültek: a jeladó kezdetben néma maradt, és nem sugározta a koordinátáit, így a kutatók már attól tartottak, hogy végleg nyoma veszett. Csak négy nappal később bukkantak rá, miután a víz egy közeli partszakaszra sodorta az eszközt. A megpróbáltatások azonban ezzel még nem értek véget, ugyanis a parton egy arra haladó strandtisztító traktor majdnem darabokra zúzta a műszert – a keréknyomok alig néhány centiméterre voltak tőle.
Szerencsére a kamera teljesen épen maradt, így a csapat biztonságban visszavihette a laboratóriumba.
Genevieve Sylvester, a kutatócsoport egyik tagja elmondta: csak a felvételek tüzetes átnézésekor vették észre, hogy a nagy fehér cápa többször is felbukkant. Különösen egyedivé és szokatlanná tette a találkozást, hogy mindezt a dajkacápa saját szemszögéből követhették végig.