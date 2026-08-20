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cápa

Kamerát tettek egy cápára – nem hitték el, milyen ragadozó úszott elé

22 perce
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Egy cápára erősített kamera segítségével sikerült megörökíteni egy másik cápafajt. Egy nagy fehér cápa mintegy négy percen keresztül úszott egy dajkacápa közelében egy floridai mesterséges zátonynál.
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cápakamerafehér cápa

A 2025-ben készült felvételen az látható, ahogy a nagy fehér cápa egy dajkacápa közvetlen közelében úszik. A Florida Atlantic University tengerbiológusai által közzétett videót a dajkacápa hátúszójára rögzített eszköz vette fel a Boynton Beach partjainál fekvő Donny Boy Slipe Reef mesterséges zátonynál.

Dajkacápa a tengerfenéken, háttérben egy másik cápa – nagy fehér cápa megfigyelése kamerával
Egy dajkacápa a tengerfenéken – egy ilyen állatra szerelt kamera rögzítette a nagy fehér cápa felbukkanását
Fotó: TAHSIN CEYLAN / ANADOLU

Nem számítottak rá, hogy nagy fehér cápa úszik a közelben

Stephen Kajiura és kutatócsoportja hátúszóra szerelt kamerák segítségével tanulmányozza a Dél-Florida vizeiben honos cápákat. A vizsgált fajok között citromcápák, pörölycápák és feketeúszójú szirticápák is megtalálhatók.

A dajkacápákat azért választották ideális alanynak a megfigyelésekhez, mert jellemzően nem távolodnak el messzire az élőhelyüktől, és idejük jelentős részét a tengerfenéken pihenve töltik. Éppen ezért érte meglepetésként a kutatókat, amikor az egyik kamera egy másik nagyméretű ragadozót is megörökített.

Többször is elúsztak egymás mellett

Kajiura becslései alapján a felvételen felbukkanó nagy fehér cápa legalább három méter hosszú lehetett. 

A két állat találkozása nem csupán egyetlen röpke pillanatig tartott: nagyjából négy percen keresztül tartózkodtak egymás közelében, és többször is elhaladtak egymás mellett a mesterséges zátony térségében.

A kutató úgy véli, a videó kivételes lehetőséget nyújt arra, hogy egy cápa szemszögéből lehessen megfigyelni két különböző faj természetes interakcióját.

A kamerával felszerelt jeladó a mozgókép mellett háromdimenziós gyorsulási adatokat is gyűjtött. Az előre beprogramozott idő leteltével a műszer automatikusan levált a dajkacápáról, és a felszínre emelkedett, várva, hogy a kutatók begyűjtsék.

Kis híján elveszett a felvétel

A tudományos projekt során váratlan akadályok is felmerültek: a jeladó kezdetben néma maradt, és nem sugározta a koordinátáit, így a kutatók már attól tartottak, hogy végleg nyoma veszett. Csak négy nappal később bukkantak rá, miután a víz egy közeli partszakaszra sodorta az eszközt. A megpróbáltatások azonban ezzel még nem értek véget, ugyanis a parton egy arra haladó strandtisztító traktor majdnem darabokra zúzta a műszert – a keréknyomok alig néhány centiméterre voltak tőle. 

Szerencsére a kamera teljesen épen maradt, így a csapat biztonságban visszavihette a laboratóriumba.

Genevieve Sylvester, a kutatócsoport egyik tagja elmondta: csak a felvételek tüzetes átnézésekor vették észre, hogy a nagy fehér cápa többször is felbukkant. Különösen egyedivé és szokatlanná tette a találkozást, hogy mindezt a dajkacápa saját szemszögéből követhették végig.

(IFL Science)

 

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