Magyar kutató is dolgozott a NASA új űrtávcsövén, amely feltárhatja az univerzum sötét titkait

A Nancy Grace Roman űrteleszkóp legkorábban augusztus 30-án, magyar idő szerint 13:26-kor indulhat a floridai Kennedy Űrközpontból. A távcső legnagyobb újdonsága nem abban rejlik, hogy élesebb képet ad a Hubble-nél, hanem abban, hogy hasonló részletesség mellett az égbolt sokkal nagyobb területét képes egyszerre megfigyelni.
„Olyan lesz, mintha egy szűk látcső helyett most végre panorámaképet kapnánk az Univerzumról”
– mondta az Origónak Detre Örs Hunor.
Legalább százszor nagyobb látómezővel kutatja az égboltot a Nancy Grace Roman űrteleszkóp
A panorámát a Roman fő műszere, a 300 megapixeles Wide Field Instrument, vagyis a Nagy Látómezejű Műszer biztosítja. Ennek segítségével a teleszkóp nem csupán egy-egy égitestet vizsgálhat nagy részletességgel, hanem galaxisok millióit térképezheti fel, és milliárdnyi objektum fényét elemezheti. A hatalmas látómező azért is fontos, mert növeli annak esélyét, hogy a kutatók ritka, esetleg ma még ismeretlen jelenségekre bukkanjanak.
A begyűjtött adatok a modern csillagászat egyik legnagyobb rejtélyének megfejtéséhez is hozzájárulhatnak. Az általunk ismert, atomokból felépülő anyag a világegyetemnek mindössze mintegy 5 százalékát teszi ki. Körülbelül 27 százalékát a láthatatlan sötét anyag, 68 százalékát pedig az univerzum gyorsuló tágulásával összefüggő, ma még ismeretlen sötét energia alkotja.
Detre Örs Hunor személy szerint leginkább azt várja a küldetéstől, hogy az új eredmények közelebb visznek minket a sötét anyag és a sötét energia természetének megértéséhez.
Eltakarja a csillagot, hogy megmutassa a bolygóit
A Nancy Grace Roman űrteleszkóp fedélzetén a Wide Field Instrument mellett egy második berendezés, a Coronagraph Instrument, vagyis a koronagráf műszer is helyet kapott. A berendezés a csillagok vakító fényének elnyomásával próbálja láthatóvá tenni a körülöttük keringő, saját csillaguknál akár milliárdszor halványabb exobolygókat.
Detre elmondása szerint ez lesz az első olyan űrbeli koronagráf, amely a látható fény tartományában aktív optikával működik. Nemcsak kitakarja a csillag fényét, hanem deformálható tükrökkel a legkisebb optikai hibákat is korrigálja. A Coronagraph Instrument elsősorban technológiai demonstráció:
azt mutatja meg, miként válhatnak a jövőben közvetlenül megfigyelhetővé a Földhöz hasonló távoli bolygók, és hogyan nyílhat lehetőség a légkörük elemzésére, végső soron pedig az élet jeleinek keresésére.
A Roman emellett új exobolygók ezreit fedezheti fel, így átfogóbb képet adhat arról, milyen bolygórendszerek népesítik be a Tejútrendszert.
Detre szerint a három nagy űrtávcső munkája jól kiegészítheti egymást:
- a Roman megmutathatja, hol érdemes keresni,
- a James Webb űrteleszkóp infravörös tartományban,
- a Hubble pedig főként látható és ultraibolya fényben vizsgálhatja tovább az utánkövetésre alkalmas célpontokat.
Az első alkatrészektől a NASA-szerződésig
A koronagráf precíziós mechanikai egységeit a németországi Max Planck Csillagászati Intézet tervezte és építette meg. Detre Örs Hunor 2008 és 2023 között dolgozott az intézet műszeres kutatójaként. Már a legelső koncepciók kidolgozásába bekapcsolódott, majd a prototípusok megépítésében és tesztelésében is részt vett. A történet egészen szerényen indult:
az első tesztpéldányok néhány alkatrésze még a kutató otthoni 3D-nyomtatóján készült.
Ezek a mechanikai elemek mozgatják és rendkívüli pontossággal állítják be a Coronagraph Instrument cserélhető optikai elemeit, amelyekkel kiválasztható a megfigyelési mód és a vizsgált hullámhossztartomány. A mozgó alkatrészek ugyanakkor az űrműszerek legérzékenyebb pontjai közé tartoznak. Bár számos kritikus elektronikai egységből, szenzorból és motorból tartalékot is beépítenek, egy központi csapágyat többnyire nem lehet megkettőzni. Ha egy ilyen alkatrész beszorul, vagy nem éri el pontosan a kijelölt helyzetét, az az egész műszer működését veszélyeztetheti.
A NASA-szerződéshez vezető korai fejlesztési fázisra mindössze 6000 euró állt rendelkezésre. Ebből az összegből több műszaki elképzelést is kipróbáltak, mérőberendezéseket építettek, és egy továbbfejlesztett modellt is elkészítettek. Mivel a végleges űrelektronika ekkor még nem létezett, Detre egy olyan vezérlőegységet is megtervezett, amely hűen modellezte annak működését.
A működő tesztberendezés mérésekkel igazolt teljesítménye alapozta meg a bizalmat a későbbi, több millió dolláros NASA-szerződés iránt.
Detre elmondása szerint a Max Planck Társaság történetében ez volt az első alkalom, hogy valamelyik intézetük közvetlenül nyert el NASA-megbízást.
Ötven nanométeres pontosságot kellett elérni
Detre feladata lett a mechanika minősítéséhez szükséges teljes földi tesztlaboratórium megtervezése és felépítése, valamint a vizsgálati módszerek kidolgozása is. Az általa kialakított tesztlabort később a minősítő és a repülési modell méréseihez egyaránt használták. A mechanikának gyors mozgatás közben is 50 nanométeres pozicionálási pontosságot kellett elérnie, ami körülbelül egy emberi hajszál vastagságának az ezredrésze.
Nemcsak a megfelelő pozíciót kellett azonban rendkívüli pontossággal beállítani: mozgatás közben a mechanika síkja is alig billenhetett meg. Ha a róla visszaverődő lézersugarat egy kilométeres távolságra vetítenénk, a fénypont legfeljebb 0,1 millimétert, vagyis nagyjából egy hajszál vastagságnyit mozdulhatna el. Már egy ekkora eltérés megbízható kimérése is komoly szakmai feladat, miközben a szerkezetnek a rakétaindítással járó rázkódást követően, a világűr vákuumában, mindenféle javítási lehetőség nélkül kell éveken át hibátlanul működnie.
Hogyan tesztelik a Földön azt, aminek az űrben kell működnie?
Egy tudományos űreszköz lényegében egyedi prototípus. Nincs lehetőség arra, hogy több, élesben kipróbált modellgeneráción keresztül javítsák ki a hibákat: amikor a szerkezet elindul, már hibátlanul kell működnie. Éppen ezért egymásra épülő modellek sorozatát készítik el. Előbb a működési alapelvet igazolják, majd fokozatosan pontosítják a konstrukciót, egyre több űrminősítésű anyagot és alkatrészt felhasználva.
A berendezéseket vákuumkamrákban vizsgálják, ahol légüres környezetet hoznak létre, beállítják a szélsőséges hőmérsékleti viszonyokat, sőt mesterséges fényforrásokkal akár a csillagfényt is szimulálják. Az elektromágneses tesztekkel azt ellenőrzik, zavarja-e a környezet az eszköz működését, illetve maga az eszköz okoz-e interferenciát más rendszerekben. A vibrációs és akusztikai vizsgálatok során a rakétaindítással járó rázkódást és hangterhelést modellezik.
Detre tréfás megfogalmazása szerint ilyenkor „nincs ateista mérnök”: mindenki azért drukkol, hogy ne az általa tervezett alkatrész törjön el.
A súlytalanság állapotát földi laboratóriumi körülmények között nem lehet maradéktalanul előállítani. Egyes szerkezetek a saját súlyuk alatt ki sem nyílnának, ezért speciális tehermentesítő rendszerekkel ellensúlyozzák a gravitációt, majd a mérések és számítások alapján következtetnek az űrbeli viselkedésre.
Egyetlen ilyen teszt mögött hónapok, olykor évek tervezőmunkája állhat.
Az indításra váró Nancy Grace Roman űrteleszkóp fedélzetén ott van ennek a hosszú fejlesztőmunkának az eredménye. Detre Örs Hunor számára különleges érzés, hogy több tervezési ötlete is bekerült a Földet hamarosan elhagyó hardverbe. A teleszkóp egyszerre nyithat panorámaablakot a világegyetemre, segíthet feltérképezni a Tejútrendszer bolygórendszereit, és szolgáltathat új adatokat arról a "sötét 95 százalékról", amelynek valódi természetét a mai napig nem ismerjük.
Student Spacelab Network
Detre Örs Hunor azért dolgozik a Student Spacelab Network (SSN) programon, hogy minél több fiatal szerezzen gyakorlati tapasztalatot az űrkutatás és az űrtechnológia területén. Az országos diáklabor-hálózat összegyűjti a diákok és oktatóik igényeit, feltérképezi az elérhető lehetőségeket, majd összekapcsolja ezeket egymással. A kezdeményezés célja megmutatni, hogy a fizika, a mérnöki munka és az űr világa nem távoli álom, hanem elérhető pálya.