Magyar kutató is dolgozott a NASA új űrtávcsövén, amely feltárhatja az univerzum sötét titkait

A Nancy Grace Roman űrteleszkóp legkorábban augusztus 30-án, magyar idő szerint 13:26-kor indulhat a floridai Kennedy Űrközpontból. A távcső legnagyobb újdonsága nem abban rejlik, hogy élesebb képet ad a Hubble-nél, hanem abban, hogy hasonló részletesség mellett az égbolt sokkal nagyobb területét képes egyszerre megfigyelni.

A NASA Nancy Grace Roman űrteleszkópja, amely a Hubble-höz hasonló felbontás mellett legalább százszor nagyobb égterületet vizsgálhat egyszerre

Fotó: HANDOUT / NASA

„Olyan lesz, mintha egy szűk látcső helyett most végre panorámaképet kapnánk az Univerzumról”

– mondta az Origónak Detre Örs Hunor.

Legalább százszor nagyobb látómezővel kutatja az égboltot a Nancy Grace Roman űrteleszkóp

A panorámát a Roman fő műszere, a 300 megapixeles Wide Field Instrument, vagyis a Nagy Látómezejű Műszer biztosítja. Ennek segítségével a teleszkóp nem csupán egy-egy égitestet vizsgálhat nagy részletességgel, hanem galaxisok millióit térképezheti fel, és milliárdnyi objektum fényét elemezheti. A hatalmas látómező azért is fontos, mert növeli annak esélyét, hogy a kutatók ritka, esetleg ma még ismeretlen jelenségekre bukkanjanak.

A begyűjtött adatok a modern csillagászat egyik legnagyobb rejtélyének megfejtéséhez is hozzájárulhatnak. Az általunk ismert, atomokból felépülő anyag a világegyetemnek mindössze mintegy 5 százalékát teszi ki. Körülbelül 27 százalékát a láthatatlan sötét anyag, 68 százalékát pedig az univerzum gyorsuló tágulásával összefüggő, ma még ismeretlen sötét energia alkotja.

A Nancy Grace Roman űrteleszkóp a Hubble-höz hasonló részletességgel legalább százszor nagyobb égterületet képes egyszerre megfigyelni

Fotó: NASA

Detre Örs Hunor személy szerint leginkább azt várja a küldetéstől, hogy az új eredmények közelebb visznek minket a sötét anyag és a sötét energia természetének megértéséhez.

Eltakarja a csillagot, hogy megmutassa a bolygóit

A Nancy Grace Roman űrteleszkóp fedélzetén a Wide Field Instrument mellett egy második berendezés, a Coronagraph Instrument, vagyis a koronagráf műszer is helyet kapott. A berendezés a csillagok vakító fényének elnyomásával próbálja láthatóvá tenni a körülöttük keringő, saját csillaguknál akár milliárdszor halványabb exobolygókat.

Detre elmondása szerint ez lesz az első olyan űrbeli koronagráf, amely a látható fény tartományában aktív optikával működik. Nemcsak kitakarja a csillag fényét, hanem deformálható tükrökkel a legkisebb optikai hibákat is korrigálja. A Coronagraph Instrument elsősorban technológiai demonstráció:

azt mutatja meg, miként válhatnak a jövőben közvetlenül megfigyelhetővé a Földhöz hasonló távoli bolygók, és hogyan nyílhat lehetőség a légkörük elemzésére, végső soron pedig az élet jeleinek keresésére.

A Roman emellett új exobolygók ezreit fedezheti fel, így átfogóbb képet adhat arról, milyen bolygórendszerek népesítik be a Tejútrendszert.