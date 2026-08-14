Óriási űrtükrökkel vakítanák meg a Földet: őrült tervet eszelt ki egy amerikai cég

A kaliforniai székhelyű Reflect Orbital már meg is kapta az engedélyt az amerikai Szövetségi Hírközlési Bizottságtól (FCC) első tesztműholdjának felbocsátására. A napfényt visszaverő műholdak fejlesztésének első állomása az Earendil-1 nevet viseli. Ezt az alacsony Föld körüli pályán keringő eszközt egy hatalmas, körülbelül 18×18 méteres tükörrel szerelik fel – számolt be róla a Smithsonian magazin.

A napfényt visszaverő műholdak tükrökkel irányítanák a napsugárzást a Föld felszínére, hogy meghosszabbítsák a napelemek energiatermelési idejét

Fotó: SERGIO BONILLA / Connect Images

Napfényt visszaverő műholdak: akár 50 ezret is pályára állíthatnak

Az Earendil-1 várhatóan egy mintegy 4,8 kilométer széles fényfoltot vet majd a Föld felszínére. A vállalat tervei szerint a napfényt pontosan kijelölt területekre irányítanák, lehetővé téve, hogy a földi napelemek a közvetlen nappali napsütéses órák után is folyamatosan energiát termelhessenek.

A tesztműholdat már a következő hónapokban felbocsáthatják.

A Reflect Orbital ambiciózus tervei alapján a jövő év végére már 36 ilyen eszköz keringhet bolygónk körül, 2035-ig pedig a tükrös műholdak száma akár az 50 ezret is elérheti.

(Összehasonlításképpen: jelenleg valamivel több mint 18 500 aktív űreszköz kering a Föld körül.)

A cég érvelése szerint forradalmi technológiájuk jelentősen javíthatná

a meglévő napenergia-infrastruktúra kihasználtságát,

mérsékelhetné a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőséget,

egyúttal növelhetné az energiaellátás biztonságát.

Az éjszakai fény megzavarhatja az élővilágot

A nagyszabású tervet azonban több környezetvédelmi szervezet is hevesen ellenzi. Az Earthjustice, a DarkSky International és más civil tömörülések (köztük az Environment America és az American Bird Conservancy) közös petícióban követelték az FCC által kiadott engedély visszavonását.

Bár a szakértők egyelőre nem tudják pontosan felmérni, milyen konkrét hatással lenne az állatokra egy űrbe telepített tükörrendszer, az éjszakai mesterséges fény káros következményei már jól ismertek.

A kutatások egyértelműen bizonyítják, hogy a fényszennyezés megzavarja számos állatcsoport – köztük a denevérek és a madarak – természetes viselkedését.

A csillagászok szintén aggódnak. Mivel kutatásaikhoz elengedhetetlen a sötét, tiszta égbolt, a hatalmas méretű tükrök által visszavert mesterséges fény nagyban hátráltathatja a csillagászati megfigyeléseket.