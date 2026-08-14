Óriási űrtükrökkel vakítanák meg a Földet: őrült tervet eszelt ki egy amerikai cég

A kaliforniai székhelyű Reflect Orbital már meg is kapta az engedélyt az amerikai Szövetségi Hírközlési Bizottságtól (FCC) első tesztműholdjának felbocsátására. A napfényt visszaverő műholdak fejlesztésének első állomása az Earendil-1 nevet viseli. Ezt az alacsony Föld körüli pályán keringő eszközt egy hatalmas, körülbelül 18×18 méteres tükörrel szerelik fel – számolt be róla a Smithsonian magazin.
Napfényt visszaverő műholdak: akár 50 ezret is pályára állíthatnak
Az Earendil-1 várhatóan egy mintegy 4,8 kilométer széles fényfoltot vet majd a Föld felszínére. A vállalat tervei szerint a napfényt pontosan kijelölt területekre irányítanák, lehetővé téve, hogy a földi napelemek a közvetlen nappali napsütéses órák után is folyamatosan energiát termelhessenek.
A tesztműholdat már a következő hónapokban felbocsáthatják.
A Reflect Orbital ambiciózus tervei alapján a jövő év végére már 36 ilyen eszköz keringhet bolygónk körül, 2035-ig pedig a tükrös műholdak száma akár az 50 ezret is elérheti.
(Összehasonlításképpen: jelenleg valamivel több mint 18 500 aktív űreszköz kering a Föld körül.)
A cég érvelése szerint forradalmi technológiájuk jelentősen javíthatná
- a meglévő napenergia-infrastruktúra kihasználtságát,
- mérsékelhetné a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőséget,
- egyúttal növelhetné az energiaellátás biztonságát.
Az éjszakai fény megzavarhatja az élővilágot
A nagyszabású tervet azonban több környezetvédelmi szervezet is hevesen ellenzi. Az Earthjustice, a DarkSky International és más civil tömörülések (köztük az Environment America és az American Bird Conservancy) közös petícióban követelték az FCC által kiadott engedély visszavonását.
Bár a szakértők egyelőre nem tudják pontosan felmérni, milyen konkrét hatással lenne az állatokra egy űrbe telepített tükörrendszer, az éjszakai mesterséges fény káros következményei már jól ismertek.
A kutatások egyértelműen bizonyítják, hogy a fényszennyezés megzavarja számos állatcsoport – köztük a denevérek és a madarak – természetes viselkedését.
A csillagászok szintén aggódnak. Mivel kutatásaikhoz elengedhetetlen a sötét, tiszta égbolt, a hatalmas méretű tükrök által visszavert mesterséges fény nagyban hátráltathatja a csillagászati megfigyeléseket.
A közlekedésre és az emberi szemre is veszélyt jelenthet
A visszavert napfény ráadásul az emberi szemet is károsíthatja, nem beszélve arról, hogy elvakíthatja a pilótákat és a közúti járművek vezetőit. Eric Bretschneider világítástechnikai szakértő arra figyelmeztet, hogy a napfény rendkívül intenzív:
a vállalat terve gyakorlatilag egy közel teljes napfogyatkozás fényviszonyaihoz hasonló helyzetet idézne elő mesterségesen.
Amint az ismert, az ilyen fényhatásokat a szakértők szerint veszélyes szabad szemmel nézni.
A kritikákra válaszul a Reflect Orbital szigorú korlátozásokat, precíz irányítást, független ellenőrzéseket és nyilvánosan hozzáférhető adatokat ígér. A vállalat hangsúlyozza, hogy az Earendil-1 csupán egy tesztküldetés, amelynek segítségével pontosan meghatározhatják, hogyan, hol és mikor alkalmazható a jövőben a szolgáltatás.
Nincs megnyugtatóan szabályozva a műholdak fényessége
A bírálók szerint nem is önmagában az első tesztműhold jelenti a legnagyobb gondot, hanem a technológiára vonatkozó átfogó szabályozás hiánya. Jelenleg ugyanis egyetlen állami szerv sincs felhatalmazva arra, hogy meghatározza a műholdak megengedett maximális fényességét. Ez a jogi hézag a Föld körül keringő műholdak számának drasztikus emelkedése miatt egyre égetőbb problémává válik.