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napfény

Óriási űrtükrökkel vakítanák meg a Földet: őrült tervet eszelt ki egy amerikai cég

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Egy amerikai startup műholdakra szerelt tükrökkel hosszabbítaná meg a napelemek működési idejét. A napfényt visszaverő műholdak azonban nemcsak az élővilágot és a csillagászati kutatásokat zavarhatják meg, hanem komoly egészségügyi kockázatot is jelenthetnek.
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A kaliforniai székhelyű Reflect Orbital már meg is kapta az engedélyt az amerikai Szövetségi Hírközlési Bizottságtól (FCC) első tesztműholdjának felbocsátására. A napfényt visszaverő műholdak fejlesztésének első állomása az Earendil-1 nevet viseli. Ezt az alacsony Föld körüli pályán keringő eszközt egy hatalmas, körülbelül 18×18 méteres tükörrel szerelik fel – számolt be róla a Smithsonian magazin.

Napfényt visszaverő műholdak a Föld körüli pályán, amelyek tükrökkel irányítanák a napfényt a bolygó felszínére
A napfényt visszaverő műholdak tükrökkel irányítanák a napsugárzást a Föld felszínére, hogy meghosszabbítsák a napelemek energiatermelési idejét
Fotó: SERGIO BONILLA / Connect Images

Napfényt visszaverő műholdak: akár 50 ezret is pályára állíthatnak

Az Earendil-1 várhatóan egy mintegy 4,8 kilométer széles fényfoltot vet majd a Föld felszínére. A vállalat tervei szerint a napfényt pontosan kijelölt területekre irányítanák, lehetővé téve, hogy a földi napelemek a közvetlen nappali napsütéses órák után is folyamatosan energiát termelhessenek.

A tesztműholdat már a következő hónapokban felbocsáthatják. 

A Reflect Orbital ambiciózus tervei alapján a jövő év végére már 36 ilyen eszköz keringhet bolygónk körül, 2035-ig pedig a tükrös műholdak száma akár az 50 ezret is elérheti.

(Összehasonlításképpen: jelenleg valamivel több mint 18 500 aktív űreszköz kering a Föld körül.)

A cég érvelése szerint forradalmi technológiájuk jelentősen javíthatná 

  • a meglévő napenergia-infrastruktúra kihasználtságát, 
  • mérsékelhetné a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőséget, 
  • egyúttal növelhetné az energiaellátás biztonságát.

Az éjszakai fény megzavarhatja az élővilágot

A nagyszabású tervet azonban több környezetvédelmi szervezet is hevesen ellenzi. Az Earthjustice, a DarkSky International és más civil tömörülések (köztük az Environment America és az American Bird Conservancy) közös petícióban követelték az FCC által kiadott engedély visszavonását.

Bár a szakértők egyelőre nem tudják pontosan felmérni, milyen konkrét hatással lenne az állatokra egy űrbe telepített tükörrendszer, az éjszakai mesterséges fény káros következményei már jól ismertek. 

A kutatások egyértelműen bizonyítják, hogy a fényszennyezés megzavarja számos állatcsoport – köztük a denevérek és a madarak – természetes viselkedését.

A csillagászok szintén aggódnak. Mivel kutatásaikhoz elengedhetetlen a sötét, tiszta égbolt, a hatalmas méretű tükrök által visszavert mesterséges fény nagyban hátráltathatja a csillagászati megfigyeléseket.

A közlekedésre és az emberi szemre is veszélyt jelenthet

A visszavert napfény ráadásul az emberi szemet is károsíthatja, nem beszélve arról, hogy elvakíthatja a pilótákat és a közúti járművek vezetőit. Eric Bretschneider világítástechnikai szakértő arra figyelmeztet, hogy a napfény rendkívül intenzív: 

a vállalat terve gyakorlatilag egy közel teljes napfogyatkozás fényviszonyaihoz hasonló helyzetet idézne elő mesterségesen.

Amint az ismert, az ilyen fényhatásokat a szakértők szerint veszélyes szabad szemmel nézni.

A kritikákra válaszul a Reflect Orbital szigorú korlátozásokat, precíz irányítást, független ellenőrzéseket és nyilvánosan hozzáférhető adatokat ígér. A vállalat hangsúlyozza, hogy az Earendil-1 csupán egy tesztküldetés, amelynek segítségével pontosan meghatározhatják, hogyan, hol és mikor alkalmazható a jövőben a szolgáltatás.

Nincs megnyugtatóan szabályozva a műholdak fényessége

A bírálók szerint nem is önmagában az első tesztműhold jelenti a legnagyobb gondot, hanem a technológiára vonatkozó átfogó szabályozás hiánya. Jelenleg ugyanis egyetlen állami szerv sincs felhatalmazva arra, hogy meghatározza a műholdak megengedett maximális fényességét. Ez a jogi hézag a Föld körül keringő műholdak számának drasztikus emelkedése miatt egyre égetőbb problémává válik.

 

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