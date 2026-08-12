Olyat fed fel a mai napfogyatkozás, amit korábban soha nem láttunk

Nincs két egyforma napfogyatkozás, minden ilyen jelenség teljesen egyedi. Amikor a Hold eltakarja a Nap fényes felszínét, a fotoszférát, teljes pompájában előtűnik a napkorona. Mivel a Nap mágneses tere nem állandó, hanem folyamatosan változik, a korona szerkezete évről évre, hónapról hónapra, sőt napról napra is módosul. Éppen ezért ugyanazt az alakzatot később már sosem láthatjuk pontosan ugyanúgy.

A napkorona 2026. augusztus 12-én hasonló lehet ahhoz, amilyet a 2023. április 20-i teljes napfogyatkozáskor figyeltek meg

Fotó: NASA/ESA (SOHO), P. Horálek/Institute of Physics in Opava; Josef Kujal (of the Astronomy Society of Hradec Kŕlové) and Milan Hlaváč

Amitől minden napfogyatkozás egyedi: feltárul a Nap rejtett légköre

Normális körülmények között a napkorona láthatatlan. A Nap külső légköre ugyan sok millió kilométerre nyúlik be a Naprendszerbe, de halvány fényét elnyomja a fotoszféra ragyogása. A teljes fázisban azonban a Hold kitakarja ezt az erős fényforrást, így szabad szemmel is láthatóvá válnak a korona fehér nyúlványai. Ezzel egy időben a holdkorong peremén rózsaszín hurkok és protuberanciák – a napkoronában lebegő vagy mozgó, környezetüknél sokkal sűrűbb és hűvösebb plazmafelhők – is megjelenhetnek.

A laikusok számára talán a korona mérete a legmeglepőbb.

A Nap külső légköre ugyanis több napátmérőnyire is kiterjedhet az eltakart napkorong körül.

A rögzített felvételek ennek az összetett szerkezetnek csupán egy részét tudják visszaadni, mivel az emberi szem sokkal nagyobb fényességtartományt képes egyidejűleg érzékelni, mint a legmodernebb fényképezőgépek.

A mágneses tér formálja a napkoronát

A koronát rendkívül forró plazma, azaz nagy energiájú, ionizált gáz alkotja, amelyet a Nap mágneses tere formál és tart fogva. Mivel a mágneses tér folyamatosan változik, vele együtt a korona megjelenése is állandóan átalakul.

A Nap aktivitása egy természetes, körülbelül 11 éves ciklust követ. A naptevékenységi maximum idején rengeteg napfolt jelenik meg; ezek a mágnesesen aktív területek napkitöréseket és koronakidobódásokat is előidézhetnek. A naptevékenységi minimum idején ezzel szemben kevés napfolt található a Napon, ezért a korona ilyenkor általában egyenletesebb és szimmetrikusabb. Hosszú nyúlványai gyakran a Nap két ellentétes oldalán jelennek meg, jellegzetes, szárnyszerű alakot kölcsönözve neki. A maximum közelében viszont több, különböző irányba mutató nyaláb és tüskeszerű képződmény alakulhat ki.