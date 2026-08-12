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napfogyatkozás

Olyat fed fel a mai napfogyatkozás, amit korábban soha nem láttunk

53 perce
Olvasási idő: 15 perc
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2026. augusztus 12-én rövid időre láthatóvá válik a Nap külső légköre, a napkorona, amelynek alakját csillagunk aktuális mágneses aktivitása határozza meg. A 2026-os teljes napfogyatkozás idején a napkorona várhatóan kevésbé lesz szabályos, mint a naptevékenységi minimumok alatt, ugyanakkor nem lesz olyan összetett sem, mint amilyet 2024-ben figyelhettünk meg.
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Nincs két egyforma napfogyatkozás, minden ilyen jelenség teljesen egyedi. Amikor a Hold eltakarja a Nap fényes felszínét, a fotoszférát, teljes pompájában előtűnik a napkorona. Mivel a Nap mágneses tere nem állandó, hanem folyamatosan változik, a korona szerkezete évről évre, hónapról hónapra, sőt napról napra is módosul. Éppen ezért ugyanazt az alakzatot később már sosem láthatjuk pontosan ugyanúgy.

Teljes napfogyatkozás és fénylő napkorona, amelyhez hasonló látvány várható 2026. augusztus 12-én a Föld több pontján
A napkorona 2026. augusztus 12-én hasonló lehet ahhoz, amilyet a 2023. április 20-i teljes napfogyatkozáskor figyeltek meg
Fotó:  NASA/ESA (SOHO), P. Horálek/Institute of Physics in Opava; Josef Kujal (of the Astronomy Society of Hradec Kŕlové) and Milan Hlaváč

Amitől minden napfogyatkozás egyedi: feltárul a Nap rejtett légköre

Normális körülmények között a napkorona láthatatlan. A Nap külső légköre ugyan sok millió kilométerre nyúlik be a Naprendszerbe, de halvány fényét elnyomja a fotoszféra ragyogása. A teljes fázisban azonban a Hold kitakarja ezt az erős fényforrást, így szabad szemmel is láthatóvá válnak a korona fehér nyúlványai. Ezzel egy időben a holdkorong peremén rózsaszín hurkok és protuberanciák – a napkoronában lebegő vagy mozgó, környezetüknél sokkal sűrűbb és hűvösebb plazmafelhők – is megjelenhetnek.

A laikusok számára talán a korona mérete a legmeglepőbb. 

A Nap külső légköre ugyanis több napátmérőnyire is kiterjedhet az eltakart napkorong körül.

A rögzített felvételek ennek az összetett szerkezetnek csupán egy részét tudják visszaadni, mivel az emberi szem sokkal nagyobb fényességtartományt képes egyidejűleg érzékelni, mint a legmodernebb fényképezőgépek.

A mágneses tér formálja a napkoronát

A koronát rendkívül forró plazma, azaz nagy energiájú, ionizált gáz alkotja, amelyet a Nap mágneses tere formál és tart fogva. Mivel a mágneses tér folyamatosan változik, vele együtt a korona megjelenése is állandóan átalakul.

A Nap aktivitása egy természetes, körülbelül 11 éves ciklust követ. A naptevékenységi maximum idején rengeteg napfolt jelenik meg; ezek a mágnesesen aktív területek napkitöréseket és koronakidobódásokat is előidézhetnek. A naptevékenységi minimum idején ezzel szemben kevés napfolt található a Napon, ezért a korona ilyenkor általában egyenletesebb és szimmetrikusabb. Hosszú nyúlványai gyakran a Nap két ellentétes oldalán jelennek meg, jellegzetes, szárnyszerű alakot kölcsönözve neki. A maximum közelében viszont több, különböző irányba mutató nyaláb és tüskeszerű képződmény alakulhat ki.

Köztes aktivitás várható 2026-ban

A NASA és a NOAA mérései szerint a 25. napciklus 2024 októberében érte el a csúcspontját. 

A 2026. augusztus 12-i napfogyatkozás csaknem két évvel később, már a ciklus leszálló ágában következik be.

A naptevékenység azonban a maximum után nem csökken le azonnal és drasztikusan, hanem fokozatosan gyengül.

Ryan French, a coloradói Boulderben működő Légkör- és Űrfizikai Laboratórium napfizikusa a Space.com csillagászati portálnak elmondta, hogy a korona várhatóan jóval aktívabb lesz, mint a 2017-es, a 2019-es és a 2020-as teljes napfogyatkozások idején, ugyanakkor kevésbé lesz összetett, mint 2024-ben. A 2024. április 8-i teljes napfogyatkozáskor a havi napfoltszám körülbelül 144 volt. A jelenlegi előrejelzések 2026 augusztusára nagyjából 102-es értéket várnak. Bár ez alacsonyabb, továbbra is kifejezetten aktív időszakot jelez.

Összehasonlításképpen: a viszonylag gyenge 24. napciklus maximumához közeli, 2013. november 3-i hibrid napfogyatkozáskor körülbelül 113 volt a havi napfoltszám. A jóval erősebb 23. napciklus idején, a 2001. június 21-i teljes napfogyatkozáskor ez az érték elérte a 203-at. Az akkori napkorona feltehetően sokkal összetettebb volt annál, mint amilyen a 2026-os esemény során várható.

A következő napfogyatkozáskor tehát a két szélső állapot közötti átmeneti látvány alakulhat ki. 

A korona nem lesz olyan egyenletes és lapított, mint a naptevékenységi minimum idején, de várhatóan nem is mutat majd olyan erősen tagolt struktúrát, mint a maximum közelében.

Erős, messze az űrbe nyúló koronanyalábok jelenhetnek meg, miközben a korona egyik oldala látványosan aktívabbnak tűnhet a másiknál.

részleges napfogyatkozás 2026
A San Franciscó-i Exploratorium kutatói a 2026. augusztus 12-i teljes napfogyatkozás élő közvetítésére készülnek a spanyolországi Villalibadóban
Fotó: CESAR MANSO / AFP

A napfoltok helyzete is meghatározó

A korona pontos alakját elsősorban a Nap pereméhez közel eső napfoltok befolyásolják. Mivel csillagunk körülbelül 27 nap alatt fordul meg a saját tengelye körül, egy nagyobb aktív terület nem sokkal augusztus 12. előtt is a napkorong szélére kerülhet. Ez a jelenség jelentősen módosíthatja a korona várható megjelenését.

A Predictive Science kutatócsoport rendszerint egy héttel a napfogyatkozás előtt teszi közzé a korona előrejelzett képét. A számításokat azonban az aktuális napfoltok és a mágneses aktivitás alapján még a fogyatkozás napján is pontosítják.

Protuberanciák és koronakidobódások is feltűnhetnek

A teljes fázis alatt élénk rózsaszín vagy vörös képződmények is feltűnhetnek a Hold szélén. Ezek az úgynevezett protuberanciák hatalmas hidrogénplazma-struktúrák, amelyeket a mágneses terek a Nap felszíne felett tartanak. A laikus megfigyelők ezeket gyakran tévesen napkitörésnek hiszik.

A protuberanciák a hidrogén-alfa hullámhosszon sugároznak a legerősebben. Aktív naptevékenység idején sokkal gyakrabban jelennek meg, és napokig vagy akár hetekig is fennmaradhatnak. Emiatt a jelenlétük jóval könnyebben előre jelezhető, mint egy rövid ideig tartó napkitörésé. A fogyatkozást megelőző H-alfa-felvételeken már jól látható lehet, hogy pontosan hol helyezkednek el a Nap pereme körül.

A Hold látszó átmérője augusztus 12-én csak egy kevéssel lesz nagyobb a Napénál. 

Emiatt a teljes fázis viszonylag rövid lesz: a legkedvezőbb helyeken is legfeljebb 2 perc 18 másodpercig tart majd.

A geometriai helyzet ugyanakkor lehetővé teheti, hogy a Nap különböző oldalain található kisebb protuberanciák akár egyszerre is láthatóvá váljanak.

Egy koronakidobódás során hatalmas mennyiségű plazma és mágneses tér távozik a Nap légköréből. Egy ilyen látványos esemény a teljes fázis alatt is láthatóvá válhat, ahogyan az a 2020. december 14-i teljes napfogyatkozáskor is történt. Ehhez azonban rendkívül kedvező időzítésre van szükség. Mivel több órába telik, mire a koronakidobódások áthaladnak a Nap légkörén, a napfogyatkozás rövid ideje alatt a mozgásuk nem lesz érzékelhető. A megfigyelők legfeljebb egyetlen „pillanatképet” láthatnak a folyamatból, amelynek megörökítésére egy hosszú expozíciós fényképfelvétel sokkal alkalmasabb, mint a szabad szemes megfigyelés.

Koronakidobódás
Koronakidobódás illusztrációja
Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA

Csak a napfogyatkozás napján derül ki, milyen lesz a végső látvány

A korona várható megjelenéséről a Napot koronográffal kitakaró távcsövek valós idejű felvételei adhatnak biztosabb támpontot. 

Ilyen értékes adatokat szolgáltat például 

A napfoltok és a protuberanciák helyzetét a Global Oscillation Network Group H-alfa-felvételein lehet nyomon követni.

A korona pontos alakját azonban mindezek ellenére sem lehet tökéletesen megjósolni. A végső látvány a napfogyatkozást közvetlenül megelőző napok mágneses aktivitásától, a napfoltcsoportok helyzetétől, a protuberanciáktól és az esetleges hirtelen kitörésektől is függ.

A teljes napfogyatkozás Grönlandon, Izlandon, Észak-Oroszország egy részén, Spanyolországban, Portugália északi csücskében és a Baleár-szigetek felett mindössze néhány percre válik láthatóvá. A teljes fázis végén a korona ismét eltűnik a fotoszféra erős fényében, és pontosan ugyanez a szerkezet később már sosem lesz megfigyelhető.

Magyarországon csak részleges napfogyatkozást láthatunk

Magyarországon sajnos csak részleges napfogyatkozás lesz megfigyelhető. Az esemény 19 óra 22 perckor kezdődik, majd a Nap lenyugvásához közeledve válik egyre látványosabbá. A legnagyobb fedés éppen a Nap lenyugvásának pillanatában várható. Budapestről nézve 19 óra 58 perckor a napfelszín 60,3 százalékát takarja majd el a Hold. Nyugat-Magyarországról még ennél is nagyobb fedés látható, mivel ott később nyugszik le a Nap; Sopronban – lévén az ország nyugati felén helyezkedik el – a takarás mértéke eléri a 86 százalékot.

 

Részleges napfogyatkozás 2026
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