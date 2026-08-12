Olyat fed fel a mai napfogyatkozás, amit korábban soha nem láttunk

Nincs két egyforma napfogyatkozás, minden ilyen jelenség teljesen egyedi. Amikor a Hold eltakarja a Nap fényes felszínét, a fotoszférát, teljes pompájában előtűnik a napkorona. Mivel a Nap mágneses tere nem állandó, hanem folyamatosan változik, a korona szerkezete évről évre, hónapról hónapra, sőt napról napra is módosul. Éppen ezért ugyanazt az alakzatot később már sosem láthatjuk pontosan ugyanúgy.
Amitől minden napfogyatkozás egyedi: feltárul a Nap rejtett légköre
Normális körülmények között a napkorona láthatatlan. A Nap külső légköre ugyan sok millió kilométerre nyúlik be a Naprendszerbe, de halvány fényét elnyomja a fotoszféra ragyogása. A teljes fázisban azonban a Hold kitakarja ezt az erős fényforrást, így szabad szemmel is láthatóvá válnak a korona fehér nyúlványai. Ezzel egy időben a holdkorong peremén rózsaszín hurkok és protuberanciák – a napkoronában lebegő vagy mozgó, környezetüknél sokkal sűrűbb és hűvösebb plazmafelhők – is megjelenhetnek.
A laikusok számára talán a korona mérete a legmeglepőbb.
A Nap külső légköre ugyanis több napátmérőnyire is kiterjedhet az eltakart napkorong körül.
A rögzített felvételek ennek az összetett szerkezetnek csupán egy részét tudják visszaadni, mivel az emberi szem sokkal nagyobb fényességtartományt képes egyidejűleg érzékelni, mint a legmodernebb fényképezőgépek.
A mágneses tér formálja a napkoronát
A koronát rendkívül forró plazma, azaz nagy energiájú, ionizált gáz alkotja, amelyet a Nap mágneses tere formál és tart fogva. Mivel a mágneses tér folyamatosan változik, vele együtt a korona megjelenése is állandóan átalakul.
A Nap aktivitása egy természetes, körülbelül 11 éves ciklust követ. A naptevékenységi maximum idején rengeteg napfolt jelenik meg; ezek a mágnesesen aktív területek napkitöréseket és koronakidobódásokat is előidézhetnek. A naptevékenységi minimum idején ezzel szemben kevés napfolt található a Napon, ezért a korona ilyenkor általában egyenletesebb és szimmetrikusabb. Hosszú nyúlványai gyakran a Nap két ellentétes oldalán jelennek meg, jellegzetes, szárnyszerű alakot kölcsönözve neki. A maximum közelében viszont több, különböző irányba mutató nyaláb és tüskeszerű képződmény alakulhat ki.
Köztes aktivitás várható 2026-ban
A NASA és a NOAA mérései szerint a 25. napciklus 2024 októberében érte el a csúcspontját.
A 2026. augusztus 12-i napfogyatkozás csaknem két évvel később, már a ciklus leszálló ágában következik be.
A naptevékenység azonban a maximum után nem csökken le azonnal és drasztikusan, hanem fokozatosan gyengül.
Ryan French, a coloradói Boulderben működő Légkör- és Űrfizikai Laboratórium napfizikusa a Space.com csillagászati portálnak elmondta, hogy a korona várhatóan jóval aktívabb lesz, mint a 2017-es, a 2019-es és a 2020-as teljes napfogyatkozások idején, ugyanakkor kevésbé lesz összetett, mint 2024-ben. A 2024. április 8-i teljes napfogyatkozáskor a havi napfoltszám körülbelül 144 volt. A jelenlegi előrejelzések 2026 augusztusára nagyjából 102-es értéket várnak. Bár ez alacsonyabb, továbbra is kifejezetten aktív időszakot jelez.
Összehasonlításképpen: a viszonylag gyenge 24. napciklus maximumához közeli, 2013. november 3-i hibrid napfogyatkozáskor körülbelül 113 volt a havi napfoltszám. A jóval erősebb 23. napciklus idején, a 2001. június 21-i teljes napfogyatkozáskor ez az érték elérte a 203-at. Az akkori napkorona feltehetően sokkal összetettebb volt annál, mint amilyen a 2026-os esemény során várható.
A következő napfogyatkozáskor tehát a két szélső állapot közötti átmeneti látvány alakulhat ki.
A korona nem lesz olyan egyenletes és lapított, mint a naptevékenységi minimum idején, de várhatóan nem is mutat majd olyan erősen tagolt struktúrát, mint a maximum közelében.
Erős, messze az űrbe nyúló koronanyalábok jelenhetnek meg, miközben a korona egyik oldala látványosan aktívabbnak tűnhet a másiknál.
A napfoltok helyzete is meghatározó
A korona pontos alakját elsősorban a Nap pereméhez közel eső napfoltok befolyásolják. Mivel csillagunk körülbelül 27 nap alatt fordul meg a saját tengelye körül, egy nagyobb aktív terület nem sokkal augusztus 12. előtt is a napkorong szélére kerülhet. Ez a jelenség jelentősen módosíthatja a korona várható megjelenését.
A Predictive Science kutatócsoport rendszerint egy héttel a napfogyatkozás előtt teszi közzé a korona előrejelzett képét. A számításokat azonban az aktuális napfoltok és a mágneses aktivitás alapján még a fogyatkozás napján is pontosítják.
Protuberanciák és koronakidobódások is feltűnhetnek
A teljes fázis alatt élénk rózsaszín vagy vörös képződmények is feltűnhetnek a Hold szélén. Ezek az úgynevezett protuberanciák hatalmas hidrogénplazma-struktúrák, amelyeket a mágneses terek a Nap felszíne felett tartanak. A laikus megfigyelők ezeket gyakran tévesen napkitörésnek hiszik.
A protuberanciák a hidrogén-alfa hullámhosszon sugároznak a legerősebben. Aktív naptevékenység idején sokkal gyakrabban jelennek meg, és napokig vagy akár hetekig is fennmaradhatnak. Emiatt a jelenlétük jóval könnyebben előre jelezhető, mint egy rövid ideig tartó napkitörésé. A fogyatkozást megelőző H-alfa-felvételeken már jól látható lehet, hogy pontosan hol helyezkednek el a Nap pereme körül.
A Hold látszó átmérője augusztus 12-én csak egy kevéssel lesz nagyobb a Napénál.
Emiatt a teljes fázis viszonylag rövid lesz: a legkedvezőbb helyeken is legfeljebb 2 perc 18 másodpercig tart majd.
A geometriai helyzet ugyanakkor lehetővé teheti, hogy a Nap különböző oldalain található kisebb protuberanciák akár egyszerre is láthatóvá váljanak.
Egy koronakidobódás során hatalmas mennyiségű plazma és mágneses tér távozik a Nap légköréből. Egy ilyen látványos esemény a teljes fázis alatt is láthatóvá válhat, ahogyan az a 2020. december 14-i teljes napfogyatkozáskor is történt. Ehhez azonban rendkívül kedvező időzítésre van szükség. Mivel több órába telik, mire a koronakidobódások áthaladnak a Nap légkörén, a napfogyatkozás rövid ideje alatt a mozgásuk nem lesz érzékelhető. A megfigyelők legfeljebb egyetlen „pillanatképet” láthatnak a folyamatból, amelynek megörökítésére egy hosszú expozíciós fényképfelvétel sokkal alkalmasabb, mint a szabad szemes megfigyelés.
Csak a napfogyatkozás napján derül ki, milyen lesz a végső látvány
A korona várható megjelenéséről a Napot koronográffal kitakaró távcsövek valós idejű felvételei adhatnak biztosabb támpontot.
Ilyen értékes adatokat szolgáltat például
- a COSMO K-Coronagraph,
- a NASA SOHO űrszondájának LASCO C3 műszere,
- valamint a GOES CCOR-1.
A napfoltok és a protuberanciák helyzetét a Global Oscillation Network Group H-alfa-felvételein lehet nyomon követni.
A korona pontos alakját azonban mindezek ellenére sem lehet tökéletesen megjósolni. A végső látvány a napfogyatkozást közvetlenül megelőző napok mágneses aktivitásától, a napfoltcsoportok helyzetétől, a protuberanciáktól és az esetleges hirtelen kitörésektől is függ.
A teljes napfogyatkozás Grönlandon, Izlandon, Észak-Oroszország egy részén, Spanyolországban, Portugália északi csücskében és a Baleár-szigetek felett mindössze néhány percre válik láthatóvá. A teljes fázis végén a korona ismét eltűnik a fotoszféra erős fényében, és pontosan ugyanez a szerkezet később már sosem lesz megfigyelhető.
Magyarországon csak részleges napfogyatkozást láthatunk
Magyarországon sajnos csak részleges napfogyatkozás lesz megfigyelhető. Az esemény 19 óra 22 perckor kezdődik, majd a Nap lenyugvásához közeledve válik egyre látványosabbá. A legnagyobb fedés éppen a Nap lenyugvásának pillanatában várható. Budapestről nézve 19 óra 58 perckor a napfelszín 60,3 százalékát takarja majd el a Hold. Nyugat-Magyarországról még ennél is nagyobb fedés látható, mivel ott később nyugszik le a Nap; Sopronban – lévén az ország nyugati felén helyezkedik el – a takarás mértéke eléri a 86 százalékot.