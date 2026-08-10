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napfogyatkozás

Valami furcsa történik az állatokkal napfogyatkozáskor

23 perce
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Amikor a Hold elfedi a Napot, az állatvilág egy része aludni tér, míg más fajok nyugtalanná vagy épp aktívabbá válnak. A napfogyatkozás azonban az emberekre is jelentős hatást gyakorol, és elképzelhető, hogy a mi szokatlan viselkedésünk a környezetünkben élő állatokra is átragad.
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Mivel ritka természeti jelenségről beszélünk, az állatok napfogyatkozás alatti viselkedésének beható tanulmányozása meglehetősen nehézkes. A teljes fázis túlságosan rövid, így a szakértőknek mindössze néhány perc áll rendelkezésükre ahhoz, hogy a különböző fajok reakcióit megfelelő körülmények között dokumentálják. Az elmúlt években azonban több sikeres állatkerti megfigyelést is elvégeztek, amelyek érdekes eredményeket hoztak.

Madár sziluettje a napfogyatkozás 2026 alatt, a napkorong előtt
Úgy tűnik, a napfogyatkozás erősebben befolyásolja az ember viselkedését, mint az állatokét
Fotó: PATRICK PLEUL / DPA

Hogyan reagáltak az állatok a napfogyatkozásra?

Egy 2020-ban publikált kutatás a dél-karolinai Riverbanks Állatkert lakóit vizsgálta a 2017-es napfogyatkozás idején. Az eredmények szerint a megfigyelt állatok mintegy 75 százalékánál tapasztaltak valamilyen viselkedésbeli változást.

  • Sok állat úgy reagált a hirtelen sötétségre, mintha leszállt volna az éj, ezért nyugovóra tért. 
  • Mások ezzel szemben kifejezetten nyugtalanná váltak: a páviánok például szorosan összebújtak, egy komodói varánusz pedig a fajra egyáltalán nem jellemző sebességgel kezdett el fel-alá szaladgálni.
  • Érdekes módon a galápagosi óriásteknősök épp az ellenkezőjét mutatták: aktívabbá váltak, néhányuk még az égre is felnézett, míg két példány közvetlenül a teljes fázis beállta előtt párosodni kezdett.

Az ember erősebben befolyásolta az állatokat, mint a napfogyatkozás

Egy 2026-ban közzétett tanulmány a kanadai Zoo de Granby állatkertben, 2024-ben végzett megfigyelések eredményeit ismertette. Ebben az esetben nem volt jelen népes látogatói sereg, és érdekességképpen az állatok többségének viselkedése alig változott.

A makákók ugyan felmásztak egy magaslati pontra, és ott is maradtak a teljes fázis végéig, néhány zebra pedig a stressz jeleit mutatta, de más jelentős változást nem jegyeztek fel. Ezek az eredmények arra utalnak, hogy a korábbi vizsgálatok során talán nem is maga a napfogyatkozás, hanem a látogatók puszta jelenléte volt a legzavaróbb tényező az állatok számára.

Lenyűgözöttség, csodálat, lelkesedés: a teljes napfogyatkozás hatása az emberekre

Egy szintén 2026-ban megjelent kutatás során – melyben úgynevezett civil tudósok is részt vettek – a szerzők a teljes napfogyatkozás átélése, az általa kiváltott lenyűgözöttség és a tudományos identitás közötti összefüggéseket vizsgálták.

Azok a résztvevők, akik szemtanúi voltak a teljes fázisnak, sokkal nagyobb fokú lenyűgözöttségről számoltak be, mint azok, akik csak a részleges fogyatkozást láthatták. Az állatok viselkedésében változást észlelő megfigyelők körében ugyancsak erősebb volt a csodálat és a lelkesedés érzése – függetlenül attól, hogy jól mérték-e fel a változásokat. Mindemellett sokkal határozottabbnak ítélték meg saját tudományos identitásukat, és úgy érezték, érdemben hozzájárultak a kutatáshoz.

Dr. Adam Hartstone-Rose, aki mindkét 2026-os tanulmányon dolgozott, úgy véli, hogy a napfogyatkozás idején valójában az emberek mutatják a legszokatlanabb viselkedést. 

Szerinte az emberek furcsa reakciói részben magyarázatot adhatnak az állatoknál tapasztalt rendhagyó viselkedésformákra is.

 

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