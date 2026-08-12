Különös hatással lehet az időjárásra a mai napfogyatkozás

Magyarországról 2026. augusztus 12-én, szerdán figyelhetünk meg részleges napfogyatkozást. Mivel ilyenkor a Hold a Nap korongjának csupán egy részét takarja el, a felszínre jutó napsugárzás mértéke csökken ugyan, de nem szűnik meg teljesen. A meteorológiai változások intenzitását a fedés arányán túl a páratartalom, a felhőzet, a földrajzi környezet és az egyéb helyi viszonyok is alakítják.

A napfogyatkozás az időjárásra is hatással lehet

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A hőmérséklet reagál a leggyorsabban a napfogyatkozásra

A napfogyatkozás legszembetűnőbb meteorológiai következménye a hőmérséklet ingadozása. Amint a Hold útját állja a napsugaraknak, a talaj kevesebb energiához jut, aminek következtében a felszín és a felette elhelyezkedő légrétegek felmelegedése lelassul, vagy átmenetileg teljesen megáll.

Ez a hatás természetesen a teljes napfogyatkozás sávjában a legmarkánsabb.

A korábbi megfigyelések azt mutatják, hogy a teljes fázis alatt a hőmérséklet akár 1,7–2,8 Celsius-fokkal is visszaeshet, bár a változás mértéke térségenként eltérő lehet.

Meghatározó tényező a teljes fázis hossza is: minél tovább tart a fedés, annál több idő jut a lehűlésre. A párásabb területeken ugyanakkor jellemzően kisebb a hőingadozás, mivel a levegő nedvességtartalma – akárcsak a felhőzet – képes visszatartani valamennyi hőt, ezzel tompítva a lehűlést.

A gomolyfelhők is elvékonyodhatnak

A napfény a felhőképződésben is kiemelt szerepet játszik. A beérkező napsugárzás felmelegíti a felszínt, az itteni meleg levegő pedig emelkedni kezd. A magasabb rétegekben a vízgőz lehűl, majd apró vízcseppekké vagy jégkristályokká csapódik ki – így jönnek létre a felhők.

A felszínre érkező energia hirtelen megcsappanása gyengítheti ezt a feláramlást, emiatt a gomolyfelhők a teljes fázis idején elvékonyodhatnak, sőt, akár teljesen fel is oszolhatnak. Ez a jelenség különösen akkor szembetűnő, ha a napfogyatkozás előtt csak részben volt felhős az ég.

A folyamat természetesen a felhőtípusoktól és az aktuális légköri viszonyoktól is függ. A magasabb szinten lévő felhőzetre a napfogyatkozás nem feltétlenül gyakorol számottevő hatást, ritka esetekben pedig az átmeneti lehűlés akár új felhők kialakulásának is kedvezhet.