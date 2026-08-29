Űrlényeket keresne a NASA ezzel az új űrteleszkóppal

A Nancy Grace Roman űrteleszkópot a NASA a floridai Kennedy Űrközpontban készítette fel az indulásra. A mintegy 13 méter magas védőburkolat fontos szerepet játszik abban, hogy megóvja az érzékeny űreszközt a kilövés legkeményebb pillanataiban.

Már a rakéta védőburkolatában van a NASA új teleszkópja, több ezer bolygót kereshet

Fotó: NASA, ESA, AURA/Caltech, Palomar Observatory

A Falcon Heavy gyorsulása közben a Roman erős hanghullámoknak, komoly aerodinamikai nyomásnak és jelentős hőterhelésnek lesz kitéve. A védőburkolat ezektől a hatásoktól óvja meg a teleszkópot.

Néhány perccel a start után, amikor a rakéta már elég magasra jut, a burkolat két fele leválik és visszahullik a Földre. A SpaceX mindkét darabot megpróbálja majd visszaszerezni.

NASA: már csak egy nagy lépés van hátra az indulásig

A következő szakaszban a szakemberek a védőburkolatba zárt Roman űrteleszkópot a SpaceX 39A indítóállásán található hangárba szállítják. Ott az űreszközt hozzákapcsolják a Falcon Heavy rakétához.

A teljesen összeszerelt rakétát ezután a 39A komplexum indítóállására viszik.

A NASA és a SpaceX legkorábban augusztus 30-án, vasárnap, 7 óra 26 perckor EDT szerint tervezi a startot.

A Roman ezt követően a Nap és a Föld úgynevezett L2 Lagrange-pontja felé indul. Ez a térség azért különösen kedvező az űrteleszkópok számára, mert a Nap és a Föld gravitációs hatása segítségével viszonylag stabil helyzetet biztosít az űreszköznek.

Több ezer új világot fedezhet fel

A Roman egyik legizgalmasabb feladata az lesz, hogy hatalmas területeket vizsgáljon át az égbolton. A kutatók arra számítanak, hogy az űrteleszkóp működése során több ezer exobolygót, vagyis a Naprendszeren kívüli csillagok körül keringő bolygót fedezhet fel.

A hatalmas mennyiségű új adat segítségével a csillagászok azt is megvizsgálhatják, mennyire gyakoriak a különböző típusú bolygórendszerek, illetve találhatók-e olyan távoli világok, amelyek hasonlítanak a Naprendszer bolygóihoz.

A világegyetem két legnagyobb rejtélyét is kutatja

A Roman küldetése azonban ennél jóval messzebbre mutat. Az űrteleszkóp a modern kozmológia két legnagyobb rejtélyét,

a sötét anyagot és a sötét energiát is vizsgálja majd.

A sötét anyagot közvetlenül nem lehet látni, a gravitációs hatása azonban meghatározza a galaxisok és a világegyetem nagyobb szerkezeteinek alakulását.

A sötét energia pedig annak a jelenségnek a megnevezése, amely a jelenlegi tudományos elképzelések szerint az univerzum egyre gyorsuló tágulását hajtja.

A Roman hatalmas égboltterületeket térképezhet fel, miközben nyomon követi az anyag és a galaxisok eloszlását. Az így megszerzett adatok újabb fontos nyomokat adhatnak a kutatóknak arról, hogyan fejlődött a világegyetem, és miért gyorsult fel a tágulása az idők során.