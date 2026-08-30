Útnak indul a NASA új szuperteleszkópja, ami az univerzum legnagyobb rejtélyeit kutatja majd

Új korszak kezdődhet a világűr kutatásában: a NASA hamarosan útnak indítja a Nancy Grace Roman űrteleszkópot. A több mint négymilliárd dolláros obszervatórium többek között sötét anyagot, sötét energiát, távoli galaxisokat és eddig ismeretlen bolygókat kutat majd - írja a CNN.
A tervek szerint vasárnap indulhat el Floridából a NASA Nancy Grace Roman Space Telescope nevű új űrteleszkópja.
A NASA jelenlegi tervei szerint a Nancy Grace Roman űrteleszkóp kilövése magyar idő szerint ma, augusztus 30-án 13:26-kor várható. Floridában ekkor 7:26 lesz (EDT). A NASA közvetítése magyar idő szerint 12:20-kor kezdődik.
A busz méretű obszervatóriumot a SpaceX Falcon Heavy rakétája juttatja a világűrbe a Kennedy Űrközpontból.
A mintegy 4,3 milliárd dollárból (1355 milliárd forintból) megépített teleszkópot csaknem egy évtizede fejlesztik, a tudósok pedig komoly áttöréseket várnak tőle. A Roman öt év alatt minden korábbinál átfogóbb felmérést készíthet az univerzum egyes területeiről.
Több mint ezerszer gyorsabb lehet a Hubble-nél
A Roman egyik legnagyobb előnye a rendkívül széles látómező. Felmérési képessége több mint ezerszer gyorsabb lehet a Hubble űrteleszkópénál, látómezeje pedig több mint százszor akkora. Nem a Hubble vagy a James Webb leváltására készül: a három teleszkóp eltérő képességeikkel egészítheti ki egymást.
Az új teleszkóp körülbelül három hónap alatt éri el működési helyét, mintegy 1,6 millió kilométerre a Földtől.
Ezt követően megkezdődhetnek a tudományos megfigyelések. A műszer várhatóan naponta körülbelül egy terabájtnyi adatot küld majd vissza a Földre.
A NASA arra számít, hogy a Roman galaxisok milliárdjait, szupernóvák ezreit és csillagok tízmilliárdjait figyelheti meg. Emellett több tízezer eddig ismeretlen exobolygót, vagyis a Naprendszeren kívüli világot fedezhet fel.
Különösen érdekes célpontok lehetnek a csillag körül nem keringő, úgynevezett kóbor bolygók, valamint a magányosan vándorló kisebb fekete lyukak.
A Roman akár az első egyértelmű bizonyítékot is szolgáltathatja exoholdak, vagyis más csillagrendszerek bolygói körül keringő holdak létezésére.
A sötét anyag és a sötét energia titkát is kutatja a NASA új műholdja
Ahogy az Origo is beszámolt róla, a küldetés egyik legfontosabb feladata az univerzum két legnagyobb rejtélyének, a sötét anyagnak és a sötét energiának a vizsgálata.
A sötét anyagot közvetlenül még soha nem sikerült megfigyelni, a jelenlegi elméletek szerint azonban az univerzum anyagának jelentős részét teszi ki.
A Roman a gravitáció fényre gyakorolt hatását vizsgálva háromdimenziós térképet készíthet az eloszlásáról.
A teleszkóp emellett szupernóvák és távoli galaxisok megfigyelésével próbálhat választ találni arra, miért gyorsul az univerzum tágulása. A folyamat hátterében álló sötét energia valódi természete továbbra is a modern fizika egyik legnagyobb kérdése.
Távoli bolygókat is lefényképezhet
A Roman egy kísérleti koronagráfot is magával visz. A berendezés képes kitakarni a távoli csillagok rendkívül erős fényét, így láthatóvá válhatnak a mellettük keringő, sokkal halványabb bolygók.
A NASA szerint a technológia 100–1000-szer jobb teljesítményre lehet képes a korábbi hasonló műszereknél.
Ha beválik, fontos lépést jelenthet egy következő generációs űrteleszkóp felé, amely már Földhöz hasonló bolygókat fényképezhet le, és azok légkörében az életre utaló kémiai jeleket kereshet.
A Roman tehát önmagában még nem fog földön kívüli életet találni, de olyan technológiákat tesztelhet, amelyek később lehetővé tehetik annak felfedezését. A tudósok szerint pedig az igazán nagy meglepetést éppen azok az objektumok jelenthetik, amelyek létezéséről jelenleg még nem is tudunk.
Érdekesség, hogy az egyik kulcsfontosságú technológiai fejlesztésében Detre Örs Hunor űrkutató, fizikus és csillagász is részt vett, aki az Origónak mesélt a hamarosan induló űreszközről.