Útnak indul a NASA új szuperteleszkópja, ami az univerzum legnagyobb rejtélyeit kutatja majd

Új korszak kezdődhet a világűr kutatásában: a NASA hamarosan útnak indítja a Nancy Grace Roman űrteleszkópot. A több mint négymilliárd dolláros obszervatórium többek között sötét anyagot, sötét energiát, távoli galaxisokat és eddig ismeretlen bolygókat kutat majd - írja a CNN.

Várhatóan vasárnap lövik ki az űrteleszkópot - Fotó: NASA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A tervek szerint vasárnap indulhat el Floridából a NASA Nancy Grace Roman Space Telescope nevű új űrteleszkópja.

A NASA jelenlegi tervei szerint a Nancy Grace Roman űrteleszkóp kilövése magyar idő szerint ma, augusztus 30-án 13:26-kor várható. Floridában ekkor 7:26 lesz (EDT). A NASA közvetítése magyar idő szerint 12:20-kor kezdődik.

A busz méretű obszervatóriumot a SpaceX Falcon Heavy rakétája juttatja a világűrbe a Kennedy Űrközpontból.

A mintegy 4,3 milliárd dollárból (1355 milliárd forintból) megépített teleszkópot csaknem egy évtizede fejlesztik, a tudósok pedig komoly áttöréseket várnak tőle. A Roman öt év alatt minden korábbinál átfogóbb felmérést készíthet az univerzum egyes területeiről.

Több mint ezerszer gyorsabb lehet a Hubble-nél

A Roman egyik legnagyobb előnye a rendkívül széles látómező. Felmérési képessége több mint ezerszer gyorsabb lehet a Hubble űrteleszkópénál, látómezeje pedig több mint százszor akkora. Nem a Hubble vagy a James Webb leváltására készül: a három teleszkóp eltérő képességeikkel egészítheti ki egymást.

Az új teleszkóp körülbelül három hónap alatt éri el működési helyét, mintegy 1,6 millió kilométerre a Földtől.

Ezt követően megkezdődhetnek a tudományos megfigyelések. A műszer várhatóan naponta körülbelül egy terabájtnyi adatot küld majd vissza a Földre.

A NASA arra számít, hogy a Roman galaxisok milliárdjait, szupernóvák ezreit és csillagok tízmilliárdjait figyelheti meg. Emellett több tízezer eddig ismeretlen exobolygót, vagyis a Naprendszeren kívüli világot fedezhet fel.

Különösen érdekes célpontok lehetnek a csillag körül nem keringő, úgynevezett kóbor bolygók, valamint a magányosan vándorló kisebb fekete lyukak.

A Roman akár az első egyértelmű bizonyítékot is szolgáltathatja exoholdak, vagyis más csillagrendszerek bolygói körül keringő holdak létezésére.

A sötét anyag és a sötét energia titkát is kutatja a NASA új műholdja

Ahogy az Origo is beszámolt róla, a küldetés egyik legfontosabb feladata az univerzum két legnagyobb rejtélyének, a sötét anyagnak és a sötét energiának a vizsgálata.