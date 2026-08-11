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neandervölgyi ember

Neandervölgyi gént ültettek egérsejtekbe, váratlan dolog történt utána

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Egy neandervölgyi eredetű fehérjeváltozat hatására a laboratóriumban vizsgált egérsejtek a korábbinál erősebben reagáltak a növekedési hormonra. A szóban forgó neandervölgyi gén egyes dél- és kelet-ázsiai populációkban kifejezetten gyakori, hordozói pedig átlagosan izmosabbak lehetnek.
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neandervölgyi embergenetikagéngenetikai mutáció

A kísérletek során a kutatók genetikailag úgy módosították az egérsejteket, hogy azok egy jelátviteli fehérje neandervölgyi változatát állítsák elő. Az említett génmódosulatot hordozó sejtek fokozott érzékenységet mutattak a növekedési hormonra, aminek következtében a sejtek száma akár 40 százalékkal is megnövekedett.

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Egy neandervölgyi embert ábrázoló jelenet – ősi genetikai örökségük ma is hatással lehet az emberi testalkatra
Fotó: GORODENKOFF PRODUCTIONS/SCIENCE / GPR

A neandervölgyi gén hatása a mai emberekben

Az egérsejtekkel folytatott kísérletezgetés mellett a tudósok több mint egymillió ember adatait is elemezték. Eredményeik alapján a génváltozat hordozói átlagosan mintegy 270 grammal nagyobb izomtömeggel rendelkeznek, mint azok, akikből hiányzik ez a módosulat, emellett kissé magasabbak és nehezebbek is.

Philipp Kanis, a tanulmány első szerzője, a lipcsei Max Planck Evolúciós Antropológiai Intézet posztdoktori kutatója kiemelte, hogy a laboratóriumi és a népességszintű megfigyelések tökéletesen alátámasztják egymást. Elmondása szerint meglehetősen ritka, hogy két ennyire eltérő típusú bizonyíték ilyen egyértelműen egybevágjon.

Egy 47 ezer éves genetikai örökség

A neandervölgyi eredetű génváltozatok nagyjából 47 ezer évvel ezelőtt épültek be a Homo sapiens örökítőanyagába. A két emberféle ugyanis Eurázsia bizonyos területein keveredett egymással, miután a modern ember kivándorolt Afrikából. Éppen ezért ezek a genetikai sajátosságok a mai afrikai populációkban jellemzően nem fordulnak elő.

A szóban forgó, jelreceptorként funkcionáló fehérjét kódoló génváltozatot Dél- és Kelet-Ázsia egyes népességeiben az emberek akár 24 százaléka is hordozhatja, míg az európai származásúak körében mindössze 0,5 százalék körüli az előfordulása.

A délkelet-ázsiai populációk genomjában amúgy is jelentősen magasabb a neandervölgyi eredetű gének aránya. Ennek egyik lehetséges oka, hogy a későbbi (nagyjából 10 ezer évvel ezelőtti), Afrikából kiinduló vándorlási hullámok Európában fokozatosan felhígították a neandervölgyi genetikai örökséget.

A vizsgált génmódosulat kiugró gyakoriságához az úgynevezett alapítóhatás is hozzájárulhatott. Ennek lényege, hogy amikor egy ősi népesség létszáma drasztikusan lecsökkent, bizonyos génváltozatok pusztán a véletlen folytán is elterjedtebbé válhattak.

Nem egyetlen gén határozza meg a testalkatot

Hugo Zeberg, a tanulmány vezető szerzője, a svédországi Karolinska Intézet munkatársa figyelemre méltónak nevezte, hogy egy neandervölgyiektől származó genetikai örökség a mai napig képes formálni az emberi testet. 

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a növekedést és a testalkatot rengeteg gén befolyásolja együttesen.

Tehát önmagában ez az egyetlen változat sem a neandervölgyiek jellegzetes testfelépítésére nem ad teljes magyarázatot, sem pedig egy mai ember általános megjelenését nem határozza meg kizárólagosan.

Erősebbek lehettek a mai embernél

A neandervölgyiek zömöksége biológiájuk számos egyéb jellemzőjében is megmutatkozott. Masszív csontvázuk és harang alakú mellkasuk például nagy erejű, robbanékony mozdulatokat tett lehetővé, ami komoly előnyt jelenthetett a pleisztocén kori ragadozók, például a barlangi oroszlánok vagy barlangi medvék elejtésekor.

A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján kognitív képességeik is felérhettek a modern emberével, így korántsem azok a lomha, nehézkes barlanglakók voltak, akiknek korábban oly gyakran ábrázolták őket. 

Ennek ellenére, valamilyen oknál fogva végül mégis a Homo sapiens vált az uralkodó emberfélévé.

  • A kutatás eredményeit bemutató tanulmány a Current Biology című tudományos folyóiratban jelent meg.

 

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