Sarlóval és lakattal temették el a fiatal nőt, hátborzongató titkot rejtett a sír

A fiatal nő nyakára egy vasból készült sarlót helyeztek el úgy, hogy annak pengéje a nyaka felé nézett, egyik nagylábujjára pedig egy háromszög alakú lakatot erősítettek. A kutatók azóta próbálják megfejteni, miért alkalmazhatták ezeket a szokatlan módszereket.

300 év után megfejtették a rejtélyt, ezért került sarló a nő nyakára. (A kép illusztráció)

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Furcsa dolgot találtak a régészek egy 17. századi nő sírjában

A Nicolaus Copernicus Egyetem régésze, Dariusz Poliński vezette kutatócsoport szerint a helyiek valamilyen fenyegetést láthattak a nőben, akit ma „Zosia” néven emlegetnek. Úgy tűnik, a közösség egyes szerencsétlenségekért, például betegségekért és éhínségért is őt okolhatta, bár ennek pontos oka továbbra sem ismert.

A kutatók szerint a temetőkben alkalmazott különleges módszerekkel azt próbálhatták megakadályozni, hogy Zosia visszatérjen a halálból. Először egy lakattal rögzítették a lábujját, később pedig visszatérhettek a sírhoz, és a sarlót a nyakára helyezhették.

A régészek Zosia szájpadlásán réz, mangán és arany nyomait is megtalálták. Ez arra utalhat, hogy halála után egy mára azonosítatlan tárgyat helyeztek az orrába vagy a szájába, újabb védelmi intézkedésként.

A pieńi temetőben nem Zosia sírja volt az egyetlen különleges temetkezés. A feltárások során egy hason fekve eltemetett gyermek maradványaira is rábukkantak, akinek a lába alá lakatot helyeztek. Más sírokban kövekkel nehezítették le a holttesteket. A vizsgált 101 temetkezésből több mint egy tucatot a kutatók „rendkívüli” sírként kategorizáltak.

Az ilyen temetkezéseket a régészek gyakran „vámpírtemetésként” emlegetik, bár maga a kifejezés Európában csak a 18. században terjedt el széles körben. Zosiát ezért a sajtó gyakran vámpírként azonosította, a kutatók szerint azonban pontosabb úgy fogalmazni, hogy

a korabeliek valamiféle démoni lényként tekinthettek rá.

A 17. században kívülállókat, vallási eretnekeket vagy árvákat is gyanakvással kezelhettek. Azokat pedig, akik öngyilkosság, fulladás, szülés vagy más tragikus körülmények miatt haltak meg, szintén veszélyesnek tarthatták.

Zosia azonban valószínűleg nem volt egyszerű közember. A koponyáján selyemszövet nyomait találták meg, amely egy aranyszálakkal díszített, drága fejfedőből származhatott. Ritkasága alapján a kutatók úgy vélik, hogy a fiatal nő a társadalom magasabb rétegéhez tartozhatott, akár nemesasszony is lehetett.