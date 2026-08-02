A növények is elpusztulhatnak végelgyengülésben? Mutatjuk a választ

Aki próbálkozott már kertészkedéssel, bizonyára megtapasztalta, hogy a növények számtalan okból elpusztulhatnak. A nem megfelelő mennyiségű öntözés, az elégtelen fény, a tápanyaghiány, valamint a különféle paraziták és betegségek mind drasztikusan megrövidíthetik az életüket. Bár kedvező körülmények között élettartamuk jelentősen meghosszabbítható, halhatatlanná sosem válnak. Hiába tűnik emberi léptékkel szinte észrevehetetlennek, az idő múlásával még a világ legidősebb fáinak állapota is elkerülhetetlenül romlik – írja az IFL Science.

Egyes növények akár évezredekig is élhetnek, de még így sem halhatatlanok

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A növények öregedése fajonként eltérő

A növények várható élettartamát alapvetően meghatározza a fajuk. Míg egyesek csupán addig élnek, amíg kivirágoznak és magot hoznak, mások képesek akár több ezer éven át is fennmaradni.

A Királyi Kertészeti Társaság a várható élettartam alapján három fő kategóriát különböztet meg:

Egyéves növények: Egyetlen éven belül megnőnek, magot hoznak, majd elpusztulnak.

Egyetlen éven belül megnőnek, magot hoznak, majd elpusztulnak. Kétéves növények: Két vegetációs időszakon keresztül élnek.

Két vegetációs időszakon keresztül élnek. Évelők: Az ennél hosszabb élettartammal rendelkező fajokat soroljuk ide.

Minden növény életciklusában élesen elkülönül egy fiatalkori és egy kifejlett szakasz, melyek időtartama fajonként változó. A fiatal egyedek elsősorban leveleket növesztenek, és ekkor még nem virágoznak; a kifejlett példányok viszont már képesek virágot és magot hozni.

A folyamatos növekedés nem egyenlő a halhatatlansággal

A növények egyedülálló módon képesek egészen a pusztulásukig folyamatosan növekedni. C. Claiborne Ray 2018-as írása szerint emiatt az állatokkal összehasonlítva egyes fák szinte halhatatlannak tűnhetnek.

Ebben a páratlan regenerációs folyamatban kiemelt szerep jut a merisztémáknak (osztódószöveteknek). Ezek a növény azon részei, amelyek sejtosztódásra képes, még nem specializálódott sejtekből épülnek fel. A bennük lévő őssejtek sokféle sejttípussá fejlődhetnek, így a növény szükség esetén képes megújítani vagy akár teljesen újranöveszteni az egyes részeit.

Gyakran előfordul például, hogy amíg egy fa egyik ága elhal, máshol friss hajtás jelenik meg. Emellett a gyökerek is a növény egész élete során képesek a növekedésre. Sergi Munné-Bosch növénybiológus szerint ezek a folyamatos megújulási mechanizmusok hatékonyan mérséklik az öregedéssel járó elhasználódást. A növények élettartamának azonban így is vannak fizikai és mechanikai korlátai.