Kutyák segítségével fejthetik meg a hosszú élet titkát

A The Journals of Gerontology című folyóiratban nemrég megjelent tanulmány középpontjában a kutyák öregedése és élettartama állt. A Dog Aging Project kutatói a programban részt vevő kutyák vérmintáit elemezték, és olyan anyagcsere-mintázatokat kerestek bennük, amelyek kapcsolatba hozhatók a korai vagy késői elhalálozással.
Az eredményeket összevetették öt nagy, hasonló módszertannal készült, emberi halálozást vizsgáló kutatással, és mindegyik esetben hasonló mintázatokat fedeztek fel a korábbi vagy későbbi halálozással kapcsolatban.
Kutyák és emberek öregedése: miről árulkodnak a metabolitok
A metabolitok (anyagcseretermékek) a szervezet normál biológiai folyamatai során keletkező, kis méretű molekulák és vegyületek. Mivel hűen tükrözik a sejtekben zajló folyamatokat, segíthetnek az egészséggel és az élettartammal kapcsolatos biológiai mintázatok felismerésében.
A szakemberek egyszerre több ezer metabolitot vizsgáltak meg, és az egyes molekulák helyett inkább nagyobb csoportokat, mintázatokat elemeztek, mivel ezek egyfajta „anyagcsere-ujjlenyomatként” sokkal átfogóbb képet adnak a sejtek működéséről.
Ezeket a jól mérhető biológiai jelzéseket biomarkereknek nevezzük, amelyek segítségével következtethetünk az egészségi állapot jövőbeli alakulására. Fontos azonban tudni, hogy önmagában a biomarker jelenléte nem feltétlenül ok-okozati tényezője a korai vagy késői halálozásnak.
Dr. Kate Creevy, a Dog Aging Project vezető állatorvosa (és a Texas A&M Egyetem Állatorvostudományi és Orvosbiológiai Karának professzora) szerint:
„Ha megértjük, miért van jelen egy adott biomarker a szervezetben, közelebb juthatunk az összefüggés valódi okának feltárásához.”
Miért fontosak a kutyák az öregedés kutatásában?
A kutyák különösen alkalmas alanyai az öregedés vizsgálatának, hiszen szoros közelségben élnek velünk, emberekkel. Környezetük, étrendjük és fizikai aktivitásuk nagymértékben tükrözi a gazdáik szokásait – szemben például a macskákkal, amelyek sokkal függetlenebb rutint követnek. Mindez segíthet annak megértésében, hogy az életmód hosszú távon hogyan befolyásolja az egészséget.
Ráadásul a kutyák sokkal gyorsabban öregszenek, mint az emberek. Míg mi átlagosan a hetvenes éveinkig élünk, a kutyák várható élettartama jellemzően 12–13 év. Így a kutatók sokkal rövidebb időablak alatt tudják megfigyelni az élettartammal és az öregedéssel összefüggő folyamatokat.
- A kutatást a Dog Aging Project tette lehetővé, amelynek keretében a részt vevő gazdák részletes adatokat szolgáltatnak kedvenceik életéről, és biológiai mintákat is adnak a vizsgálatokhoz.
Közös biológiai alapok és gyakorlati tanácsok a gazdiknak
A kutatók bíznak benne, hogy a közös célpontok azonosításával a humán kutatások eredményeit idővel a kutyák egészségének javítására is felhasználhatják. Creevy szerint a mostani eredmények fontos kiindulópontot jelentenek:
azonosították az élettartammal összefüggő metabolitokat, és most már tudják, hol kezdjék a további kutatásokat.
A gazdik számára a gyakorlati üzenet egyértelmű: számos olyan szokás, amely az embereknél támogatja az egészséges öregedést, a kutyák számára is fontos.
„A megfelelő étrend, az egészséges testsúly, valamint a mobilitás és a kognitív egészség megőrzése éppolyan lényeges számukra, mint nekünk”
– mondta Creevy.