Kutyák segítségével fejthetik meg a hosszú élet titkát

A The Journals of Gerontology című folyóiratban nemrég megjelent tanulmány középpontjában a kutyák öregedése és élettartama állt. A Dog Aging Project kutatói a programban részt vevő kutyák vérmintáit elemezték, és olyan anyagcsere-mintázatokat kerestek bennük, amelyek kapcsolatba hozhatók a korai vagy késői elhalálozással.

Az öregedés folyamata a kutyáknál és az embereknél több biológiai hasonlóságot is mutathat

Fotó: HUMBERT / BSIP

Az eredményeket összevetették öt nagy, hasonló módszertannal készült, emberi halálozást vizsgáló kutatással, és mindegyik esetben hasonló mintázatokat fedeztek fel a korábbi vagy későbbi halálozással kapcsolatban.

Kutyák és emberek öregedése: miről árulkodnak a metabolitok

A metabolitok (anyagcseretermékek) a szervezet normál biológiai folyamatai során keletkező, kis méretű molekulák és vegyületek. Mivel hűen tükrözik a sejtekben zajló folyamatokat, segíthetnek az egészséggel és az élettartammal kapcsolatos biológiai mintázatok felismerésében.

A szakemberek egyszerre több ezer metabolitot vizsgáltak meg, és az egyes molekulák helyett inkább nagyobb csoportokat, mintázatokat elemeztek, mivel ezek egyfajta „anyagcsere-ujjlenyomatként” sokkal átfogóbb képet adnak a sejtek működéséről.

Ezeket a jól mérhető biológiai jelzéseket biomarkereknek nevezzük, amelyek segítségével következtethetünk az egészségi állapot jövőbeli alakulására. Fontos azonban tudni, hogy önmagában a biomarker jelenléte nem feltétlenül ok-okozati tényezője a korai vagy késői halálozásnak.

Dr. Kate Creevy, a Dog Aging Project vezető állatorvosa (és a Texas A&M Egyetem Állatorvostudományi és Orvosbiológiai Karának professzora) szerint:

„Ha megértjük, miért van jelen egy adott biomarker a szervezetben, közelebb juthatunk az összefüggés valódi okának feltárásához.”

Miért fontosak a kutyák az öregedés kutatásában?

A kutyák különösen alkalmas alanyai az öregedés vizsgálatának, hiszen szoros közelségben élnek velünk, emberekkel. Környezetük, étrendjük és fizikai aktivitásuk nagymértékben tükrözi a gazdáik szokásait – szemben például a macskákkal, amelyek sokkal függetlenebb rutint követnek. Mindez segíthet annak megértésében, hogy az életmód hosszú távon hogyan befolyásolja az egészséget.