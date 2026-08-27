Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Így vonták meg ismét a szót Magyar Pétertől a parlamentben

Képek

Helyszíni fotókat kaptunk a tragédia helyszínéről: itt vesztette életét Boros Gergely kajakos

kutya

Kutyák segítségével fejthetik meg a hosszú élet titkát

51 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A kutyák és az emberek élettartamát meglepően hasonló anyagcsere-folyamatok befolyásolhatják. Ezeknek a hasonlóságoknak a vizsgálata segíthet feltárni a két faj öregedése mögött meghúzódó közös biológiai folyamatokat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kutyaemberöregedésanyagcsere

A The Journals of Gerontology című folyóiratban nemrég megjelent tanulmány középpontjában a kutyák öregedése és élettartama állt. A Dog Aging Project kutatói a programban részt vevő kutyák vérmintáit elemezték, és olyan anyagcsere-mintázatokat kerestek bennük, amelyek kapcsolatba hozhatók a korai vagy késői elhalálozással.

öregedés, kutyák öregedése, kutya és ember öregedése, biológiai öregedés, idősödő kutya, kutyák egészsége, öregedési folyamat
Az öregedés folyamata a kutyáknál és az embereknél több biológiai hasonlóságot is mutathat
Fotó: HUMBERT / BSIP

Az eredményeket összevetették öt nagy, hasonló módszertannal készült, emberi halálozást vizsgáló kutatással, és mindegyik esetben hasonló mintázatokat fedeztek fel a korábbi vagy későbbi halálozással kapcsolatban.

Kutyák és emberek öregedése: miről árulkodnak a metabolitok

A metabolitok (anyagcseretermékek) a szervezet normál biológiai folyamatai során keletkező, kis méretű molekulák és vegyületek. Mivel hűen tükrözik a sejtekben zajló folyamatokat, segíthetnek az egészséggel és az élettartammal kapcsolatos biológiai mintázatok felismerésében.

A szakemberek egyszerre több ezer metabolitot vizsgáltak meg, és az egyes molekulák helyett inkább nagyobb csoportokat, mintázatokat elemeztek, mivel ezek egyfajta „anyagcsere-ujjlenyomatként” sokkal átfogóbb képet adnak a sejtek működéséről.

Ezeket a jól mérhető biológiai jelzéseket biomarkereknek nevezzük, amelyek segítségével következtethetünk az egészségi állapot jövőbeli alakulására. Fontos azonban tudni, hogy önmagában a biomarker jelenléte nem feltétlenül ok-okozati tényezője a korai vagy késői halálozásnak.

Dr. Kate Creevy, a Dog Aging Project vezető állatorvosa (és a Texas A&M Egyetem Állatorvostudományi és Orvosbiológiai Karának professzora) szerint: 

„Ha megértjük, miért van jelen egy adott biomarker a szervezetben, közelebb juthatunk az összefüggés valódi okának feltárásához.”

Miért fontosak a kutyák az öregedés kutatásában?

A kutyák különösen alkalmas alanyai az öregedés vizsgálatának, hiszen szoros közelségben élnek velünk, emberekkel. Környezetük, étrendjük és fizikai aktivitásuk nagymértékben tükrözi a gazdáik szokásait – szemben például a macskákkal, amelyek sokkal függetlenebb rutint követnek. Mindez segíthet annak megértésében, hogy az életmód hosszú távon hogyan befolyásolja az egészséget.

Ráadásul a kutyák sokkal gyorsabban öregszenek, mint az emberek. Míg mi átlagosan a hetvenes éveinkig élünk, a kutyák várható élettartama jellemzően 12–13 év. Így a kutatók sokkal rövidebb időablak alatt tudják megfigyelni az élettartammal és az öregedéssel összefüggő folyamatokat.

  • A kutatást a Dog Aging Project tette lehetővé, amelynek keretében a részt vevő gazdák részletes adatokat szolgáltatnak kedvenceik életéről, és biológiai mintákat is adnak a vizsgálatokhoz.

Közös biológiai alapok és gyakorlati tanácsok a gazdiknak

A kutatók bíznak benne, hogy a közös célpontok azonosításával a humán kutatások eredményeit idővel a kutyák egészségének javítására is felhasználhatják. Creevy szerint a mostani eredmények fontos kiindulópontot jelentenek: 

azonosították az élettartammal összefüggő metabolitokat, és most már tudják, hol kezdjék a további kutatásokat.

A gazdik számára a gyakorlati üzenet egyértelmű: számos olyan szokás, amely az embereknél támogatja az egészséges öregedést, a kutyák számára is fontos. 

„A megfelelő étrend, az egészséges testsúly, valamint a mobilitás és a kognitív egészség megőrzése éppolyan lényeges számukra, mint nekünk”

 – mondta Creevy.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!