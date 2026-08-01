Elfeledett civilizáció nyomai kerültek elő a dzsungel mélyéről

A Helsinki Egyetem kutatói lézerszkenneléssel csaknem négyszáz, korábban ismeretlen földművet azonosítottak az Amazonas sűrű növényzete alatt. Az ősi civilizáció nyomai között hatalmas geometrikus építmények, szertartási központok és az ezeket összekötő utak is előkerültek – olvasható a Daily Mail cikkében.

Amazonas mentén kutatók egy elfeledett ősi civilizáció nyomaira bukkantak. Dzsungelben több millió ember élhetett, kereskedelemmel és földműveléssel foglalkoztak (A kép illusztráció) Forrás: Pexels

Milliók élhettek az Amazonas mélyén rejtőző ősi településhálózatban

Egy hatalmas ősi településhálózat nyomait fedezték fel az Amazonas sűrű növényzete alatt. A Helsinki Egyetem kutatói légi lézerszkenneléssel csaknem négyszáz, korábban ismeretlen földművet azonosítottak, köztük árkokból, töltésekből és geometrikus alakzatokból álló létesítményeket.

A felvételeken körök, négyzetek, téglalapok és nyolcszögek rajzolódtak ki, amelyek közül egyesek több száz méter szélesek lehettek. A nagyobb központokat feltűnően egyenes utak és töltésutak kötötték össze, ami szervezett, egymással kapcsolatban álló közösségek jelenlétére utal.

Akár hárommillió ember élhetett a térségben

A kutatók becslése szerint az első évezred elején 1,25–3 millió ember lakhatta az Amazonas vizsgált térségét. A közösségek kukoricát, tököt és maniókát termesztettek, kertgazdálkodást folytattak, valamint értékes fafajokat gondoztak.

A földművek jelentős része feltehetően politikai és szertartási központként szolgált. Rituálékat, lakomákat, kereskedelmi eseményeket, közösségi találkozókat és sportversenyeket tarthattak bennük.

A ténylegesen feltárt közel négyszáz helyszín alapján a kutatók számítógépes modellezéssel megbecsülték, hogy egy mintegy négyszázezer négyzetkilométeres területen akár húszezer hasonló földmű is rejtőzhet. Ez a szám tehát következtetés, nem húszezer közvetlenül megtalált építmény.

A többmilliós népesség szintén tudományos becslés. A leletek ugyanakkor valóban azt mutatják, hogy az Amazonas az európaiak érkezése előtt sem volt érintetlen vadon. Az úgynevezett Aquiry civilizáció valószínűleg nem egységes birodalom, hanem több közösség összekapcsolódó hálózata volt. Nyelvük, saját elnevezésük és 850 körüli eltűnésük oka egyelőre ismeretlen.