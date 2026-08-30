Áttörést értek el a kutatók: nemcsak az övsömör ellen védhet ez a vakcina

Egy új tanulmány szerint az övsömör elleni Shingrix vakcina jelentősen mérsékelheti bizonyos szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát. A kutatók szerint, ha a későbbi klinikai vizsgálatok is megerősítik az eredményeket, az oltás évente akár több ezer halálesetet előzhet meg.

Meglepő felfedezés az övsömör elleni oltásról, a szívnek is jót tehet.

Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU

Az Oxfordi Egyetem kutatói mintegy 70 ezer, 60 év feletti amerikai felnőtt egészségügyi adatait vizsgálták. Az eredmények szerint a Shingrix oltást kapó embereknél az oltást követő három és fél évben 12 százalékkal alacsonyabb volt a szív- és érrendszeri betegségek diagnózisának kockázata.

A kutatás vezetője, Dr. Maxime Taquet szerint, ha egy randomizált klinikai vizsgálat is igazolja az összefüggést, az övsömör elleni oltás hatása akár egy naponta szedett vérnyomáscsökkentő gyógyszeréhez is hasonló lehet.

Nemcsak az övsömör ellen védhet

Az övsömört ugyanaz a vírus okozza, amely a bárányhimlőért is felelős. A fertőzés után a vírus a szervezetben marad, majd évekkel vagy akár évtizedekkel később újra aktiválódhat.

Az övsömör fájdalmas kiütésekkel járhat, a vele együtt jelentkező idegfájdalom pedig a kiütések eltűnése után is hónapokig vagy akár évekig fennmaradhat. Ezt nevezik posztherpeszes neuralgiának.

A Shingrix az övsömör elleni korábbi Zostavax oltást váltotta fel, és hatékonyabb vakcinának számít.

A mostani kutatás különlegessége, hogy a kutatók igyekeztek kiküszöbölni egy fontos problémát. A korábbi vizsgálatok általában az oltott és nem oltott embereket hasonlították össze, így más különbségek is befolyásolhatták az eredményeket.

Ezúttal azt vizsgálták, hogyan változott a szív- és érrendszeri betegségek előfordulása az Egyesült Államokban, amikor 2017-ben gyorsan áttértek a Zostavaxról a Shingrixre.

A stroke és a szívelégtelenség kockázata is csökkent

A kutatók hét éven keresztül követték a résztvevők egészségügyi adatait. A Shingrix alkalmazása az első három és fél évben 12 százalékkal alacsonyabb kardiovaszkuláris kockázattal járt együtt.

A vizsgált események között szerepelt:

szívinfarktus,

stroke,

szívelégtelenség,

egyéb szív- és érrendszeri betegségek.

A teljes utánkövetési idő végén a különbség már kisebb volt, a vakcinát 4 százalékkal alacsonyabb kardiovaszkuláris kockázattal hozták összefüggésbe.

A tanulmányt a Nature Medicine című tudományos folyóirat közölte.