Valóságos harcosok klubbja alakulhat ki a polipok és a halak között

A kutatók 38 fiatal brazil zátonypolip és tíz halfaj találkozásait figyelték meg Brazília északkeleti partvidékének sekély vizeiben, valamint óceáni szigetek körül. A polip viselkedését összesen 101 interakció során rögzítették.

Egy kutatás szerint a polip másképp reagál a békés és a területvédő halakra. Az agresszív fajokat akár egy gyors karcsapással is elzavarhatja. (A képen egy kékgyűrűs polip)

Fotó: DAVID FLEETHAM / AFP

Pofonnal válaszolnak a támadó halaknak a polipok

A megfigyelések szerint a területvédő halak gyakran bökdösték vagy csapkodták a polipokat, amikor azok túl közel kerültek hozzájuk. Ezekre a helyzetekre a fiatal állatok gyors védekező mozdulatokkal reagáltak, és egyik karjukkal odacsaptak a halaknak.

A kutatók szerint ez a „pofon” nem véletlenszerű agresszió. A polipok elsősorban azokkal a halfajokkal szemben alkalmazták, amelyek maguk is konfrontatívan léptek fel velük szemben.

Egészen másképp alakultak a találkozások a nem területvédő fajokkal. Az ilyen halak gyakran követték a polipokat vadászat közben, az interakciók pedig hosszabbak és kevésbé agresszívek voltak. A polipok ilyenkor többnyire folytatták a táplálékkeresést.

A kutatás legérdekesebb eredménye éppen ez a különbség: a fiatal brazil zátonypolipok a velük találkozó hal viselkedéséhez igazították saját reakciójukat. A kutatók szerint ez arra utal, hogy az agresszív mozdulat egy összetettebb viselkedési rendszer része – olvasható a Live Science oldalán.

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