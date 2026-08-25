Nem mindegy, mikor reggelizünk – az életünk múlhat rajta

A European Journal of Clinical Nutrition című folyóiratban megjelent tanulmány során több ezer amerikai felnőtt adatait elemezték. A résztvevőknek be kellett számolniuk arról, hogy mit fogyasztottak az elmúlt 24 órában, illetve pontosan meg kellett adniuk az étkezések időpontjait is. A kutatásban reggeli alatt az első, hajnali 4 óra után elfogyasztott, kalóriát tartalmazó ételt vagy italt értették. A nap utolsó kalóriabevitele jelentette az utolsó étkezést, a két esemény között eltelt időtartamot pedig étkezési időablaknak nevezték.

A reggeli időpontja összefügghet a várható élettartammal és a halálozási kockázattal

Fotó: CHASSENET / BSIP via AFP

A reggeli időpontja és a halálozási kockázat összefüggései

A szakemberek az étkezési szokásokat a 2019 végéig nyilvántartott halálozási adatokkal vetették össze. A 8,6 éves medián utánkövetési időszak alatt 7129 résztvevő hunyt el, akik közül 2259-en szív- és érrendszeri megbetegedés következtében vesztették életüket. Az elemzés során számos egyéb tényezőt – például az életkort, a dohányzást, a fizikai aktivitást, az étrend minőségét, a testtömegindexet, a bevitt energiát, a jövedelmet és a már fennálló alapbetegségeket – is figyelembe vettek.

Az eredmények alapján azokhoz képest, akik reggel 7 és 8 óra között ettek először, a 8 és 10 óra között étkezőknél 10 százalékkal magasabb volt az általános halálozási kockázat. Ez a többletkockázat a délelőtt 10 és dél között étkezőknél már 19 százalékra, míg a dél után először étkezőknél 29 százalékra emelkedett.

Különösen riasztó adat, hogy a dél után elfogyasztott első étkezés 46 százalékkal magasabb szív- és érrendszeri halálozási kockázattal párosult. Ebből adódóan az 50 éves korban becsült várható élettartam ebben a csoportban átlagosan 2,46 évvel volt rövidebb.

Nem feltétlenül a korai vacsora jelenti a legjobb megoldást

A nap utolsó étkezésének időpontját vizsgálva egy érdekes, U alakú összefüggés rajzolódott ki a statisztikákból.

Az adatok szerint a legbiztonságosabb este 8 óra körül befejezni a vacsorát, mivel a modellezés alapján ekkor a legalacsonyabb a halálozás kockázata.

Beszédes különbség, hogy azokhoz képest, akik este 7 és 8 óra között esznek utoljára, a 7 óra előtt asztalt bontók rizikója 13 százalékkal magasabb. A legrosszabb helyzetben azonban egyértelműen azok vannak, akik éjfél utánra hagyják az utolsó falatokat: az ő esetükben ez a többletkockázat eléri a 27 százalékot.