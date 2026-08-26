Megtalálhatták a sötét anyag régóta keresett bizonyítékát

A világegyetem teljes tömegének mintegy 85 százalékát a sötét anyag teszi ki. Jelenlétére eddig csak a galaxisok forgásából és a galaxishalmazok gravitációs viselkedéséből következtettek, közvetlenül ugyanis még sosem sikerült kimutatni. A Physical Review Letters folyóiratban megjelent új tanulmány azonban most egy lehetséges nyomról számol be.

A sötét anyag jelenlétére a galaxisok mozgásából és gravitációs hatásából következtetnek a csillagászok

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A sötét anyag lehetséges részecskéi

A Kínai Tudományos Akadémia Yi-Zhong Fan által vezetett kutatócsoportja galaxishalmazok vizsgálata során egy erős gamma-sugárzási jelet talált, amely a gyengén kölcsönható, nagy tömegű részecskék (WIMP) létezésére utalhat. Ezek a feltételezett részecskék szinte egyáltalán nem lépnek kölcsönhatásba a közönséges anyaggal vagy a fénnyel, viszont gravitációs hatást fejtenek ki. A fizikusok azért tartják őket a sötét anyag lehetséges alkotóelemeinek, mert tömegük és tulajdonságaik alapján épp megfelelő mennyiségben lehetnek jelen ahhoz, hogy magyarázatot adjanak a hiányzó tömegre.

A gyengén kölcsönható, nagy tömegű részecskék ütközése és megsemmisülése különböző energiájú részecskéket hozhat létre. Ezeket a jeleket általában nagyon nehéz elkülöníteni a kozmikus háttérzajtól, egy jól körülhatárolható energiacsúcs viszont már sokkal meggyőzőbb nyom lehet.

Három galaxishalmazban különösen erős volt a jel

A kutatók a Fermi gamma-űrtávcső több mint tizenöt évnyi adatát elemezték, melynek során tizenhárom közeli, nagy tömegű galaxishalmazt vizsgáltak meg. Az adatokban egy körülbelül negyvenhárommilliárd elektronvolt energiájú, keskeny gamma-sugárzási vonalat azonosítottak. Ez a jel a Virgo-, a Fornax- és az Ophiuchus-galaxishalmazban volt a legkifejezettebb. A számítások szerint ezekben a képződményekben különösen magas lehet a sötét anyag koncentrációja.

A kutatócsoport szerint egy ilyen éles energiacsúcsot nehéz lenne ismert asztrofizikai folyamatokkal magyarázni, a gyengén kölcsönható, nagy tömegű részecskék megsemmisülése viszont pontosan ilyen jelet eredményezne. A szakemberek galaxisunk középpontját is megvizsgálták. Korábban ugyanis egy távcsőhiba miatt észlelt jelet tévesen a sötét anyag nyomának véltek, de az új elemzés során nem találtak hasonló mérési rendellenességet.