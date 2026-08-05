SpaceX-rakéta csapódhatott a Holdba – hatalmas krátert hagyhatott maga után

A SpaceX rakétadarabja egy 2025 januárjában indított holdküldetés után maradt az űrben, pályáját pedig a gravitáció és a naptevékenység terelte az égitest felé. A NASA a következő napokban felvételeket készíthet a becsapódás helyszínéről, ahol egy 18 méter széles kráter keletkezhetett.

Egy négytonnás SpaceX-rakéta csapódott a Holdba, ahol új krátert hozhatott létre. Az eset ismét ráirányította a figyelmet a növekvő űrszemét veszélyeire. Fotó: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ötemeletes rakétadarab csapódhatott a Holdba – új krátert hagyhatott maga után a SpaceX

A SpaceX Falcon 9 rakétájának mintegy négytonnás felső fokozata feltehetően nagy sebességgel a Hold felszínébe csapódott. Az irányíthatatlan, nagyjából egy ötemeletes épület méretű darab 2025 januárja óta sodródott az űrben, miután egy amerikai–japán holdküldetés rakományát útnak indította – írja a The Guardian.

A becslések szerint a rakétadarab körülbelül 8690 kilométeres óránkénti sebességgel érte el a Holdat. A NASA számításai alapján a becsapódás egy mintegy 18 méter széles és négy méter mély krátert hozhatott létre, miközben port és kőzettörmeléket lökött a magasba.

Az eseményt egyetlen Hold körül keringő űreszköz sem tudta élőben rögzíteni, ezért a becsapódást egyelőre nem erősítették meg közvetlen felvételekkel. A NASA Lunar Reconnaissance Orbiter szondája a következő napokban készíthet képeket a helyszínről, amelyeket korábbi felvételekkel összehasonlítva kereshetik meg az új krátert.

A rakétafokozat azért nem tért vissza a Földre, mert a holdküldetés a szokásosnál nagyobb tolóerőt igényelt. A SpaceX szerint a naptevékenység és a gravitáció együttes hatása terelte végül ütközési pályára.

Élő közvetítés az eseményről:

Egyre nagyobb szemétteleppé válik a Hold

A BBC szerint a Holdon már körülbelül háromezer ember alkotta tárgy található, összesen mintegy 190 tonna tömegben. Csak a NASA holdprogramjai 796 eszközt és tárgyat hagytak hátra.

A hulladék nem veszélyeztet ismert holdi élővilágot, a jövőbeli küldetéseket azonban zavarhatja. A kutatók féltik az Apollo-leszállóhelyeket és az érintetlen holdtalajt is, amely több milliárd év földtani történetét őrzi - írja az Origo.

Nem ez az első különös holdi becsapódás: 2022-ben egy kínai rakétafokozat zuhant a felszínre, a NASA pedig 2009-ben szándékosan irányított egy rakétadarabot a Holdba. Az izraeli Beresheet 2019-es katasztrófájával még mikroszkopikus medveállatkák is a felszínre kerülhettek.

A mostani becsapódás nem jelentett veszélyt a Földre, tudományos szempontból viszont hasznos lehet. Az új kráter vizsgálata segíthet jobban megérteni a mesterséges ütközéseket, valamint az űrszemét hosszú távú kockázatait.