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tengeri hőhullám

A tengeri hőhullámok rejtett veszélyei: az emberi egészséget is fenyegetik

53 perce
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A tartósan magas óceáni hőmérséklet nem csupán a tengeri élővilágra van hatással, hanem az élelmezésbiztonságot, a part menti közösségek megélhetését és a mentális egészséget is fenyegeti. Kutatók egy csoportja arra hívja fel a figyelmet, hogy a tengeri hőhullámok komoly közegészségügyi kockázatot jelentenek.
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tengeri hőhullámegészséghőhullám

Az Adelaide-i és a Hongkongi Egyetem szakemberei a Nature Sustainability folyóiratban közzétett tanulmányukban összegezték a tengeri hőhullámok emberi egészségre gyakorolt hatásait. A klímaváltozás következtében ezek a kiugróan magas óceáni hőmérséklettel jellemezhető időszakok egyre gyakoribbá, hosszabbá és intenzívebbé válnak. Túl azon, hogy korallfehéredést és tömeges pusztulást idéznek elő a tengeri ökoszisztémákban, a halászat és az akvakultúra ágazatában is súlyos károkat okoznak.

Korallzátony a trópusi óceánban – tengeri hőhullámok, óceánok felmelegedése, korallfehéredés és klímaváltozás hatásai
A tengeri hőhullámok egyre nagyobb terhet jelentenek a korallzátonyokra és más érzékeny tengeri ökoszisztémákra. Most kiderült, hogy az emberek egészségét is veszélyeztetik
Fotó: SHI YIFEI / XINHUA

A tengeri hőhullámok felerősítik a viharokat

A rendkívül meleg tengervíz jelentősen felerősítheti az időjárási rendszereket, ezáltal növelve a heves viharok és árvizek okozta sérülések, halálesetek, valamint a kényszerű kitelepítések kockázatát. 

  • Jó példa erre a 2023-as Otis hurrikán gyors felerősödése és pusztítása Mexikóban, amelyet a tudósok sikeresen összefüggésbe hoztak  a tengeri hőhullámokkal. A vihar által okozott kár becsült összege meghaladta a 15 milliárd dollárt. 
  • Szintén 2023-ban pusztított Ázsiában a Doksuri tájfun, amely több mint kétmillió embert érintett, és kialakulását ugyancsak a szokatlanul meleg óceánnal magyarázzák.

Az élelmezésbiztonság is veszélybe kerül

A tengeri hőhullámok megnövelik a káros algavirágzások kialakulásának esélyét is. Ezek a folyamatok nem csupán a tengeri eredetű élelmiszereket szennyezhetik be, de közvetlen veszélyt jelentenek azokra is, akik fizikailag érintkeznek a szennyezett vízzel. Ráadásul a káros következmények a hőhullámok elvonulása után is tartósan megmaradhatnak. 

A halállományok zsugorodása és a tengeri élelmiszer-termelés visszaesése világszerte több milliárd ember élelmezésbiztonságát sodorja veszélybe, akik számára az óceán jelenti az egyik legfőbb táplálékforrást.

A tengeri környezet pusztulásának mentális terhei

A tengeri ökoszisztémák pusztulása különösen azokat a közösségeket viseli meg, amelyek megélhetése, hagyományai és kulturális identitása elválaszthatatlanul az óceánhoz kötődik. Megszokott természeti környezetük elvesztése ökoszorongást, gyászt és egyéb mentális nehézségeket válthat ki belőlük. Egy 2025-ös dél-ausztráliai mérgező algavirágzást például egyértelműen összefüggésbe hoztak a lakosság körében tapasztalt szorongással, gyásszal, frusztrációval és depresszióval. Emellett az esemény olyan fizikai panaszokat is okozott, mint a légúti irritáció és az asztma.

Sürgetővé vált a közegészségügyi felkészülés

A kutatók hangsúlyozzák: a kormányoknak és a közegészségügyi szerveknek pontosan úgy kellene felkészülniük a tengeri hőhullámokra, ahogyan azt a szárazföldi kánikulák esetében teszik. Az óceáni előrejelzéseket érdemes lenne beépíteni a közegészségügyi tervezésbe, a part menti és tengeri területek kezelése során pedig kiemelt figyelmet kellene fordítani az emberi egészségre gyakorolt hatásokra. A szakértők szerint elengedhetetlen az óceánkutatók, az egészségügyi hatóságok, valamint a természeti erőforrásokért felelős szakemberek szorosabb együttműködése. Ahogy Dr. Laura Falkenberg fogalmaz, az egészségügyi következmények időben történő felismerése az első lépés a közösségek hatékonyabb védelme felé. 

A vészhelyzeteket megelőző felkészülés ugyanis sokkal ellenállóbbá teheti a társadalmat az egyre súlyosabbá váló tengeri hőhullámokkal szemben.

 

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