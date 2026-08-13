A tengeri hőhullámok rejtett veszélyei: az emberi egészséget is fenyegetik

Az Adelaide-i és a Hongkongi Egyetem szakemberei a Nature Sustainability folyóiratban közzétett tanulmányukban összegezték a tengeri hőhullámok emberi egészségre gyakorolt hatásait. A klímaváltozás következtében ezek a kiugróan magas óceáni hőmérséklettel jellemezhető időszakok egyre gyakoribbá, hosszabbá és intenzívebbé válnak. Túl azon, hogy korallfehéredést és tömeges pusztulást idéznek elő a tengeri ökoszisztémákban, a halászat és az akvakultúra ágazatában is súlyos károkat okoznak.
A tengeri hőhullámok felerősítik a viharokat
A rendkívül meleg tengervíz jelentősen felerősítheti az időjárási rendszereket, ezáltal növelve a heves viharok és árvizek okozta sérülések, halálesetek, valamint a kényszerű kitelepítések kockázatát.
- Jó példa erre a 2023-as Otis hurrikán gyors felerősödése és pusztítása Mexikóban, amelyet a tudósok sikeresen összefüggésbe hoztak a tengeri hőhullámokkal. A vihar által okozott kár becsült összege meghaladta a 15 milliárd dollárt.
- Szintén 2023-ban pusztított Ázsiában a Doksuri tájfun, amely több mint kétmillió embert érintett, és kialakulását ugyancsak a szokatlanul meleg óceánnal magyarázzák.
Az élelmezésbiztonság is veszélybe kerül
A tengeri hőhullámok megnövelik a káros algavirágzások kialakulásának esélyét is. Ezek a folyamatok nem csupán a tengeri eredetű élelmiszereket szennyezhetik be, de közvetlen veszélyt jelentenek azokra is, akik fizikailag érintkeznek a szennyezett vízzel. Ráadásul a káros következmények a hőhullámok elvonulása után is tartósan megmaradhatnak.
A halállományok zsugorodása és a tengeri élelmiszer-termelés visszaesése világszerte több milliárd ember élelmezésbiztonságát sodorja veszélybe, akik számára az óceán jelenti az egyik legfőbb táplálékforrást.
A tengeri környezet pusztulásának mentális terhei
A tengeri ökoszisztémák pusztulása különösen azokat a közösségeket viseli meg, amelyek megélhetése, hagyományai és kulturális identitása elválaszthatatlanul az óceánhoz kötődik. Megszokott természeti környezetük elvesztése ökoszorongást, gyászt és egyéb mentális nehézségeket válthat ki belőlük. Egy 2025-ös dél-ausztráliai mérgező algavirágzást például egyértelműen összefüggésbe hoztak a lakosság körében tapasztalt szorongással, gyásszal, frusztrációval és depresszióval. Emellett az esemény olyan fizikai panaszokat is okozott, mint a légúti irritáció és az asztma.
Sürgetővé vált a közegészségügyi felkészülés
A kutatók hangsúlyozzák: a kormányoknak és a közegészségügyi szerveknek pontosan úgy kellene felkészülniük a tengeri hőhullámokra, ahogyan azt a szárazföldi kánikulák esetében teszik. Az óceáni előrejelzéseket érdemes lenne beépíteni a közegészségügyi tervezésbe, a part menti és tengeri területek kezelése során pedig kiemelt figyelmet kellene fordítani az emberi egészségre gyakorolt hatásokra. A szakértők szerint elengedhetetlen az óceánkutatók, az egészségügyi hatóságok, valamint a természeti erőforrásokért felelős szakemberek szorosabb együttműködése. Ahogy Dr. Laura Falkenberg fogalmaz, az egészségügyi következmények időben történő felismerése az első lépés a közösségek hatékonyabb védelme felé.
A vészhelyzeteket megelőző felkészülés ugyanis sokkal ellenállóbbá teheti a társadalmat az egyre súlyosabbá váló tengeri hőhullámokkal szemben.