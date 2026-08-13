A tengeri hőhullámok rejtett veszélyei: az emberi egészséget is fenyegetik

Az Adelaide-i és a Hongkongi Egyetem szakemberei a Nature Sustainability folyóiratban közzétett tanulmányukban összegezték a tengeri hőhullámok emberi egészségre gyakorolt hatásait. A klímaváltozás következtében ezek a kiugróan magas óceáni hőmérséklettel jellemezhető időszakok egyre gyakoribbá, hosszabbá és intenzívebbé válnak. Túl azon, hogy korallfehéredést és tömeges pusztulást idéznek elő a tengeri ökoszisztémákban, a halászat és az akvakultúra ágazatában is súlyos károkat okoznak.

A tengeri hőhullámok egyre nagyobb terhet jelentenek a korallzátonyokra és más érzékeny tengeri ökoszisztémákra. Most kiderült, hogy az emberek egészségét is veszélyeztetik

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A tengeri hőhullámok felerősítik a viharokat

A rendkívül meleg tengervíz jelentősen felerősítheti az időjárási rendszereket, ezáltal növelve a heves viharok és árvizek okozta sérülések, halálesetek, valamint a kényszerű kitelepítések kockázatát.

Jó példa erre a 2023-as Otis hurrikán gyors felerősödése és pusztítása Mexikóban, amelyet a tudósok sikeresen összefüggésbe hoztak a tengeri hőhullámokkal. A vihar által okozott kár becsült összege meghaladta a 15 milliárd dollárt.

Szintén 2023-ban pusztított Ázsiában a Doksuri tájfun, amely több mint kétmillió embert érintett, és kialakulását ugyancsak a szokatlanul meleg óceánnal magyarázzák.

Az élelmezésbiztonság is veszélybe kerül

A tengeri hőhullámok megnövelik a káros algavirágzások kialakulásának esélyét is. Ezek a folyamatok nem csupán a tengeri eredetű élelmiszereket szennyezhetik be, de közvetlen veszélyt jelentenek azokra is, akik fizikailag érintkeznek a szennyezett vízzel. Ráadásul a káros következmények a hőhullámok elvonulása után is tartósan megmaradhatnak.

A halállományok zsugorodása és a tengeri élelmiszer-termelés visszaesése világszerte több milliárd ember élelmezésbiztonságát sodorja veszélybe, akik számára az óceán jelenti az egyik legfőbb táplálékforrást.

A tengeri környezet pusztulásának mentális terhei

A tengeri ökoszisztémák pusztulása különösen azokat a közösségeket viseli meg, amelyek megélhetése, hagyományai és kulturális identitása elválaszthatatlanul az óceánhoz kötődik. Megszokott természeti környezetük elvesztése ökoszorongást, gyászt és egyéb mentális nehézségeket válthat ki belőlük. Egy 2025-ös dél-ausztráliai mérgező algavirágzást például egyértelműen összefüggésbe hoztak a lakosság körében tapasztalt szorongással, gyásszal, frusztrációval és depresszióval. Emellett az esemény olyan fizikai panaszokat is okozott, mint a légúti irritáció és az asztma.