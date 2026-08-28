Megtalálhatták a világ leghosszabb ideig élő halfaját

Sokáig úgy vélték, hogy a tavi tokhalak legfeljebb 150 évig élnek. A friss elemzésből azonban kiderül, hogy bizonyos példányok kora a 400 évet is túllépheti. Scott Colborne, a Michigani Állami Egyetem Halászati és Vadvédelmi Tanszékének kutatója szerint ezek a halak szinte élő szemtanúi voltak a történelem nagy pillanatainak.

A tavi tokhal a jelek szerint jóval hosszabb ideig élhet, mint korábban feltételezték

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Miért volt pontatlan a tavi tokhalak korának meghatározása?

A korábbi, 150 éves becslés egy 1963-as tanulmányon alapult. Akkoriban a kutatók a mellúszó első, csontos sugarának keresztmetszetéből állapították meg az állatok életkorát. Az ott található növekedési rétegek ugyanis a fák évgyűrűihez hasonlóan mutatják meg a hal korát. Ez a módszer azonban nem teljesen megbízható. Mivel a csontszövet idővel felszívódhat, egyes növekedési gyűrűk eltűnnek, emiatt a halakat fiatalabbnak hitték a valós koruknál.

Éppen ezért az új kutatás olyan több évtizedes adatsorokat vizsgált, amelyekben a korábban kifogott és megjelölt halak méretét egy későbbi visszafogáskor újra lemérték.

Akár 427 évig is élhetnek

Az adatokat egy olyan modellbe táplálták, amely figyelembe veszi a halak növekedési ütemét és annak fokozatos lassulását. Ezzel a módszerrel a kutatók a Nagy-tavak öt különböző tokhalpopulációjának élettartamát becsülték meg.

A modell szerint egy 160 centiméteres hím kora 90 és 279 év között lehet, míg egy 180 centiméteres nőstény akár 99 és 427 év közötti is lehet.

Ezek alapján a tavi tok komoly kihívója lehet a grönlandi cápának a „leghosszabb életű halfaj” címért folytatott versenyben. A grönlandi cápa csak azért őrizhette meg a trónját, mert ott szövetminták is bizonyítják az életkort. A tokhal esetében egyelőre egy matematikai modell becsléseire támaszkodhatunk, amit további vizsgálatokkal kell még megerősíteni.

Az őslakos közösségek régóta ismerhették a tokhalak titkát

Colborne az adatgyűjtésben részt vevő egyik törzs tagjától megtudta: az őslakosok hagyományai régóta úgy tartják, hogy a tavi tokok akár 400 évig is élhetnek. A modern tudomány tehát most igazolt egy tényt, amellyel a helyiek már nagyon régóta tisztában voltak. Maga a kutatás is az egyetemi szakemberek, az őslakosok és az állam szoros együttműködésével jött létre.