Megtalálhatták a világ leghosszabb ideig élő halfaját

Sokáig úgy vélték, hogy a tavi tokhalak legfeljebb 150 évig élnek. A friss elemzésből azonban kiderül, hogy bizonyos példányok kora a 400 évet is túllépheti. Scott Colborne, a Michigani Állami Egyetem Halászati és Vadvédelmi Tanszékének kutatója szerint ezek a halak szinte élő szemtanúi voltak a történelem nagy pillanatainak.
Miért volt pontatlan a tavi tokhalak korának meghatározása?
A korábbi, 150 éves becslés egy 1963-as tanulmányon alapult. Akkoriban a kutatók a mellúszó első, csontos sugarának keresztmetszetéből állapították meg az állatok életkorát. Az ott található növekedési rétegek ugyanis a fák évgyűrűihez hasonlóan mutatják meg a hal korát. Ez a módszer azonban nem teljesen megbízható. Mivel a csontszövet idővel felszívódhat, egyes növekedési gyűrűk eltűnnek, emiatt a halakat fiatalabbnak hitték a valós koruknál.
Éppen ezért az új kutatás olyan több évtizedes adatsorokat vizsgált, amelyekben a korábban kifogott és megjelölt halak méretét egy későbbi visszafogáskor újra lemérték.
Akár 427 évig is élhetnek
Az adatokat egy olyan modellbe táplálták, amely figyelembe veszi a halak növekedési ütemét és annak fokozatos lassulását. Ezzel a módszerrel a kutatók a Nagy-tavak öt különböző tokhalpopulációjának élettartamát becsülték meg.
A modell szerint egy 160 centiméteres hím kora 90 és 279 év között lehet, míg egy 180 centiméteres nőstény akár 99 és 427 év közötti is lehet.
Ezek alapján a tavi tok komoly kihívója lehet a grönlandi cápának a „leghosszabb életű halfaj” címért folytatott versenyben. A grönlandi cápa csak azért őrizhette meg a trónját, mert ott szövetminták is bizonyítják az életkort. A tokhal esetében egyelőre egy matematikai modell becsléseire támaszkodhatunk, amit további vizsgálatokkal kell még megerősíteni.
Az őslakos közösségek régóta ismerhették a tokhalak titkát
Colborne az adatgyűjtésben részt vevő egyik törzs tagjától megtudta: az őslakosok hagyományai régóta úgy tartják, hogy a tavi tokok akár 400 évig is élhetnek. A modern tudomány tehát most igazolt egy tényt, amellyel a helyiek már nagyon régóta tisztában voltak. Maga a kutatás is az egyetemi szakemberek, az őslakosok és az állam szoros együttműködésével jött létre.
Az eredmények a természetvédelem fontosságát is hangsúlyozzák.
Egy évszázadokig élő fajnál az életciklus rendkívül lassú. Ha az egyedek idő előtt elpusztulnak, az az egész populáció túlélését fenyegeti, az emberi beavatkozás káros hatásai pedig akár évszázadokig is érezhetőek maradhatnak.
A tanulmány a Fish Biology folyóiratban jelent meg.