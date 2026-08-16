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halál

"Tudós vagyok és tudom, mi történik velünk a halálunk után - ezért ellenzem a hamvasztást"

27 perce
Olvasási idő: 6 perc
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Egy asztrofizikus bevallotta, ellenzi a hamvasztást, mert pontosan tudja, mit történik a testünkben lévő energiával a halálunk után.
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halálhalál utánenergia

Mi történik velünk a halál után? A kérdésre nincs olyan tudományos válasz, amely az emberi tudat további létezését bizonyítaná, Neil deGrasse Tyson amerikai asztrofizikus azonban egy egészen más megközelítést kínál. Szerinte a halál nem feltétlenül azt jelenti, hogy minden nyomtalanul eltűnik: a testünkben található energia és anyag tovább alakul, és bekerül a természet körforgásába.

Fotó: Picasa / Pexels

Tyson egy podcastbeszélgetésben arról beszélt, hogy a halált érdemes fizikai folyamatként szemlélni. A termodinamika első főtétele szerint az energia nem semmisül meg, hanem egyik formából egy másikba alakul át. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a személyiségünk vagy a tudatunk tovább élne – a tudós elsősorban a testben található anyag és energia sorsáról beszélt.

A testünk nem tűnik el nyomtalanul

Tyson gondolatmenete szerint amikor meghalunk, a szervezetünkben található energia továbbra is jelen marad. A testet a halál után mikroorganizmusok, baktériumok és más élőlények bontják le, miközben az anyagok és a bennük tárolt kémiai energia fokozatosan bekerülnek a környezetbe.

A tudós ezért a temetést is érdekes fizikai folyamatként szemléli. Ha a testet eltemetik, a lebomlás során az energiában és az anyagban tárolt erőforrások az ökoszisztémába kerülnek vissza. Vagyis a test bizonyos értelemben továbbra is része marad a természetnek.

A hamvasztás egészen más folyamat

Tyson szerint a hamvasztás esetében az energia jelentős része hő formájában szabadul fel. Ez a hő a környezetbe kerül, majd végső soron az űr felé is távozhat.

A Daily Mail által idézett gondolatmenet egyik érdekes része éppen erre épül: a tudós szerint a testünkben lévő energia a halál után sem egyszerűen „eltűnik”, hanem átalakul. Ha például valakit elhamvasztanak, a felszabaduló energia fény és hő formájában távozik, és elméletileg akár a kozmosz távoli részei felé is eljuthat.

Tyson számára ez inkább megnyugtató gondolat

Az asztrofizikus megközelítése nem a túlvilágról szól, és nem bizonyítja, hogy az emberi tudat a halál után tovább élne. Inkább egy filozofikus értelmezése annak, hogy a halál után mi történik a fizikai testünkkel.

Tyson szerint már önmagában az is különleges, hogy egyáltalán megszületünk és életünk lehet. A világegyetem hatalmas, a lehetséges genetikai kombinációk száma pedig óriási, ezért úgy tekint az életre, mint egy rendkívül valószínűtlen „kozmikus nyereményre”. A halál ebben a szemléletben nem feltétlenül az élet teljes megszűnése, hanem annak a természetes lezárása, ami után a testünk alkotóelemei más formában folytatják útjukat.

Fontos azonban különválasztani a tudományos tényeket Tyson filozofikus értelmezésétől: az energia megmaradásának törvénye nem jelenti azt, hogy az ember tudata vagy személyisége fennmarad a halál után. A tudomány jelenlegi állása szerint erre nincs bizonyíték.

A gondolat mégis sokak számára megnyugtató lehet: amit az életünk során felépítünk, az elmúlás után sem egyszerűen semmivé lesz – a testünk anyaga és energiája továbbra is a világ része marad.

 

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