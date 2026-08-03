Becsapódott UFO nyomaira bukkantak egy paranormális csomóponton

Utah állam egyik paranormális gócpontja, amely UFO-észleléseiről, furcsa lényeiről és megmagyarázhatatlan eseményeiről híres, talán legnagyobb titkát a felszín alatt rejti. A hírhedt Skinwalker Ranch, egy 512 hektáros birtok az állam északkeleti részén, immár több mint három évtizede paranormális vizsgálatok célpontja.

UFO rejtőzhet a hírhedt farm területe alatt. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

UFO rejtőzhet a Skinwalker Ranch alatt

A farm tulajdonos, Brandon Fugal most azt állítja, hogy csapata több száz méter mélyről mesterséges anyagokat gyűjtött össze a sziklás fennsík belsejéből. A tulajdonos az American Alchemy podcast műsorvezetőjének, Jesse Michelsnek elmondta, hogy a fúróberendezések többször is egy rejtélyes földalatti tárgyba ütköztek, mielőtt olyan anyagot húztak volna elő, amely nem illett a környező tájhoz.

Van valami a fennsík alatt. Gyártott, mesterséges anyagot kell kiemelni több száz méter mélyről a belsejéből

- magyarázta.

A csapat lehetséges földalatti üregeket is észlelt, és azonosította azt, amit egy láthatatlan energia-anomáliaként tartanak számon a helyszín körül. Azonban becsapódott űrhajót még nem találtak, és az anyagot sem vizsgálták be. A felfedezések ettől függetlenül elméleteket szültek arról, hogy egy UFO, titkos technológia vagy akár egy portál is lehet a farm alatt.

A paranormal hotspot in Utah notorious for UFO sightings, strange creatures and unexplained events may be hiding its greatest secret beneath the surface https://t.co/Rbv24JeCkc 🔗 pic.twitter.com/5RPeMNTF0T — Daily Mail US (@Daily_MailUS) July 29, 2026

Űrhajó darabok, rejtélyes anyagok és anomáliák

Fugal 2016-ban megvásárolta a Skinwalker Ranch-ot, majd szorosan megfigyelt szabadtéri laboratóriummá alakította. A farmról régóta érkeznek jelentések UFO-król, szarvasmarha-csonkításokról, farkasszerű lényekről, megmagyarázhatatlan betegségekről és berendezéshibákról.

A kutatók 2021-ben kezdtek fúrni a fennsíkba, miután a talajradar lehetséges üregeket és egy szokatlan földalatti képződményt észlelt. A vizsgálat kezdetben a régóta fennálló pletykák tesztelésére irányult, miszerint barlangok, alagutak vagy mesterséges építmények rejtőztek a sziklák alatt.

Fugal elmondta, hogy a két fúráson keresztül kinyert minták között olyan töredékek is voltak, amelyek az űrhajókon használt hőálló kerámiacsempékre hasonlítottak. Emellett egyes minták elektromágneses jeleket mutattak, amelyek látszólag helyreállították magukat a megzavarás után. Az anyagok között európiumot és talliumot is azonosítottak, de ezek a földön is előfordulnak, így nem adnak elég bizonyítékot arra, hogy valóban idegen dolgot találtak volna. A csapat állítása szerint a fúrógépek többször is eltaláltak egy fémes, erős felületet, majd meghibásodtak, mikor megpróbáltak azon áthatolni.