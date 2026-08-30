Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Halálos késelés történt Németországban, egy brit nő meghalt

univerzum

Titokzatos erő gyorsítja a világegyetemet, a tudósok is tanácstalanok

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Egy nemzetközi kutatócsoport megcáfolta azt a tavalyi elméletet, amely szerint lassulni kezdhetett a világmindenség tágulása. Az univerzum továbbra is gyorsulva tágulhat, miközben a jelenségért felelős sötét energia valódi természetét máig nem sikerült megfejteni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
univerzumsötét energiaszupernóva

Továbbra is gyorsulva tágul az univerzum egy friss nemzetközi elemzés szerint, amelyet a Monthly Notices of the Royal Astronomical Society folyóiratban publikáltak. A kutatásban két Nobel-díjas tudós, Adam Riess és Brian Schmidt is részt vett.

A tudósok szerint az univerzum tágulása nem lassul, a sötét energia hatása továbbra is kimutatható, valódi természetét azonban még mindig nem értik.
A tudósok szerint az univerzum tágulása nem lassul, a sötét energia hatása továbbra is kimutatható, valódi természetét azonban még mindig nem értik (illusztráció)
Fotó: VICTOR HABBICK VISIONS/SCIENCE P / VHB

Továbbra is rejtély, mi gyorsítja az univerzumot

Az eredmények egy tavaly megjelent dél-koreai tanulmányt kérdőjeleznek meg. Annak szerzői arra jutottak, hogy a világegyetem tágulása lassulni kezdhetett, és felvetették, hogy a gyorsulást okozó sötét energia idővel gyengülhet.

A kozmikus gyorsulást elsősorban Ia típusú szupernóvák megfigyelésével vizsgálják. Ezek rendkívül fényes csillagrobbanások, amelyek távolságának és fényességének összehasonlítása segített felismerni, hogy a távoli objektumok egyre gyorsabban távolodnak.

 A dél-koreai kutatók azonban azt állították, hogy a szupernóvák fényessége az univerzum története során változhatott, ami torzíthatta a korábbi méréseket.

Az univerzum tágulása kapcsán rengeteg a rejtély
Az univerzum tágulása kapcsán rengeteg a rejtély
Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA

Az új elemzés szerzői szerint viszont hibásan becsülték meg a felrobbanó csillagok korát: egy teljes galaxis életkorát azonosították az adott szupernóvát létrehozó csillagéval. Emellett nem vették megfelelően figyelembe a szupernóváknak otthont adó galaxisok tömegét sem. Adam Riess szerint a szükséges korrekciók elvégzése után a kozmikus gyorsulás bizonyítékai továbbra is rendkívül következetesek.

A kutatók szerint ezzel elhárult annak lehetősége, hogy alapjaiban kelljen újragondolni a világegyetem tágulásáról alkotott képet. A legnagyobb kérdés azonban változatlan: továbbra sem tudják, pontosan mi a sötét energia, amely az univerzum gyorsuló tágulását hajtja – írja a ScienceDaily.

Összeomlott a fizika: nincs magyarázat arra, ami az univerzummal történik

Minden korábbinál precízebben mérték a világmindenség tágulási sebességét. Az univerzum tágulása a friss eredmények tükrében lényegesen gyorsabb, mint azt korábban jósolták. A felfedezés arra enged következtetni, hogy a kozmosz működéséről alkotott jelenlegi modelljeink nem teljesek.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!