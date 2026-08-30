Titokzatos erő gyorsítja a világegyetemet, a tudósok is tanácstalanok

Továbbra is gyorsulva tágul az univerzum egy friss nemzetközi elemzés szerint, amelyet a Monthly Notices of the Royal Astronomical Society folyóiratban publikáltak. A kutatásban két Nobel-díjas tudós, Adam Riess és Brian Schmidt is részt vett.

A tudósok szerint az univerzum tágulása nem lassul, a sötét energia hatása továbbra is kimutatható, valódi természetét azonban még mindig nem értik (illusztráció)

Fotó: VICTOR HABBICK VISIONS/SCIENCE P / VHB

Továbbra is rejtély, mi gyorsítja az univerzumot

Az eredmények egy tavaly megjelent dél-koreai tanulmányt kérdőjeleznek meg. Annak szerzői arra jutottak, hogy a világegyetem tágulása lassulni kezdhetett, és felvetették, hogy a gyorsulást okozó sötét energia idővel gyengülhet.

A kozmikus gyorsulást elsősorban Ia típusú szupernóvák megfigyelésével vizsgálják. Ezek rendkívül fényes csillagrobbanások, amelyek távolságának és fényességének összehasonlítása segített felismerni, hogy a távoli objektumok egyre gyorsabban távolodnak.

A dél-koreai kutatók azonban azt állították, hogy a szupernóvák fényessége az univerzum története során változhatott, ami torzíthatta a korábbi méréseket.

Az univerzum tágulása kapcsán rengeteg a rejtély

Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA

Az új elemzés szerzői szerint viszont hibásan becsülték meg a felrobbanó csillagok korát: egy teljes galaxis életkorát azonosították az adott szupernóvát létrehozó csillagéval. Emellett nem vették megfelelően figyelembe a szupernóváknak otthont adó galaxisok tömegét sem. Adam Riess szerint a szükséges korrekciók elvégzése után a kozmikus gyorsulás bizonyítékai továbbra is rendkívül következetesek.

A kutatók szerint ezzel elhárult annak lehetősége, hogy alapjaiban kelljen újragondolni a világegyetem tágulásáról alkotott képet. A legnagyobb kérdés azonban változatlan: továbbra sem tudják, pontosan mi a sötét energia, amely az univerzum gyorsuló tágulását hajtja – írja a ScienceDaily.