Állandóan fáradt? Meglepő dolog állhat a háttérben

Rashi Chowdhary táplálkozási szakértő szerint szoros kapcsolat lehet a vashiány és a pajzsmirigy egészsége között. A szakértő azt javasolja, hogy a pajzsmirigy vizsgálata mellett a szervezet vasraktárait is érdemes ellenőrizni.

A vashiány összefügghet a fáradtsággal - Illusztráció

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A vas ugyanis szükséges egy olyan enzim működéséhez, amely részt vesz a pajzsmirigyhormonok előállításában.

Chowdhary szerint ezért ha csökken a ferritin, vagyis a szervezet vasraktárait jelző érték, az a pajzsmirigy működésére is hatással lehet – írja az NDTV.

Több tünet is jelentkezhet

A szakértő szerint az alacsony vasszint és a pajzsmirigy működésének változásai olyan tünetekkel is összefügghetnek, mint

a fáradtság,

a hajhullás,

a fázékonyság,

a rossz alvás,

a koncentrációs nehézségek

vagy a testsúly változása.

Chowdhary egy lehetséges ördögi kört is felvázolt: az alacsony ferritin összefügghet a pajzsmirigy lassabb működésével és a magasabb TSH (pajzsmirigyserkentő hormon)-szinttel, ami szerinte a gyomorsav mennyiségére és a vas felszívódására is hatással lehet.

A szakértő szerint az alacsony vasszint erősebb menstruációs vérzéssel is összefügghet, ami tovább csökkentheti a szervezet vasraktárait.

A szakértő által megadott laborértékek ugyanakkor nem univerzális orvosi célértékek. A laboreredményeket a tünetekkel, a kórtörténettel és más vizsgálatok eredményeivel együtt kell értékelni.

Vashiány vegetáriánusoknál – ezt rontják el a legtöbben

A vegetáriánus étrend mellett sokan nehezen tudják fenntartani a megfelelő vasbevitelt, pedig nem feltétlenül a mennyiséggel van a legnagyobb probléma. A vashiány vegetáriánusoknál gyakran inkább a vas felszívódásának gyengesége miatt alakul ki.