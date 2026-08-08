Különös lények rejtőztek az Antarktisz véres vízesése alatt

A Vér-vízesés az antarktiszi Taylor-gleccser egyik legkülönlegesebb természeti jelensége: a gleccserből vasban gazdag, vörös víz ömlik a Bonney-tóba, feltűnően elszínezve a környező jeget. Ezt a jellegzetes árnyalatot a jégpáncél alatt rekedt sóoldat magas vastartalma okozza.
A Vér-vízesés titka: nem algák festik vörösre a jeget
A jelenséget 1911-ben fedezte fel Thomas Griffith Taylor ausztrál geológus. A kutatók kezdetben úgy vélték, hogy a vöröses elszíneződést algák okozzák, de később fény derült a valódi okra.
A folyadék egy legalább 1,5 millió éve a gleccser alatt rejtőző, rendkívül magas sótartalmú, ősi vízkészletből származik.
Mivel a sóoldat fagyáspontja lényegesen alacsonyabb a tiszta vízénél, a jégtakaró alatt is folyékony maradt. A vízben lévő oldott vas oxigéntől elzárva színtelen, amint azonban a felszínre tör és érintkezik a levegővel, azonnal oxidálódik, így rozsdavörösre festi a jeget.
A Vér-vízesés mikroszkopikus élővilága
Korábban is ismert volt, hogy a Vér-vízesés zord, extrém környezete mikroorganizmusoknak ad otthont. A kutatások eddig főként a sejtmag nélküli prokariótákra (baktériumokra és archaeákra) fókuszáltak, míg a sejtmaggal rendelkező eukarióta mikroorganizmusokra kevesebb figyelem irányult. Utóbbiak közé tartoznak a fotoszintetizáló kovamoszatok is, amelyek jelenlétükkel értékes információkat őrizhetnek bolygónk egykori környezeti viszonyairól.
Összesen 167 mintát vizsgáltak
Angela Zoumplis, a San Diegó-i Kaliforniai Egyetem mikrobiológusa csapatával alaposan megvizsgálta, hogy élnek-e eukarióta mikroorganizmusok a Vér-vízesés környezetében. A kutatás során 167 mintát gyűjtöttek be: a vörös víz mellett az üledéket és a jeget is elemezték, emellett a McMurdo-szárazvölgyek egyéb pontjairól és a környező tengerből is vettek mintákat. Annak érdekében, hogy az aktív élő szervezeteket elkülönítsék a passzív genetikai maradványoktól, a mintákból kivonták és elemezték a környezeti RNS-t (eRNS).
Aktív mikroorganizmusokat találtak
Az eredmények alapján egy eukarióta mikroorganizmusokból álló, jellegzetes közösséget azonosítottak.
A populációban
- kovamoszatok,
- páncélos ostorosok (dinoflagelláták)
- és csillósok is jelen voltak.
Az RNS-vizsgálatok bebizonyították, hogy ezek a szervezetek transzkripciósan aktívak, azaz az élethez szükséges biológiai folyamatok a vastag jég alatt is zavartalanul zajlottak. Az adatok kizárták, hogy ezeket az élőlényeket csupán a szél sodorta volna oda:
a tengeri eredetű eukarióták egyértelműen a vízesés környezetében összpontosultak, és genetikailag is élesen elkülönültek mai tengeri rokonaiktól.
A sós víz segíthette a fennmaradásukat
A kutatók megállapították, hogy e lények egy olyan ősi tengeri közösség túlélői, amely akkor szorult a Taylor-gleccser alá, amikor a tengervíz a múltban elárasztotta a völgyet. Bár az Antarktisz éghajlata azóta drasztikusan megváltozott, ez az ősi populáció mégis fennmaradt, köszönhetően a magas sótartalmú víznek, amely a vastag jégpáncél alatt is folyékony maradt. Bizonyos fajaik – a környezeti körülmények kedvezőbbé válása miatt – valószínűleg egy rendkívül hosszú nyugalmi állapot után újra aktívvá váltak.
Az antarktiszi múlt élő maradványai
A Vér-vízesés egy olyan elképesztő, ősi ökoszisztémát rejt, amely már jóval a jelenlegi jégtakaró kialakulása előtt is létezett. Ennek köszönhetően a tudósok már nemcsak kőzetekből és élettelen fosszíliákból következtethetnek a bolygó múltjára, hanem olyan aktív élőlényeket is tanulmányozhatnak, amelyeknek ősei évmilliókkal ezelőtt népesítették be a területet. Ezek a reliktum-ökoszisztémák elengedhetetlenül fontosak az Antarktisz múltbeli klímaváltozásainak és az élővilág extrém alkalmazkodóképességének megértéséhez.
A kutatás eredményeit a Nature Geoscience folyóiratban tették közzé.