Egy matematikus előre látta a világvége dátumát és a mesterséges intelligencia megjelenését

Sokszor hallottuk már a világvége pontos dátumát, legyen szó Nostradamus, Baba Vanga vagy a maják jóslatairól. Azonban az a matematikus, aki egyszer már hátborzongató jövendölést osztott meg a végítélet napjáról, most emlékeztetőt tett közzé a mesterséges intelligencia jelentette növekvő fenyegetésről.

Heinz von Foerster (jobb oldalt) előre látta a mesterséges intelligencia megjelenését, és a világvége dátumát. Fotó: VIKTOR FRANKL ARCHIV / IMAGNO

A matematikus, aki előre látta a mesterséges intelligencia megjelenését és a világvége dátumát

1960-ban Heinz von Foerster publikált egy cikket a Science folyóiratban, amelyben nagyon-nagyon óvatosan nyilatkozott az emberiség jövőjéről. Elmélete szerint a Föld a gyors emberi népességnövekedés eredményeként elérheti a kapacitását. Évtizedekkel később ez a jóslat újra felbukkant a közösségi médiában, ugyanis az általa javasolt világvége dátuma néhány hét múlva lesz, 2026. november 13-án. Bár a múltban is voltak figyelmeztetések bolygónk pusztulásáról, von Foerster elmélete kiemelkedik, mivel matematikai gyökerekkel rendelkezik.

Az osztrák-amerikai tudóst azonban nemcsak a világvége pontos dátuma miatt ismerik, hanem azért is , mert már 30 évvel ezelőtt is foglalkozott a mesterséges intelligenciával.

1995-ben von Foerster leült beszélgetni a The Information Philosopher magazin munkatársaival a technológiáról. Ez a találkozó éles emlékeztető arra, hogy a szakértők már jóval azelőtt a mesterséges intelligencia emberiséget átformáló, mélyreható hatásaival foglalkoztak, hogy az a mindennapi életünk részévé vált volna.

A beszélgetés során kifejtette: veszélyes úton járunk, ha azt feltételezzük, hogy az MI képes a humán gondolkodással megegyező módon gondolkodni. Elméletét egy szemléletes példával magyarázta, amelyben egy építőkockákat rendezgető robot szerepelt. Elmondása szerint a mesterséges intelligencia képes olyan feladatokat végrehajtani, amelyek intelligensnek tűnnek - anélkül, hogy az emberhez hasonlóan gondolkodna -, de ez nem egyenlő az emberi intelligenciával.

Ezeknek a gépeknek a teljesítménye valóban rendkívül lenyűgöző, ám én sokkal inkább a tervezőik rendkívüli természetes intelligenciájának a bizonyítékaként tekintek rájuk, semmint a "mesterséges intelligencia" példáiként. E gépfunkciók antropomorfizálását azért tartom veszélyesnek, mert az ember könnyen kísértésbe eshet, és elhiheti, amikor azt mondjuk, hogy ez a gép "gondolkodik", akkor már azt is tudjuk, hogy mi hogyan gondolkodunk - hiszen tudjuk, hogyan "gondolkodik" a gép.

Antropomorfizálni azt jelenti, hogy emberi tulajdonságokat, például érzelmeket és viselkedést, vagy akár fizikai formákat adunk egy nem emberi dolognak vagy tárgynak, például egy autónak, ételnek vagy állatnak.

A különbség egyértelmű, mert amikor a gépek "gondolkodnak", akkor idézőjelek között teszik: idézőjel nyit, gondolkodik, idézőjel bezár. A nevükön kívül ugyanis semmi közös nincs a "gondolkodik" és a gondolkodik folyamatok között

- magyarázta a matematikus.