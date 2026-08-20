Furcsa négyzet alakú lyukakat találtak középkori katonák koponyáján

Az 1361 júliusában, a svédországi Gotland szigetén megvívott visbyi csata IV. Valdemár (Pirkasztó Valdemár) dán király győzelmével zárult. A harc mintegy 1800 gotlandi és 300 dán áldozatot követelt. A halottakat a harcok végeztével páncélostul szinte azonnal egy csatatérhez közeli tömegsírba temették, amelyet a 20. század elején sikerült feltárniuk a régészeknek.
Különös, négyzet alakú sérülések a visbyi csata halottainak koponyáján
A tömegsírban nyugvó áldozatok közül többnek a koponyáján szokatlan, négyzet alakú lyukakat fedeztek fel. Korábban a kutatók úgy vélték, hogy ezeket lándzsahegy vagy nyílvessző okozhatta. Ronja Bågling, az Uppsalai Egyetem régészhallgatója azonban előállt egy új elmélettel:
a sérülések egy tüskés buzogánytól származhatnak.
Ennek igazolására Patrick Randolph-Quinney biológiai antropológus és munkatársai fegyvermásolatok bevonásával kísérletsorozatba kezdtek. A multidiszciplináris kutatócsoportban harctéri régészek, archeogenetikusok, történészek, valamint a középkori fegyverek és páncélok szakértői egyaránt helyet kaptak.
Gyakorlati tesztek fegyvermásolatokkal
A tesztekhez a szakemberek marhacsontok felhasználásával egy emberi testmodellt hoztak létre. A csontokat az emberi izomszövetet hűen tükröző ballisztikai zselével vonták be, majd középkori páncélmásolatokba öltöztették.
Ezt követően Ray Whitcher, a középkori harcászati rekonstrukciók szakértője egy 4D-s mozgásrögzítő ruhát öltve, különböző fegyvermásolatokkal mért csapásokat a modellre. Ennek a módszernek köszönhetően nemcsak a mozdulatokat lehetett elemezni, hanem a fegyverek sebességéről és a becsapódás erejéről is pontos információkat szereztek.
Az eredmények alapján sem a számszeríj, sem a fejsze nem okozott a leletekhez hasonló sérüléseket. A tüskés buzogány azonban súlyosan roncsolta a csontokat, és a becsapódás nyomai tökéletesen megegyeztek a tömegsírban talált négyzet alakú lyukakkal.
Összehangolt támadásra utaló nyomok
Számos csontvázon többféle fegyvertől származó sérülést azonosítottak; ezek alapos vizsgálatával a kutatók képesek voltak rekonstruálni a csapások sorrendjét. Az egyik koponyán például egy fejszecsapás nyomát egy későbbi, tüskés buzogánnyal mért ütés metszette át, ami egyértelműen arra utal, hogy az adott katonára egyszerre többen is rátámadtak.
A feltételezett harcmodor szerint a harcosok egy része elölről, míg a többiek oldalról vagy hátulról rontottak az ellenségre. Miután az ellenfelet – például egy lábra mért, célzott fejszecsapással – harcképtelenné tették, egy külön erre kijelölt katona mérhette rá a megsemmisítő végső ütést a tüskés buzogánnyal.
Az eredmények cáfolják azt a hagyományos történelmi narratívát, miszerint a középkori milíciák csupán képzetlen, rosszul felszerelt parasztokból álltak volna. A sérülések egyértelműen szervezett és alaposan begyakorolt, fejlett harci technikák alkalmazására utalnak.