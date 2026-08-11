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víz

Tévhitek a vízfogyasztásról: mutatjuk, mennyit kellene innunk

48 perce
Olvasási idő: 8 perc
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Bár a rekkenő hőségben kulcsfontosságú a hidratálás, sokan mégsem isznak eleget. De mennyi a szükséges vízfogyasztás? Mennyit kellene innunk?
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vízkánikulafolyadék

A nyári hőségben kulcsfontosságú a megfelelő hidratáció, mégis rengetegen esnek a dehidratáltság csapdájába. Dr. Rupy Aujla háziorvos, a The Doctor’s Kitchen alapítója eloszlatja a leggyakoribb tévhiteket, és elmagyarázza, miért nem szabad megvárni, amíg megszomjazunk. A vízfogyasztási szokásaink miatt az egészségünkkel játszhatunk.

Vízfogyasztás: szakértő mondja el, mennyit kellene innunk
Vízfogyasztás: szakértő mondja el, mennyit kellene innunk - Fotó: Pexels

A víz a test szinte minden folyamatában részt vesz: szabályozza a hőmérsékletet, szállítja a tápanyagokat, támogatja a vesét, az emésztést és az agyműködést. Ennek ellenére a statisztikák szerint a többségünk krónikusan kevés folyadékot iszik.

Mennyit kellene innunk?

Sokan ismerik a napi 8 pohár szabályát, ám az orvos szerint ez nem egy kőbe vésett előírás. A pontos szükséglet függ a testsúlytól, az aktivitástól, az éghajlattól és az étrendtől is.

Gyakori tévhitek és tények a vízfogyasztásról:

  • A tea és a kávé is számít: Bár a koffeinnek van egy enyhe vizelethajtó hatása, mérsékelt fogyasztás esetén ezek az italok is pozitívan hozzájárulnak a napi folyadékbevitelhez.
  • Nem kellenek a sportitalok: Átlagos mindennapi tevékenységek mellett a tiszta víz tökéletesen elegendő a szervezetnek.
  • A szomjúság már késői jel: Amikor megszomjazunk, a testünk már enyhén dehidratált állapotban van. A legbiztosabb mutató a vizelet színe: a halványsárga a jó, a sötétsárga vagy borostyánszín figyelmeztető jel.
  • Az ételek is hidratálnak: A magas víztartalmú zöldségek és gyümölcsök – mint az uborka, a saláta, a zeller, a paradicsom, a görögdinnye, az eper és a narancs (mind 90% feletti víztartalommal) –, valamint a levesek és turmixok mind segítenek.

A dehidratáció rejtett veszélyei

Az enyhe folyadékhiány rontja a koncentrációt, a hangulatot és a fizikai teljesítményt. Ahogy fokozódik, fejfájást, szédülést és hányingert okoz. Az első jelek (fáradtság, ingerlékenység) könnyen összetéveszthetők az éhséggel vagy a stresszel.

Hosszú távon a tartósan alacsony folyadékbevitel növeli a húgyúti fertőzések és a vesekő kockázatát, a legújabb kutatások szerint pedig az időskori kognitív funkciók romlásával is összefüggésbe hozható. Különösen figyelni kell repülés közben, mivel az utastér alacsony páratartalma (10-20%) drasztikusan felgyorsítja a folyadékvesztést.

Mikor beszélünk orvosi vészhelyzetről?

A súlyos dehidratáció életveszélyes állapot, különösen kisgyermekeknél és időseknél. Ha valaki zavarttá válik, nem reagál, beesnek a szemei, rendkívül száraz a bőre, vagy nem pisil, azonnal mentőt kell hívni. Amíg a segítség megérkezik, csak akkor szabad kis kortyokban vizet adni neki, ha teljesen eszméleténél van és képes nyelni. [1, 2, 3]

Ugyanakkor a túl sok víz ivása is veszélyes lehet: a hyponatraemia (a vér nátriumszintjének veszélyes leesése) szintén orvosi vészhelyzet, bár a mindennapi életben ritka, leginkább állóképességi sportolóknál fordul elő túlzott folyadékbevitel miatt.

Hogyan számoljuk ki, mennyit kellene innunk?

A pontos napi folyadékszükséglet kiszámítására nincs egyetlen, mindenkire érvényes képlet, mivel a mennyiség függ a testsúlytól, az aktivitástól és a környezeti hőmérséklettől is.

A dietetikusok és orvosok által leggyakrabban használt alapképlet a testsúlyalapú számítás.

1. Az alapvető folyadékszükséglet kiszámítása

Átlagos napi aktivitás és mérsékelt időjárás mellett a testünknek testsúlykilogrammonként körülbelül 30–35 ml folyadékra van szüksége.

  • A képlet: Testsúly (kg) × 0,035 = Szükséges napi mennyiség (literben)
  • Példa egy 70 kg-os emberre: 70 × 0,035 = 2,45 liter naponta.

2. Módosító tényezők (Mit kell hozzáadni?)

Az alapértékhez plusz folyadékot kell adni az alábbi esetekben:

  • Fizikai munka vagy sport: Minden 30 perc intenzív edzés vagy nehéz fizikai munka után plusz 3–5 dl (0,3–0,5 liter) vizet érdemes meginni.
  • Hőség és láz: Tartós hőségben (vagy lázas betegség esetén) a fokozott izzadás miatt további 5–10 dl (0,5–1 liter) folyadékra lehet szükség.
  • Kávé és alkohol: Mivel ezek enyhe vizelethajtó hatásúak, minden csésze kávé vagy pohár alkohol mellé igyál meg egy nagy pohár (kb. 2,5 dl) tiszta vizet is.

Fontos: Nem mindent pohárból iszunk meg!

A kiszámított mennyiség a teljes napi folyadékbevitelt jelenti. Ennek nagyjából a 20-25%-át az elfogyasztott ételekből (levesek, lédús gyümölcsök, zöldségek, mint az uborka vagy a görögdinnye) nyeri ki a szervezetünk. A maradék 75-80%-ot kell tiszta víz vagy egyéb italok formájában meginnunk.

 

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