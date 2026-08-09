Titokzatos építményeket találtak egy egyiptomi piramis mellett

Az ókori egyiptomiak több mint 4500 évvel ezelőtt modern szállítóeszközök és gépi daruk nélkül építették lenyűgöző piramisaikat. A Vörös piramis közelében végzett legújabb vizsgálatok szerint a víz kulcsfontosságú szerepet játszhatott a hatalmas építőanyagok mozgatásában; a kutatók úgy vélik, hogy magához a piramishoz egy gondosan szabályozott vízi út vezetett.
A Vörös piramis építése: sokáig rámpáknak hitték az építményeket
A Vörös piramis a Kairó közelében fekvő dahsúri nekropolisz legmonumentálisabb építménye. A 105 méter magas piramis a IV. dinasztia idején, Sznofru fáraó uralkodása alatt épült, nagyjából i. e. 2590 és 2575 között.
Különlegessége, hogy ez az ókori Egyiptom első valódi, sima oldalú piramisainak egyike, melynek jellegzetes, rozsdás árnyalatát a mészkőtömbökben lévő vas-oxid kölcsönzi.
A régészek még a 19. században tártak fel két hosszú, egyenes vonalú építményt a piramistól délnyugatra. Sokáig úgy vélték, hogy ezek feljáróutak vagy esetleg egy hatalmas szállítórámpa maradványai lehetnek, amelyeken keresztül a közeli kőfejtőkből az építkezés helyszínére juttatták a köveket.
A párizsi Paleotechnic kutatóintézet munkatársai azonban a közelmúltban műholdfelvételeket és a környék vízgyűjtő területeinek térképeit is elemezték. Eredményeik szerint a két építmény valószínűleg nem rámpa, hanem gát volt, feladatuk pedig a mára teljesen eltűnt Vádi Dahsúr nevű vízfolyás szabályozása lehetett.
Több száz méteres gátak szelhették át a területet
A feltételezések szerint a gátak akár 600-700 méter hosszúak is lehettek. Elsődleges céljuk a hirtelen lezúduló áradások mérséklése volt, miközben a felgyülemlett vizet tudatosan a Vörös piramis irányába terelték.
A keleti építmény minden bizonnyal a víz visszatartását szolgálta, míg a kacsacsőr alakú bukógáttal ellátott nyugati szerkezet a hordalékot foghatta fel, egyúttal finoman szabályozva az elterelőcsatornába jutó víz mennyiségét.
A két gát együttesen egy összetett, összekapcsolt hidraulikai rendszert alkothatott. Ez a zseniális mérnöki megoldás nemcsak az időszakos vízlefolyást szabályozta és az áradások tetőzését mérsékelte, de hatékonyan gátolta a hordalék túlzott felhalmozódását is.
Vízi úton érkezhettek a kőtömbök
A rendszer többet nyújtott puszta árvízvédelemnél: elengedhetetlen szerepe volt az építkezéshez vezető, hajózható vízi út fenntartásában is. Ezen a mesterséges csatornán keresztül szállíthatták hajókkal a munkásokat, a súlyos mészkőtömböket, a faanyagot, az élelmet és az egyéb alapvető készleteket.
Bár a Nílus-völgy tájképe jelentősen átalakult a piramisok felépítése óta, érdemes megjegyezni, hogy Gíza és Lisht között, a sivatag peremén több mint harminc piramis sorakozik. A kutatók egybehangzó véleménye szerint ezek egy része egy olyan folyóág mentén épülhetett, amely mára teljesen eltűnt.
A vízi szállítás kétségtelenül hatalmas mérnöki bravúr volt, ami lényegesen megkönnyítette a nehéz építőanyagok mozgatását.
Jelen kutatás ugyanakkor arra az ősrégi kérdésre még nem ad választ, hogy a több tonnás kőtömböket pontosan hogyan emelték fel és illesztették egymásra ilyen páratlan precizitással.
További gátak rejtőzhetnek a sivatag homokja alatt
A szakemberek úgy vélik, hogy a Nílus-völgy vastag homokrétege alatt további gátszerű építmények maradványai rejtőzhetnek. Az eddigi eredmények határozottan arra utalnak, hogy a vízgazdálkodás sokkal központibb szerepet játszott az Óbirodalom mérnöki megoldásaiban, mint azt korábban gondoltuk.
Az árvizek szakszerű szabályozása és a felszíni vizek tudatos, összehangolt hasznosítása tehát nagyban hozzájárult az építőanyagok zavartalan szállításához.
- A kutatás eredményeit az npj Heritage Science című tudományos folyóiratban publikálták.