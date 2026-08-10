Eltűnnek a világ zöldségei, és ennek súlyos ára lehet

Az emberek többsége nagyjából 40 százalékkal kevesebb zöldséget fogyaszt annál, mint amennyit az egészséges táplálkozás megkövetelne. Ezzel párhuzamosan a zöldségfélék sokfélesége is drasztikusan csökken, hiszen világszerte egyre kevesebb fajtát termesztenek. A PNAS tudományos folyóiratban megjelent tanulmány arra figyelmeztet: nem elég a mennyiséget növelni, a változatosságra is sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetni.

A zöldségfélék sokféleségének megőrzése a táplálkozás és a mezőgazdaság alkalmazkodóképessége szempontjából is fontos

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Nem elegendő csupán a zöldségek mennyiségét növelni

Maarten van Zonneveld agrárkutató szerint a jelenlegi mezőgazdasági módszerek önmagukban képtelenek megoldani a globális táplálkozási problémákat. A kiutat a hagyományos fajták és vad rokonaik megőrzése jelentheti. Ezek révén nemcsak az étrendünk válhatna gazdagabbá, hanem a termesztett növények is jóval könnyebben tudnának alkalmazkodni az egyre szélsőségesebb éghajlati viszonyokhoz.

Az alacsony zöldségfogyasztás a globális betegségteherhez hozzájáruló öt legfőbb étrendi kockázati tényező egyike.

Anyagi nehézségek idején a családok gyakran a zöldségeken spórolnak, ráadásul a termesztésük a gazdák számára is pénzügyi kockázatot jelent, hiszen gyorsan romlanak és csak rövid ideig tárolhatók.

Veszélyesen beszűkült a termesztett fajták köre

A mezőgazdaság iparosodása előtt az emberiség jóval többféle növényt termesztett élelmezési célra. Bár burgonyából például több mint négyezer fajta ismert, az Egyesült Államokban ma már mindössze öt-nyolc változat uralja a piacot. A tömegtermelést kiszolgáló monokultúrák, a mesterséges szelekció, a genetikai módosítás és a hatalmasra duzzadt nagyüzemi ellátási láncok együttesen oda vezettek, hogy asztalainkon drasztikusan lecsökkent a zöldségfélék változatossága.

Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) becslése szerint a zöldségfélék vadon élő rokonainak 24 százalékát jelenleg is a kihalás fenyegeti. A genetikai sokszínűség elvesztésével ráadásul felbecsülhetetlen értékű tápanyagok is eltűnhetnek. Arról nem is beszélve, hogy jelentősen megnehezül az olyan új, ellenállóbb növényfajták nemesítése, amelyek jobban viselik a szárazságot, a hőséget vagy az egyéb kedvezőtlen környezeti hatásokat.