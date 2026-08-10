Eltűnnek a világ zöldségei, és ennek súlyos ára lehet

Az emberek többsége nagyjából 40 százalékkal kevesebb zöldséget fogyaszt annál, mint amennyit az egészséges táplálkozás megkövetelne. Ezzel párhuzamosan a zöldségfélék sokfélesége is drasztikusan csökken, hiszen világszerte egyre kevesebb fajtát termesztenek. A PNAS tudományos folyóiratban megjelent tanulmány arra figyelmeztet: nem elég a mennyiséget növelni, a változatosságra is sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetni.
Nem elegendő csupán a zöldségek mennyiségét növelni
Maarten van Zonneveld agrárkutató szerint a jelenlegi mezőgazdasági módszerek önmagukban képtelenek megoldani a globális táplálkozási problémákat. A kiutat a hagyományos fajták és vad rokonaik megőrzése jelentheti. Ezek révén nemcsak az étrendünk válhatna gazdagabbá, hanem a termesztett növények is jóval könnyebben tudnának alkalmazkodni az egyre szélsőségesebb éghajlati viszonyokhoz.
- Az alacsony zöldségfogyasztás a globális betegségteherhez hozzájáruló öt legfőbb étrendi kockázati tényező egyike.
Anyagi nehézségek idején a családok gyakran a zöldségeken spórolnak, ráadásul a termesztésük a gazdák számára is pénzügyi kockázatot jelent, hiszen gyorsan romlanak és csak rövid ideig tárolhatók.
Veszélyesen beszűkült a termesztett fajták köre
A mezőgazdaság iparosodása előtt az emberiség jóval többféle növényt termesztett élelmezési célra. Bár burgonyából például több mint négyezer fajta ismert, az Egyesült Államokban ma már mindössze öt-nyolc változat uralja a piacot. A tömegtermelést kiszolgáló monokultúrák, a mesterséges szelekció, a genetikai módosítás és a hatalmasra duzzadt nagyüzemi ellátási láncok együttesen oda vezettek, hogy asztalainkon drasztikusan lecsökkent a zöldségfélék változatossága.
Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) becslése szerint a zöldségfélék vadon élő rokonainak 24 százalékát jelenleg is a kihalás fenyegeti. A genetikai sokszínűség elvesztésével ráadásul felbecsülhetetlen értékű tápanyagok is eltűnhetnek. Arról nem is beszélve, hogy jelentősen megnehezül az olyan új, ellenállóbb növényfajták nemesítése, amelyek jobban viselik a szárazságot, a hőséget vagy az egyéb kedvezőtlen környezeti hatásokat.
Értékes, helyi tápláléknövények szorulnak háttérbe
Míg néhány zöldségféle – mint a saláta, a hagyma és a paradicsom – globálisan elterjedt, számos helyi növény továbbra is csak szűk régiókban érhető el, és a nagy élelmezési stratégiák méltatlanul kevés figyelmet szentelnek nekik. Kiváló példa erre az Afrikában őshonos Cleome gynandra, amely tele van létfontosságú tápanyagokkal, ráadásul rendkívül ellenálló a klímaváltozás hatásaival szemben. Ennek ellenére a helyi fajtáknak csak elenyésző töredékét őrzik génbankokban, ami jelentősen gátolja a további nemesítésüket.
A csendes-óceáni térségben népszerű, úgynevezett aibika (Abelmoschus manihot) különösen a nők és a gyermekek táplálkozásának javításában kaphatna nagyobb szerepet. Hasonlóképpen, az Ázsiában és a Karib-térségben is kedvelt keserűtök vad rokonai hatalmas segítséget nyújthatnának a trópusi termesztésre szánt változatok továbbfejlesztéséhez.
A sütőtök szintén remekül tűri a szárazságot és a hőséget, ráadásul a termése kiemelkedően gazdag béta-karotinban. Ennek ellenére értékes genetikai erőforrásait nem aknázzák ki eléggé, és a meglévő állományok megőrzése is hagy kívánnivalót maga után.
A génbankok és a tudatos vásárlók is tehetnek a változásért
Ahhoz, hogy a zöldségfélék genetikai sokszínűségét megóvjuk, globálisan összehangolt akcióprogramra lenne szükség.
Nem elegendő a helyi fajtákat csupán génbankokban őrizni; termesztésüket és a mindennapi fogyasztásukat is aktívan ösztönözni kellene.
Ebből a folyamatból a vásárlók sem maradhatnak ki: a termelői piacokat és a kisebb, helyi zöldségeseket választva sokkal szélesebb, izgalmasabb zöldségkínálattal találkozhatunk. A hobbi kertészkedők pedig régi, feledésbe merült tájfajták termesztésével és a saját vetőmagjaik gondos begyűjtésével járulhatnak hozzá e felbecsülhetetlen értékű növényi örökség fennmaradásához.