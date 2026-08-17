Megmagyarázhatatlan jelenség: egyre több zombihalat fognak a világhírű tóban

Az amerikai tavipisztrángok a Felső-tó legmélyebb és leghidegebb régióit népesítik be, ami miatt a túléléshez elengedhetetlen számukra a vastag zsírréteg. A kutatók azonban az utóbbi időben egyre több végzetesen lesoványodott példányt fognak ki: zsírtartalmuk mindössze harmada az egészséges halakénak. Emiatt a szakértők ezeket a kórosan lesoványodott egyedeket egyszerűen „zombihalaknak” keresztelték el – írja az IFL Science.

A Felső-tóban megfigyelt zombihalak rendkívüli lesoványodása éhezésre utal, a jelenség pontos oka azonban még nem ismert (a kép illusztráció)

Fotó: SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Vészesen nő a zombihalak aránya, de az okok még tisztázatlanok

Míg egy 2015-ös felmérés során a kifogott mélyvízi tavipisztrángok csupán 3 százaléka volt kórosan sovány, egy 2025-ös, a Felső-tó Superior Maximus nevű területén végzett mintavétel során

ez az arány már 54 százalékra ugrott.

Érdemes azonban megjegyezni, hogy ez a riasztónak tűnő eredmény mindössze 15 hal vizsgálatán alapult, így nem tekinthető az egész állományra nézve reprezentatívnak. Shawn Sitar halászati kutatóbiológus hangsúlyozta, hogy bár a jelenség alaposabb kutatást igényel, egyelőre nincs ok riadalomra. A közösségi oldalakon terjedő rémhírekkel ellentétben tehát egyáltalán nem igaz az az állítás, hogy a Felső-tó halainak fele zombihal lenne.

A pisztrángok kiemelt ökológiai szerepe a Felső-tóban

Bár ezeket a mélyvízi tavipisztrángokat nem halásszák olyan intenzíven, mint a part menti vizekben élő rokonaikat, a tó ökoszisztémájában betöltött szerepük vitathatatlanul kulcsfontosságú.

A kutatók feltételezik, hogy ezek a halak magukra vonják a vérszívó ingolák támadásainak jelentős részét, ezzel is tehermentesítve a sekélyebb vizek pisztrángpopulációit. Emellett a nyílt vízi területek csúcsragadozóiként elengedhetetlenek a táplálékhálózat kényes egyensúlyának fenntartásához.

Mindezek fényében a fizikai állapotuk hűen tükrözheti a teljes mélyvízi ökoszisztéma egészségét.

A vizsgálatok is az éhezés tényét erősítették meg

A zombihalak tömeges felbukkanása akár egy természetes ökológiai folyamat egyenes következménye is lehet. A mélyvízi élőhelyek egyensúlya rendkívül sérülékeny, így már egyetlen kulcsfontosságú táplálékforrás megcsappanása is széles körű éhezéshez vezethet. Mivel a fagyos mélységekben élő halak energiaigénye kifejezetten magas, táplálékhiány esetén drasztikus ütemben veszíthetnek a testsúlyukból.