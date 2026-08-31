Új nyomot találtak az elhízás rejtélyére, egyetlen fehérje lehet a kulcs

Az Oszakai Fővárosi Egyetem kutatói az OPA1 nevű fehérjét vizsgálták. Ez a fehérje a sejtek energiatermeléséért felelős mitokondriumok megfelelő működésében játszik fontos szerepet. A kutatók arra voltak kíváncsiak, mi történik akkor, ha az OPA1 hiányzik az étvágyat szabályozó idegsejtekből.

Kiderült, mi kapcsolhatja be a zsíros ételek iránti ellenállhatatlan vágyat.

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A kísérletekben olyan egereket vizsgáltak, amelyekből hiányzott az OPA1 az MC4R fehérjét hordozó idegsejtekben. Ezek az idegsejtek az agy hipotalamuszában találhatók, amely kulcsszerepet játszik az étvágy, az energiafelhasználás és az anyagcsere szabályozásában.

Az OPA1-hiányos egerek feltűnően jobban kedvelték a zsíros ételeket, mint a kontrollcsoport állatai. Emellett gyorsabban híztak, és néhány hét elteltével elhízás is kialakult náluk. A hatás ráadásul erősebbnek bizonyult a nőstény egereknél, mint a hímeknél.

A kutatók szerint az OPA1 hiánya miatt az étvágyat szabályozó idegsejtek kevésbé hatékonyan működhetnek, mivel kevesebb energiához jutnak a mitokondriumokból. Ez megváltoztathatja azt is, hogyan reagál az agy a táplálékra.

Érdekes eredmény született akkor is, amikor a kutatók egy elhízás elleni gyógyszerrel próbálták aktiválni az MC4R-rendszert. A gyógyszer a hím egereknél az OPA1 állapotától függetlenül csökkentette a táplálékfelvételt. A nőstényeknél azonban az OPA1 hiánya gyengítette a gyógyszer étvágycsökkentő hatását.

A kutatók szerint ez arra utalhat, hogy a zsírban gazdag ételek iránti vágy kialakulásában az agyi energia-anyagcsere is szerepet játszik, és az OPA1 később az elhízás kezelésének egyik lehetséges célpontja lehet.

Fontos azonban, hogy a vizsgálatot kizárólag egereken végezték. Egyelőre nem bizonyított, hogy az emberi agyban ugyanilyen módon működik az OPA1. További kutatásokra lesz szükség annak megállapításához, hogy a felfedezés felhasználható-e az emberek túlevésének és elhízásának kezelésében.