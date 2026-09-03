Idegen csillagrendszer fagyos világából érkezhetett a 3I/ATLAS

A kutatók az 3I/ATLAS üstökös plazmacsóvájában a Naprendszer üstököseinél megszokotthoz képest szokatlanul magas nitrogén–szén-monoxid arányt mértek. Ennek azért van jelentősége, mert a molekuláris nitrogén rendkívül illékony: melegedéskor könnyen elszökik, ezért nagyobb mennyiségben csak nagyon hideg környezetben maradhatott meg.

Kémiai ujjlenyomata árulta el a 3I/ATLAS ősi titkát.

Fotó: OpenAI DALL-E

Újabb meglepetést okozott a titokzatos 3I/ATLAS

A 3I/ATLAS-t a William Herschel Teleszkóp WEAVE műszerével vizsgálták 2025 novemberében és decemberében. Plazmacsóvájában többek között ionizált nitrogént, szén-monoxidot, szén-dioxidot és vizet azonosítottak. A mért nitrogénarány alapján az objektum jóval nitrogéndúsabb lehet a Naprendszer ismert üstököseinél.

Ettől függetlenül a James Webb űrteleszkóp segítségével az üstökös vizének deutérium–hidrogén arányát is meghatározták. Az izotópos összetétel arra utal, hogy vízjegének nagy része 30 kelvinnél nem melegebb környezetben képződött, és csak kis része származhatott magasabb hőmérsékleten feldolgozott anyagból.

A szénizotópok aránya is eltért a Naprendszerben, a közeli csillagközi felhőkben és a bolygókeletkezési korongokban jellemző értékektől. A kutatók ebből arra következtetnek, hogy a 3I/ATLAS viszonylag fémszegény környezetben születhetett.

Egy harmadik vizsgálat az üstökös gázainak szokatlanul lassú tágulását mutatta ki. Az IRAM rádióteleszkóp mérései szerint a kiáramlás sebessége körülbelül fele volt a hasonló aktivitású üstökösöknél tapasztaltnak. Ezt részben a nehezebb molekulák, illetve a párolgó jégszemcsék magyarázhatják.

A kutatók hangsúlyozzák, hogy az eredmények nem fedik fel, pontosan melyik csillagrendszerből érkezett a 3I/ATLAS. Kémiai összetétele azonban megőrizhette kialakulási környezetének nyomait még akkor is, ha eredeti pályája már nem rekonstruálható.