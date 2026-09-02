Az ész harca az érzelmekkel: 70 éves mítosz dőlt meg az aggyal kapcsolatban

Sok fontos döntésnél úgy tűnik, mintha az értelem és az érzelmek állnának egymással szemben - összességében az ész harcát látnánk az érzelmekkel. Ezt sokszor úgy ábrázolják, mint az agy két része közötti küzdelem: az egyik egy újabb, fejlettebb központ, amely a racionális gondolkodásért felel, a másik pedig egy ősi hüllőagy, amely ösztönösen működik. Azonban ez ennél sokkal összetettebb.

Megdőlt a hüllőagy elmélete. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Az 1950-es években született egy elmélet, amely szerint az agy rétegesen fejlődött ki: először az alapvető testi funkciókért felelős részek jelentek meg, majd ezekre épültek a hüllőagy érzelmi rendszerei, végül pedig az emberben kialakult a kifinomult gondolkodás képessége. Egy evolúcióbiológus azonban nem így közelítené meg ezt a kérdést

- magyarázta Nabil Imam, a Georgia Tech School of Computational Science and Engineering adjunktusa, valamint az Institute for Neuroscience, Neurotechnology, and Society (INNS) oktatója.

A Science Advances című folyóiratban publikált kutatás szerint az agy evolúcióját talán pontosabban érthetjük meg, ha nem az újabb agyterületek régebbiekre épülő "rétegeire", hanem az idegi kapcsolatok rendszerére, vagyis az agy "huzalozására" összpontosítunk.

Imam és kollégái a biológiai agyak, valamint a mesterséges neurális hálózatok felépítését vizsgálva olyan bizonyítékokat találtak, amelyek arra utalnak, hogy az evolúció során az agy korlátozott területét különböző, egymással versengő kapcsolati stratégiák között kell elosztani. Modelljük szerint ez egyfajta számítási "kötélhúzás" két alapvetően eltérő idegrendszeri szerveződési forma között - ezek pedig már születés előtt kialakulnak.

Miért nem állja meg a helyét a hüllőagy modellje?

Az olyan kifejezések, mint a logikus agy és a hüllőagy, valójában különböző funkciókat ellátó agyterületek csoportjaira utalnak. A neokortex, amelyet gyakran a magasabb szintű gondolkodással hoznak összefüggésbe, az agy külső rétegét alkotja, és többek között a látásban, az érzékelésben, a következtetésben és más összetett képességekben játszik szerepet.