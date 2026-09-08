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agy

Nehezen megy a koncentrálás és folyton elfelejtesz mindent? Agyköd is okozhatja – Ezek a tippek segíthetnek!

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Olvasási idő: 7 perc
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Nehezen koncentrálsz, elfelejted, mit akartál mondani, vagy úgy érzed, mintha nem tudnál tisztán gondolkodni? Az agyköd többféle tünettel jelentkezhet, és számos különböző ok állhat a hátterében.
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agymemóriakoncentráció

Az agyköd nem önálló orvosi diagnózis, hanem egy olyan tünetegyüttes, amely befolyásolhatja a gondolkodást és az információk feldolgozását.

agyköd
A nehéz koncentráció mögött agyköd is állhat - Illusztráció
Fotó: Pixabay

Jellemző lehet rá a koncentráció nehézsége, a feledékenység, a memória romlása és az is, ha valakinek gondot okoz gondolatai rendszerezése.

Az agyköd miatt még a hétköznapi feladatok elvégzése is nehezebbé válhat. A gondolkodás fárasztónak tűnhet, az érintett pedig mentális kimerültséget is tapasztalhat.

Mi okozhatja az agyködöt?

A háttérben sokféle ok állhat, előidézheti például

  • a kevés vagy rossz minőségű alvás,
  • a nem megfelelő táplálkozás,
  • a túlzott stressz,
  • egy betegség vagy fertőzés,
  • illetve hormonális változás is.

Bizonyos gyógyszerek szintén okozhatnak hasonló panaszokat. Ilyenek lehetnek például egyes altatók és régebbi típusú antihisztaminok. Kemoterápiás kezelések mellett szintén kialakulhatnak agyködre emlékeztető tünetek.

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Illusztráció
Fotó: Pixabay

Az agyköd egyes egészségügyi problémákhoz is kapcsolódhat: ilyen lehet a perimenopauza és a menopauza, a pajzsmirigy alulműködése, a migrén, a sclerosis multiplex, valamint bizonyos neurodegeneratív betegségek, köztük az Alzheimer-kór.

A szorongás és a depresszió szintén hatással lehet a koncentrációra és a tiszta gondolkodásra.

Az alvászavarok, például az álmatlanság vagy az alvási apnoé ugyancsak hozzájárulhatnak a tünetek kialakulásához.

A COVID–19 után szintén előfordulhat, hogy az agyköd tünetei tartósabban fennmaradnak.

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Illusztráció
Fotó: Pixabay

Nem egyetlen agyterület problémájáról van szó

Az agyköd nem köthető egyetlen konkrét agyterülethez.

A koncentráció, a memória és a döntéshozatal több agyterület összehangolt működését igényli, ezért különböző tényezők is hatással lehetnek ezekre a folyamatokra.

A stressz és a fáradtság például ronthatja ezt a működést, ami miatt az érintett úgy érezheti, hogy nehezebben gondolkodik vagy lassabban dolgozza fel az információkat – írja a Northwestern Medicine.

Mikor érdemes orvoshoz fordulni?

Az agyköd átmenetileg is jelentkezhet, például stresszes időszakban, alváshiány vagy egy betegség után.

Ha azonban a panaszok tartósan fennállnak, vagy már a mindennapi életet is megnehezítik, érdemes orvoshoz fordulni.

Különösen fontos lehet a kivizsgálás, ha valaki rendszeresen nehezen emlékszik beszélgetésekre vagy eseményekre, nehezen találja a megfelelő szavakat, gondot okoz számára az információk feldolgozása, megváltozik a hangulata vagy a személyisége, illetve a hétköznapi feladatok elvégzése is nehezebbé válik.

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Illusztráció
Fotó: Pixabay

Ezek segíthetnek

Az életmód megváltoztatása is hozzájárulhat a tünetek enyhítéséhez.

Fontos a megfelelő mennyiségű és minőségű alvás, a rendszeres testmozgás, valamint a vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag, egészséges étrend.

A stressz csökkentése szintén segíthet, például mindfulness-gyakorlatokkal vagy mélylégzéssel. Hasznos lehet az is, ha valaki rendszerezi a feladatait, listákat és emlékeztetőket használ, illetve rendszeresen tart szünetet.

Ha azonban az agyköd tünetei tartósak, vagy jelentősen megnehezítik a mindennapokat, érdemes orvosi segítséget kérni, hogy kiderüljön, mi állhat a háttérben.

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Illusztráció
Fotó: Pixabay

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