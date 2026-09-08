Nehezen megy a koncentrálás és folyton elfelejtesz mindent? Agyköd is okozhatja – Ezek a tippek segíthetnek!

Az agyköd nem önálló orvosi diagnózis, hanem egy olyan tünetegyüttes, amely befolyásolhatja a gondolkodást és az információk feldolgozását.

A nehéz koncentráció mögött agyköd is állhat - Illusztráció

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Jellemző lehet rá a koncentráció nehézsége, a feledékenység, a memória romlása és az is, ha valakinek gondot okoz gondolatai rendszerezése.

Az agyköd miatt még a hétköznapi feladatok elvégzése is nehezebbé válhat. A gondolkodás fárasztónak tűnhet, az érintett pedig mentális kimerültséget is tapasztalhat.

Mi okozhatja az agyködöt?

A háttérben sokféle ok állhat, előidézheti például

a kevés vagy rossz minőségű alvás,

a nem megfelelő táplálkozás,

a túlzott stressz,

egy betegség vagy fertőzés,

illetve hormonális változás is.

Bizonyos gyógyszerek szintén okozhatnak hasonló panaszokat. Ilyenek lehetnek például egyes altatók és régebbi típusú antihisztaminok. Kemoterápiás kezelések mellett szintén kialakulhatnak agyködre emlékeztető tünetek.

Illusztráció

Fotó: Pixabay

Az agyköd egyes egészségügyi problémákhoz is kapcsolódhat: ilyen lehet a perimenopauza és a menopauza, a pajzsmirigy alulműködése, a migrén, a sclerosis multiplex, valamint bizonyos neurodegeneratív betegségek, köztük az Alzheimer-kór.

A szorongás és a depresszió szintén hatással lehet a koncentrációra és a tiszta gondolkodásra.

Az alvászavarok, például az álmatlanság vagy az alvási apnoé ugyancsak hozzájárulhatnak a tünetek kialakulásához.

A COVID–19 után szintén előfordulhat, hogy az agyköd tünetei tartósabban fennmaradnak.

Illusztráció

Fotó: Pixabay

Nem egyetlen agyterület problémájáról van szó

Az agyköd nem köthető egyetlen konkrét agyterülethez.

A koncentráció, a memória és a döntéshozatal több agyterület összehangolt működését igényli, ezért különböző tényezők is hatással lehetnek ezekre a folyamatokra.

A stressz és a fáradtság például ronthatja ezt a működést, ami miatt az érintett úgy érezheti, hogy nehezebben gondolkodik vagy lassabban dolgozza fel az információkat – írja a Northwestern Medicine.

Mikor érdemes orvoshoz fordulni?

Az agyköd átmenetileg is jelentkezhet, például stresszes időszakban, alváshiány vagy egy betegség után.

Ha azonban a panaszok tartósan fennállnak, vagy már a mindennapi életet is megnehezítik, érdemes orvoshoz fordulni.

Különösen fontos lehet a kivizsgálás, ha valaki rendszeresen nehezen emlékszik beszélgetésekre vagy eseményekre, nehezen találja a megfelelő szavakat, gondot okoz számára az információk feldolgozása, megváltozik a hangulata vagy a személyisége, illetve a hétköznapi feladatok elvégzése is nehezebbé válik.