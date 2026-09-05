Évekkel a tünetek előtt lebukhat az Alzheimer-kór

Az Oslói Egyetem kutatói azt vizsgálták, mennyivel előzik meg az Alzheimer-kór legkorábbi jelei a béta-amiloid plakkok megjelenését. Ehhez egészséges, szellemileg friss időseket követtek nyomon közel 20 éven keresztül. A résztvevőkről rendszeresen készítettek MRI-felvételeket. Az eredményeket a Nature Neuroscience folyóiratban publikálták.

Az Alzheimer-kór korai agyi elváltozásai MRI-felvételeken már évekkel az amiloid plakkok kimutatása előtt megjelenhetnek

Fotó: TEK IMAGE/SCIENCE PHOTO LIBRARY / ABO

Az Alzheimer-kórhoz köthető szerkezeti változások már évekkel a plakkok kimutatása előtt megjelennek

Jelenleg az amiloid-pozitronemissziós tomográfia (amiloid-PET) az Alzheimer-kór képalkotó vizsgálatainak aranystandardja. A kutatók szerint azonban ez a módszer nem mindig elég érzékeny ahhoz, hogy kimutassa a betegséggel összefüggő legkorábbi agyi változásokat.

A hosszú követési időszaknak köszönhetően pontosan meg tudták határozni, hogy a plakkok mikor váltak először kimutathatóvá, és mely résztvevőknél alakultak ki. Ezt követően visszamenőleg is elemezték az elmúlt évtizedben készült MRI-felvételeket. Összehasonlították azoknak az agyszerkezeti változásait, akiknél később plakkok alakultak ki, azokéval, akiknél nem.

A szerkezeti eltéréseket így már legalább hét évvel azelőtt azonosították, hogy a plakkok láthatóvá váltak volna a PET-felvételeken.

James Michael Roe szerint a felfedezés nagy segítséget jelenthet abban, hogy már jóval a tünetek megjelenése előtt felismerjük és nyomon kövessük a betegséget.

Egészen mostanáig a plakkok felhalmozódását tartották az Alzheimer-kór legelső szakaszának.

Kétféle magyarázat lehetséges

A kutatók két lehetséges magyarázatot vázoltak fel.

Az első szerint a plakkok kialakulását elősegítő, vagy az abból eredő kóros folyamatok már akkor is aktívak, amikor a lerakódások még nem látszanak a felvételeken.

A másik lehetőség az, hogy bizonyos biológiai folyamatok már jóval a plakkok felhalmozódása előtt elindítják az agyi elváltozásokat.

Ha az utóbbi magyarázat a helyes, akkor a jövőbeli kezelések során az amiloid-felhalmozódás mellett más biológiai folyamatokat is célba lehetne venni. A kutatók szerint éppen ezért van nagy szükség a gyógyszerfejlesztések folytatására, és az agyi elváltozások alaposabb megismerésére.