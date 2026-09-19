Meglepő felfedezés: ez a gyógyszer lassíthatja az Alzheimer-kórt

Az Alzheimer és a pitvarfibrilláció egyaránt gyakori az idősebb emberek körében, és a két betegség együtt is sokaknál előfordul. A pitvarfibrilláció olyan szívritmuszavar, amely miatt megnőhet a vérrögök és a stroke kialakulásának veszélye, ezért az érintetteknek gyakran véralvadásgátló gyógyszert írnak fel.

Alzheimer: meglepő hatást figyeltek meg egy gyakori gyógyszernél Fotó: Shutterstock

A Karolinska Institutet kutatói most azt vizsgálták, hogy ezeknek a gyógyszereknek lehet-e hatásuk az Alzheimer-kór mellett kialakuló kognitív hanyatlásra is. A kutatás eredményeit az European Heart Journal című tudományos folyóiratban publikálták.

A kutatók 7308 olyan ember adatait elemezték, akiknél egyszerre volt jelen pitvarfibrilláció és Alzheimer-kór. Az adatokat a svéd kognitívzavar- és demenciaregiszterből származó információk alapján vizsgálták.

A résztvevőket három csoportba sorolták: voltak, akik újabb típusú véralvadásgátlókat, úgynevezett NOAC-okat szedtek, mások a régebbi warfarin nevű gyógyszert kapták, míg a harmadik csoport tagjai nem részesültek véralvadásgátló kezelésben.

Az újabb gyógyszereknél lassabb volt a romlás

A kutatók a résztvevők gondolkodási és emlékezeti képességeinek változását egy széles körben alkalmazott teszttel, a Mini-Mental State Examinationnel (MMSE) követték nyomon.

Az eredmények szerint azoknál, akik NOAC-t szedtek, lassabban romlottak a kognitív képességek, mint a warfarinnal kezelt vagy véralvadásgátlót nem kapó betegeknél.

A különbség évente valamivel több mint 0,2 MMSE-pont volt. Ez önmagában nem jelent nagy eltérést egyetlen év alatt, a kutatók szerint azonban hosszabb idő alatt már számottevőbbé válhat.

„A különbség egyetlen év alatt szerény lehet az egyes betegek esetében, de hosszabb idő alatt még egy ilyen hatás is befolyásolhatja a kognitív funkciók alakulását” – mondta Nanbo Zhu, a Karolinska Institutet kutatója.

A kutatók szerint több oka is lehet annak, hogy a kezelés kapcsolatban állhat a lassabb szellemi hanyatlással. Az egyik lehetséges magyarázat, hogy a véralvadásgátlók javíthatják az agy vérkeringését, illetve csökkenthetik az apróbb agyi károsodások kialakulásának esélyét.