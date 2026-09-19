Meglepő felfedezés: ez a gyógyszer lassíthatja az Alzheimer-kórt

Az Alzheimer és a pitvarfibrilláció egyaránt gyakori az idősebb emberek körében, és a két betegség együtt is sokaknál előfordul. A pitvarfibrilláció olyan szívritmuszavar, amely miatt megnőhet a vérrögök és a stroke kialakulásának veszélye, ezért az érintetteknek gyakran véralvadásgátló gyógyszert írnak fel.
A Karolinska Institutet kutatói most azt vizsgálták, hogy ezeknek a gyógyszereknek lehet-e hatásuk az Alzheimer-kór mellett kialakuló kognitív hanyatlásra is. A kutatás eredményeit az European Heart Journal című tudományos folyóiratban publikálták.
A kutatók 7308 olyan ember adatait elemezték, akiknél egyszerre volt jelen pitvarfibrilláció és Alzheimer-kór. Az adatokat a svéd kognitívzavar- és demenciaregiszterből származó információk alapján vizsgálták.
A résztvevőket három csoportba sorolták: voltak, akik újabb típusú véralvadásgátlókat, úgynevezett NOAC-okat szedtek, mások a régebbi warfarin nevű gyógyszert kapták, míg a harmadik csoport tagjai nem részesültek véralvadásgátló kezelésben.
Az újabb gyógyszereknél lassabb volt a romlás
A kutatók a résztvevők gondolkodási és emlékezeti képességeinek változását egy széles körben alkalmazott teszttel, a Mini-Mental State Examinationnel (MMSE) követték nyomon.
Az eredmények szerint azoknál, akik NOAC-t szedtek, lassabban romlottak a kognitív képességek, mint a warfarinnal kezelt vagy véralvadásgátlót nem kapó betegeknél.
A különbség évente valamivel több mint 0,2 MMSE-pont volt. Ez önmagában nem jelent nagy eltérést egyetlen év alatt, a kutatók szerint azonban hosszabb idő alatt már számottevőbbé válhat.
„A különbség egyetlen év alatt szerény lehet az egyes betegek esetében, de hosszabb idő alatt még egy ilyen hatás is befolyásolhatja a kognitív funkciók alakulását” – mondta Nanbo Zhu, a Karolinska Institutet kutatója.
A kutatók szerint több oka is lehet annak, hogy a kezelés kapcsolatban állhat a lassabb szellemi hanyatlással. Az egyik lehetséges magyarázat, hogy a véralvadásgátlók javíthatják az agy vérkeringését, illetve csökkenthetik az apróbb agyi károsodások kialakulásának esélyét.
Fontos azonban, hogy a kutatás nem bizonyítja, hogy az NOAC-ok közvetlenül lassítják az Alzheimer-kór előrehaladását. Megfigyeléses vizsgálatról van szó, ezért az eredmények alapján nem lehet egyértelmű ok-okozati kapcsolatot kimondani.
Más egészségügyi előnyöket is találtak
A vizsgálat szerint az NOAC-okat szedőknél nemcsak a kognitív hanyatlás volt lassabb. A véralvadásgátlót nem kapó betegekhez képest náluk alacsonyabb volt a halálozás, a stroke, a vérrögképződés és a csonttörések kockázata is.
A warfarin szintén összefüggést mutatott az alacsonyabb halálozási, stroke- és vérrögképződési kockázattal, ugyanakkor az ezt szedőknél nagyobb volt a súlyos vérzés kockázata.
A kutatók ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet, hogy az elemzésnek vannak korlátai. Nem lehetett minden olyan tényezőt teljesen figyelembe venni, amely befolyásolhatta, hogy egy beteg milyen kezelést kapott, illetve hogyan változott az állapota. Az sem zárható ki, hogy egyes résztvevők a vizsgálat során másik gyógyszerre váltottak.
Az eredmények ezért további kutatásokat tesznek szükségessé. A mostani adatok ugyanakkor azt vetik fel, hogy az újabb véralvadásgátlók szerepe az Alzheimer-kórral élő, pitvarfibrillációban szenvedő betegeknél túlmutathat a stroke megelőzésén.