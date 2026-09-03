Idén szeptember 26-án jön az aratóhold, az őszi napéjegyenlőséghez legközelebbi telihold. Magyarországról nézve 18:49-kor éri el teljes fázisát, ekkor már nagyobbnak és élénkebb színűnek fog tűnni.

Az aratóhold nagyobbnak és narancssárgábbnak tűnik

Fotó: JORGE MANTILLA / NurPhoto

Mit kell tudni az aratóholdról?

Az aratóhold elnevezés a betakarítás hagyományához kapcsolódik. Az északi féltekén az aratóhold körüli időszakban a Hold az egymást követő estéken a szokásosnál kisebb időeltéréssel kel fel. Emiatt napnyugta után viszonylag hamar megjelenik az égen, így a hosszabb ideig tartó holdfény régen megkönnyítette a betakarítást, amikor különösen sok munka akadt a földeken.

Az aratóhold a horizont közelében nagyobbnak és gyakran narancssárgásabbnak tűnhet. A nagyobb méret azonban optikai csalódás, az úgynevezett holdillúzió következménye: a Hold valójában nem lesz nagyobb, a narancsos-vöröses színt pedig elsősorban az okozza, hogy a Hold fénye a Föld légkörén áthaladva nagyobb utat tesz meg, és közben a fény különböző hullámhosszai eltérő mértékben szóródnak.

Az aratóhold időpontja nem mindig szeptemberre esik. Hagyományosan az őszi napéjegyenlőséghez legközelebbi teliholdat nevezik aratóholdnak.