Új módszer lassíthatja az öregedést, elképesztő eredményt értek el a tudósok

Különleges baktériummal sikerült jelentősen meghosszabbítani kísérleti fonálférgek életét. A kutatás során az állatok átlagos élettartama több mint 43 százalékkal nőtt, miközben az öregedéssel járó idegrendszeri és bélrendszeri károsodások is lassabban jelentkeztek. A Kínai Tudományos Akadémia kutatói a Magnetospirillum magneticum AMB-1 nevű baktérium hatását vizsgálták. Ez a mikroorganizmus apró mágneses struktúrákat, úgynevezett magnetoszómákat termel.

Különleges baktériummal kezelt fonálférgek átlagosan 43 százalékkal tovább éltek. A kutatás új irányt mutathat az öregedés lassításában(illusztráció)

Fotó: NEMES LASZLO/SCIENCE PHOTO LIBRA / NLA

A hosszú élet titka a sejtek védelmében rejtőzhet

A kísérleteket Caenorhabditis elegans fonálférgeken végezték, amelyeket gyakran használnak az öregedés kutatására. Az AMB-1 baktériummal kezelt állatok átlagosan 43,39 százalékkal tovább éltek, mint a kontrollcsoport tagjai. A kutatók azt is megvizsgálták, mi állhat a látványos eredmény mögött. Arra jutottak, hogy a baktérium visszaszorította a ferroptózis nevű sejthalált.

A ferroptózis során vas halmozódik fel a sejtekben, miközben oxidatív károsodás éri a sejtekben található zsírokat. Ez a folyamat összefügghet az öregedéssel és a sejtek fokozatos pusztulásával.

A mágneses baktériumokkal kezelt férgekben kevesebb vas halmozódott fel, és csökkent az oxidatív károsodás is. A kutatók szerint ez magyarázhatja, hogy az állatok nemcsak tovább éltek, hanem idősebb korukban is jobb állapotban maradt az idegrendszerük és a bélrendszerük.

Új irányt mutathat az öregedés kutatásában a felfedezés

A kísérletből az is kiderült, hogy a baktérium mágneses részecskéinek fontos szerepük lehet a hatásban. Azok a baktériumtörzsek, amelyek nem tudtak magnetoszómákat létrehozni, már nem hosszabbították meg ugyanilyen módon a férgek életét.

A kutatók szerint az eredmények új lehetőséget kínálhatnak az öregedés lassításának vizsgálatára. Egyelőre azonban fonálférgeken végzett kísérletről van szó, ezért még nem tudni, hogy hasonló módszer emlősöknél vagy embereknél is működhet-e – derül ki a ScienceDaily.com oldalán megjelent ismeretterjesztő cikkből.

A tudósok az extrém öregedés és a fiatalság jeleit is megtalálták ugyanannál a 117 éves nőnél

Egy 117 éves koráig élt nő szervezetének vizsgálata segíthet jobban megérteni, mi történik az emberi testtel rendkívül magas életkorban. A kutatók az öregedés egyértelmű jelei mellett olyan tulajdonságokat is felfedeztek, amelyek hozzájárulhattak ahhoz, hogy a nő ilyen sokáig megőrizze az egészségét.