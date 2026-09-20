Hihetetlen felfedezés: ez átírhatja az emberiség történetét

Mit árulnak el a 15 ezer éves barlangrajzok Írország első lakóiról?

Hogyan juthattak el emberek a jégkorszak idején a szigetre?

Milyen szerepet játszott a mesterséges intelligencia a régészeti felfedezésben?

A feltételezettnél mintegy 5000 évvel korábban jelen lehetett az ember Írországban. A kutatók szerint a nemrég felfedezett, 15 ezer éves barlangrajzok arra utalnak, hogy már a jégkorszak idején emberek éltek a szigeten, akik a barlangok falain örökítették meg az őket körülvevő világot.

Ősi barlangrajz került elő Írországban: a 15 ezer éves régészeti felfedezés egy elveszett szárazföldi híd és jégkorszaki emberek nyomait őrizheti. (illusztráció) Forrás: Pexels

A Liverpooli Egyetem, a University College Dublin és az Adelaide-i Egyetem kutatói a Lost Land Bridge Project keretében keresték annak bizonyítékait, hogy Írországot már több mint 10 ezer éve benépesíthették. A munkába mesterséges intelligenciát is bevontak. Az algoritmus a dél-walesi ősi barlanglakásokról rendelkezésre álló adatokat elemezte, majd ezek alapján 28 lehetséges ír lelőhelyet azonosítottak. A kutatók végül nyolc olyan barlangot találtak, ahol ősi művészet nyomaira bukkantak.

15 ezer éves barlangrajzok kerültek elő Írországban

A mészkőfalakon véseteket, okkerrel és faszénnel készült képeket, valamint agyagba ujjal húzott vonalakat találtak. Az ábrázolások között szarvasok és mamutok is szerepelnek.