Hihetetlen felfedezés: ez átírhatja az emberiség történetét

- Mit árulnak el a 15 ezer éves barlangrajzok Írország első lakóiról?
- Hogyan juthattak el emberek a jégkorszak idején a szigetre?
- Milyen szerepet játszott a mesterséges intelligencia a régészeti felfedezésben?
A feltételezettnél mintegy 5000 évvel korábban jelen lehetett az ember Írországban. A kutatók szerint a nemrég felfedezett, 15 ezer éves barlangrajzok arra utalnak, hogy már a jégkorszak idején emberek éltek a szigeten, akik a barlangok falain örökítették meg az őket körülvevő világot.
A Liverpooli Egyetem, a University College Dublin és az Adelaide-i Egyetem kutatói a Lost Land Bridge Project keretében keresték annak bizonyítékait, hogy Írországot már több mint 10 ezer éve benépesíthették. A munkába mesterséges intelligenciát is bevontak. Az algoritmus a dél-walesi ősi barlanglakásokról rendelkezésre álló adatokat elemezte, majd ezek alapján 28 lehetséges ír lelőhelyet azonosítottak. A kutatók végül nyolc olyan barlangot találtak, ahol ősi művészet nyomaira bukkantak.
15 ezer éves barlangrajzok kerültek elő Írországban
A mészkőfalakon véseteket, okkerrel és faszénnel készült képeket, valamint agyagba ujjal húzott vonalakat találtak. Az ábrázolások között szarvasok és mamutok is szerepelnek.
George Nash, a Liverpooli Egyetem professzora szerint egyszerűen korábban nem a megfelelő helyeken keresték a bizonyítékokat. A leletek alapján a kutatócsoport úgy véli, hogy Írország emberi története jóval korábban kezdődhetett, mint eddig feltételezték.
Elveszett szárazföldi híd köthette össze Írországot Walesszel
A kutatók elmélete szerint a jégkorszakban hatalmas mennyiségű víz fagyott gleccserekbe, ezért a tengerszint jelentősen alacsonyabb volt. Így egy mintegy 74 kilométer hosszú, erdőkkel és füves területekkel borított szárazföldi híd köthette össze a mai Walest Írországgal.
Ezen először vadlovak, mamutok, bölények és rénszarvasok kelhettek át, majd a vadászok követhették őket. A körülmények rendkívül kemények lehettek: a kutatók szerint még nyáron is mínusz 10 és mínusz 20 Celsius-fok közötti hőmérséklet uralkodhatott.
Nash úgy véli, további, akár még régebbi lelőhelyek is rejtőzhetnek Írországban. Ezek megtalálása tovább változtathatja azt, amit Európa egyik utolsó jégkorszaki határvidékének benépesüléséről tudunk – olvasható a PopularMechanic oldalán megjelent ismeretterjesztő cikkben.