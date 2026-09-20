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írországban

Hihetetlen felfedezés: ez átírhatja az emberiség történetét

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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Sorra kerülnek elő az emberiség történetének eddig ismeretlen fejezetei. Nemrég Írországban találtak 15 ezer éves barlangrajzokat, amelyek komoly kérdéseket vetnek fel azzal kapcsolatban, amit eddig a sziget benépesüléséről tudtunk.
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írországbanmesterséges intelligenciafelfedezésbarlangrajzírország
  • Mit árulnak el a 15 ezer éves barlangrajzok Írország első lakóiról?
  • Hogyan juthattak el emberek a jégkorszak idején a szigetre?
  • Milyen szerepet játszott a mesterséges intelligencia a régészeti felfedezésben?

A feltételezettnél mintegy 5000 évvel korábban jelen lehetett az ember Írországban. A kutatók szerint a nemrég felfedezett, 15 ezer éves barlangrajzok arra utalnak, hogy már a jégkorszak idején emberek éltek a szigeten, akik a barlangok falain örökítették meg az őket körülvevő világot.

Ősi barlangrajz került elő Írországban: a 15 ezer éves régészeti felfedezés egy elveszett szárazföldi híd és jégkorszaki emberek nyomait őrizheti.
Ősi barlangrajz került elő Írországban: a 15 ezer éves régészeti felfedezés egy elveszett szárazföldi híd és jégkorszaki emberek nyomait őrizheti. (illusztráció) Forrás: Pexels

A Liverpooli Egyetem, a University College Dublin és az Adelaide-i Egyetem kutatói a Lost Land Bridge Project keretében keresték annak bizonyítékait, hogy Írországot már több mint 10 ezer éve benépesíthették. A munkába mesterséges intelligenciát is bevontak. Az algoritmus a dél-walesi ősi barlanglakásokról rendelkezésre álló adatokat elemezte, majd ezek alapján 28 lehetséges ír lelőhelyet azonosítottak. A kutatók végül nyolc olyan barlangot találtak, ahol ősi művészet nyomaira bukkantak.

15 ezer éves barlangrajzok kerültek elő Írországban

A mészkőfalakon véseteket, okkerrel és faszénnel készült képeket, valamint agyagba ujjal húzott vonalakat találtak. Az ábrázolások között szarvasok és mamutok is szerepelnek.

George Nash, a Liverpooli Egyetem professzora szerint egyszerűen korábban nem a megfelelő helyeken keresték a bizonyítékokat. A leletek alapján a kutatócsoport úgy véli, hogy Írország emberi története jóval korábban kezdődhetett, mint eddig feltételezték.

Elveszett szárazföldi híd köthette össze Írországot Walesszel

A kutatók elmélete szerint a jégkorszakban hatalmas mennyiségű víz fagyott gleccserekbe, ezért a tengerszint jelentősen alacsonyabb volt. Így egy mintegy 74 kilométer hosszú, erdőkkel és füves területekkel borított szárazföldi híd köthette össze a mai Walest Írországgal.

Ezen először vadlovak, mamutok, bölények és rénszarvasok kelhettek át, majd a vadászok követhették őket. A körülmények rendkívül kemények lehettek: a kutatók szerint még nyáron is mínusz 10 és mínusz 20 Celsius-fok közötti hőmérséklet uralkodhatott.

Nash úgy véli, további, akár még régebbi lelőhelyek is rejtőzhetnek Írországban. Ezek megtalálása tovább változtathatja azt, amit Európa egyik utolsó jégkorszaki határvidékének benépesüléséről tudunk – olvasható a PopularMechanic oldalán megjelent ismeretterjesztő cikkben.

 

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