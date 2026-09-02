Titkos szexbotrányt rejtegethet a világ egyik leghíresebb középkori alkotása

A Bayeux-i kárpit a világ egyik leghíresebb középkori műalkotása, amely az angol normann hódításhoz vezető eseményeket ábrázolja. Azonban úgy tűnik, hogy a vérontás, csata és politikai mesterkedések közepette egy királyi szexbotrány is meghúzódik.

Szexbotrányt rejthet a Bayeux-i kárpit. Fotó: Bridgeman Images

Szexbotrányt rejthet a Bayeux-i kárpit

A hímzés egyik legrejtélyesebb jelenete egy Aelfgyva nevű nemes hölgyet ábrázol, akinek egy lelkész éppen megérinti az arcát. Alattuk, a díszes szegélyben egy meztelen férfi alakja jelenik meg. A történészek évszázadok óta töprengenek a kép jelentésén: a tiltott viszonytól kezdve egészen a Hódító Vilmoshoz kötődő befolyásos személyiségek befeketítésére irányuló összeesküvésig sok minden felmerült.

Aelfgyva, egy lelkész és alattuk a Bayeux-i kárpit rejtélyes meztelen alakja. Fotó: Bridgeman Images

Most Michael Lewis, a British Museum kurátora úgy véli, végre rájött a megoldásra. Azt állítja, hogy a furcsa jelenet egy nagyon pikáns utalást tartalmazhat egy olyan botrányra, amely Anglia leendő királyának hitelességét fenyegette.

A szakértő szerint a titokzatos nő Normandia Emmája lehet, aki feleségül ment Ethelred királyhoz, majd annak halála után Knut királyhoz. Emellett Hitvalló Eduárd édesanyja és Hódító Vilmos nagynénje volt.

Amikor Eduárd örökös nélkül halt meg, Vilmos a családi kötelékeket használta fel az angol trónra vonatkozó igényének, és az azt biztosító inváziónak az igazolására. Azonban pletykák keringtek arról, hogy Emma az első házassága alatt viszonyt folytatott Alfwinnel, Winchester püspökével.

Lewis professzor szerint a jelenet finom utalás lehetett a házasságtörésre, sőt, az is elképzelhető, hogy azért varrták a faliszőnyegbe, hogy kétségbe vonják Vilmos trónigényét.

Amikor Emma Normandiából megérkezett, hogy feleségül menjen Ethelredhez, felvette az angol Aelfgyva nevet. Az Emma elleni vád az, hogy viszonya volt Alfwinnel, Winchester püspökével. Vilmos trónkövetelésének alapja az a tény volt, hogy Normandiai Emma Hitvalló Eduárd anyja volt, és angliai pozícióját a normann beavatkozásnak vagy támogatásnak köszönhette. Emma személye volt a kulcsa Vilmos uralma és trónkövetelése legitimitásának

- mondta a szakértő a History Extra podcastban.