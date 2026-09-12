Kontinenseken át terjednek a bélrendszer baktériumai

A bélbaktériumok a bélmikrobiom nevű, billiónyi mikroorganizmusból álló rendszerhez tartoznak. Ez a hatalmas közösség alapvetően befolyásolja az emésztést, az anyagcserét és az immunrendszer működését. A Bécsi Egyetem kutatócsoportja – Martin F. Polz és Xiaoqian Annie Yu vezetésével – a Nature folyóiratban 2026-ban megjelent tanulmányában azt vizsgálta, hogy milyen evolúciós különbségek fordulhatnak elő egyetlen baktériumfajon belül.

A bélbaktériumok a bélmikrobiom részeként fontos szerepet játszanak az emésztésben, az anyagcserében és az immunrendszer működésében

Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU

Még az egyetlen fajba tartozó bélbaktériumok között is hatalmas különbségek lehetnek

A mikrobiomkutatások többsége általában fajok, vagy pusztán általános genetikai hasonlóság alapján csoportosítja a baktériumokat. Ez a megközelítés azonban elfedheti a tényt, hogy egyazon faj különböző populációi az emberi bélrendszer eltérő környezeteihez alkalmazkodnak, így az egészségre vagy éppen a betegségekre gyakorolt hatásuk is jelentősen eltérhet.

A kutatók ennek feltérképezésére több ezer, emberi bélrendszerből származó baktériumizolátumot vizsgáltak meg. Emellett több ország különböző korú és egészségi állapotú lakosainak mikrobiomjából származó hatalmas mennyiségű genetikai adatot is kielemeztek.

A munkához a „fordított ökológia” bioinformatikai módszerét alkalmazták: közvetlenül a genetikai információkból következtettek a baktériumok környezeti alkalmazkodására.

Különösen fontos támpontot jelentettek a genomra kiterjedő szelekciós folyamatok nyomai. A kutatók olyan jeleket kerestek, amelyek arra utalnak, hogy egy előnyös mutációt hordozó baktérium utódai elszaporodtak, és túlsúlyba kerültek a bélrendszer adott ökológiai fülkéjében. Mivel ilyenkor a sikeres populáció genetikai változatossága lecsökken, a szakemberek könnyebben felismerik az adott környezethez sikeresen alkalmazkodó, rokon csoportokat.

Az elemzés kimutatta, hogy számos jól ismert bélbaktériumfajon belül is léteznek evolúciós szempontból elkülönülő leszármazási vonalak.

Kiderült, hogy bizonyos baktériumpopulációk az idős korral, míg mások a krónikus gyulladásos bélbetegségekkel, a vastag- és végbélrákkal, vagy éppen a 2-es típusú cukorbetegséggel hozhatók összefüggésbe.

Fontos azonban hangsúlyozni: a kapcsolat önmagában még nem bizonyítja, hogy közvetlenül a baktériumok okozzák ezeket a betegségeket.