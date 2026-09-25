Nem hazudhatsz a korodról: a szemed elárulja, milyen gyorsan öregszel

A naptári életkor azt mutatja meg, hogy hány éve élünk, a biológiai életkor pedig a szervezet tényleges állapotáról és öregedéséről ad képet. A Szöuli Nemzeti Egyetem kutatói azt vizsgálták, milyen információkat árulhat el erről a retina, vagyis a szem ideghártyájának képe. Eredményeiket a GeroScience folyóiratban publikálták.

A biológiai életkor meghatározásában sokat segíthet a szemfenékről és a retináról készített felvételek alaposabb tanulmányozása

Fotó: FOTOGRAV DI ANTONIO GRAVANTE/SCI / AGV

Hogyan állapítható meg a biológiai életkor a retina felvételei alapján?

A módszer a szemfenéki felvételek alapján becsüli meg a naptári életkort. A becsült és a tényleges kor közötti különbséget RAG-értéknek (retinal age gap) nevezik. A kutatók azt vizsgálják, hogy ez az eltérés jelezheti-e a biológiai öregedés – és ezzel együtt a biológiai életkor – egyéni különbségeit. A rendszert 29 530 retinafelvétellel tanították be, majd további 14 832 képen tesztelték. A betanításhoz egyaránt használtak egészséges és beteg szemekről készült felvételeket. A modell átlagosan 2,5–2,7 éves hibahatárral becsülte meg az életkort, ami a korábbi, hasonló eljárásokhoz képest kifejezetten kedvező eredménynek számít.

A dohányzás és a cukorbetegség felpörgeti a biológiai öregedést

A vizsgálatok szerint bizonyos egészségügyi és életmódbeli tényezők egyértelműen magasabb RAG-értékkel járnak együtt. Ilyen a cukorbetegség, a jelenlegi vagy múltbeli dohányzás, illetve két gyakori szembetegség: a szürkehályog és a makuladegeneráció (sárgafolt-sorvadás).

Az adatok alapján a cukorbetegség átlagosan 2,52 évvel,

az aktív dohányzás 0,5 évvel,

a korábbi dohányzás 0,46 évvel,

a makuladegeneráció 0,6 évvel,

a szürkehályog pedig 1,86 évvel növelte meg a mutatót.

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy ezekből a számokból nem lehet egyenesen a biológiai életkorra következtetni: az érintettek szervezete nem feltétlenül pontosan ennyivel idősebb. Szürkehályognál ráadásul már maguk a homályos képek is torzíthatták az eredményeket, vagyis a mért különbség nem minden esetben jelzi a retina gyorsabb öregedését.

Az egyéni kockázatbecsléshez még több vizsgálat kell

A most ismertetett eljárást egyelőre nem vetették össze a biológiai életkor mérésének más, már bevált módszereivel. Ráadásul a kimutatott különbségek egy része elhanyagolható a modell saját becslési hibájához képest.

Emiatt a RAG-érték jelenleg inkább nagyobb, népességszintű mintázatok megfigyelésére alkalmas, semmint az egyéni egészségügyi kockázatok pontos felmérésére.

Hosszabb távú, követéses kutatásokra lesz szükség annak igazolására, hogy a RAG valóban megbízhatóan tükrözi-e a biológiai öregedést. Ehhez az eredményeket az öregedés már elismert biológiai markereivel is össze kell vetni. Ha a módszer kiállja a próbát, a jövőben a rutinszerű szemfenékvizsgálatok egyszerűen és gyorsan jelezhetik majd, kinek lehet szüksége további, átfogó orvosi kivizsgálásra.