Létezik öregedést lassító csodadiéta? Meglepő, mit derítettek ki német kutatók

A Német Neurodegeneratív Betegségek Kutatóközpontjának (DZNE) munkatársai vérminták és étkezési szokások átfogó elemzésével vizsgálták az egészséges étrend és a biológiai öregedés kapcsolatát. A vizsgált tíz táplálkozási irányzat között szerepelt a mediterrán, az északi és a növényi alapú étrend, valamint a vérnyomás csökkentését célzó DASH-diéta. A Nature Communications tudományos folyóiratban közölt eredményeket egy másik, független vizsgálat adatai is alátámasztották.

A biológiai öregedést több különböző étrend is lassíthatja

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Nem létezik egyetlen "csodadiéta", több étrend is lassíthatja a biológiai öregedést

A kutatók nem sorolták külön csoportokba a résztvevőket aszerint, hogy melyik diétát követik. Ehelyett mindannyiuk táplálkozását külön-külön értékelték a tízféle étrend szempontjai alapján. Így előfordulhatott, hogy valaki az egyik étrend szerint magas pontszámot kapott, egy másik alapján viszont jóval alacsonyabbat. Olyan résztvevő szinte egyáltalán nem akadt, akinek az étkezése mind a tíz étrend követelményeinek maradéktalanul megfelelt volna.

A legfőbb tanulság, hogy a magasabb pontszám mindegyik vizsgált étrend esetében lassabb biológiai öregedéssel járt együtt.

Az eredmények arra utalnak, hogy többféleképpen is lehet egészségesen táplálkozni, így az étrend az egyéni ízléshez és a pénztárcához igazítható.

A DNS kémiai jelei és az öregedés

Felmerül a kérdés: hogyan mérhető az öregedés? A kutatók a DNS-en található apró kémiai jeleket vizsgálták. Ezek a „címkék” részt vesznek a gének működésének szabályozásában. Elrendeződésük az életkor előrehaladtával jellegzetesen változik, így segítségükkel következtetni lehet a szervezet biológiai öregedésére.

A szakemberek úgynevezett biológiai órákat alkalmaztak. Ezek olyan módszerek, amelyekkel a DNS kémiai jelei alapján megbecsülhető a biológiai öregedés üteme. Az elemzés során az örökítőanyag mintegy 850 ezer különböző pontját vizsgálták.

Bár az étrendek eltértek, nagyrészt ugyanazokkal a sejten belüli folyamatokkal álltak kapcsolatban. Ezek a folyamatok a sejtek felépítésében, kommunikációjában és anyagcseréjében játszanak szerepet, és a biológiai öregedés szempontjából is fontosak.

Meglepő megfigyelést tettek a dohányosokkal kapcsolatban

Az egészséges táplálkozás és a lassabb öregedés közötti összefüggés a dohányosoknál volt a legerősebb, pedig ők összességében nem étkeztek egészségesebben, mint a nemdohányzók. A kutatók egyelőre nem tudják megmagyarázni, mi lehet ennek a biológiai oka.