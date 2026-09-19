A csillagászok valami teljesen váratlan dolgot találtak az űrben

A bolygó az Elias 2-24 b nevet kapta, és egy nagyjából Jupiter tömegű égitest, amely mintegy 450 fényévre található a Földtől. A különlegessége azonban nem elsősorban a mérete, hanem az életkora: olyan fiatal, hogy a csillagászok szinte a kialakulása közben tudják vizsgálni.
Az eredményről szeptember 16-án jelent meg tanulmány a The Astrophysical Journal Letters című folyóiratban. A kutatást Andrea Bernardi, a chilei Universidad Diego Portales doktorandusza vezette.
Még mindig formálódik az égitest
Az Elias 2-24 b egy fiatal csillag körül kering, amelyet sűrű gáz- és porlemez vesz körül. Az ilyen korongokban található anyagból alakulhatnak ki a bolygók, miközben növekedésük során egyre több anyagot gyűjtenek be a környezetükből.
A kutatók éppen az ilyen korongokban kerestek bolygókat. A korongban található rések ugyanis árulkodóak lehetnek: a kialakuló bolygók gravitációja képes eltávolítani az anyagot a pályájuk környezetéből, így jól látható struktúrákat hozhatnak létre.
„A bolygóknak a résekben kell lenniük, mivel ők alakítják ki azokat. És pontosan ott találtuk meg az Elias 2-24 b-t” – mondta Bernardi.
A kutatók a hawaii W. M. Keck Obszervatórium koronagráfjával készült megfigyeléseket is felhasználták. A koronagráf a csillag erős fényének egy részét kitakarja, így a közelében lévő, sokkal halványabb objektumok is megfigyelhetővé válhatnak.
Az Elias 2-24 b nagyjából olyan tömegű, mint a Jupiter, viszont a saját csillagát a Föld–Nap távolságának körülbelül 55-szörösére keringve kerüli meg. Összehasonlításként: a Jupiter valamivel több mint ötször messzebb van a Naptól, mint a Föld.
Ez komoly problémát jelent a bolygók kialakulásáról szóló jelenlegi elméletek számára.
A számítások szerint ugyanis egy Jupiterhez hasonló óriásbolygó létrejötte a Jupiter pályájának megfelelő távolságban nagyjából ötmillió évig tarthat. Ha egy ilyen égitest ennél sokkal távolabb kering, a kialakulása elméletileg még hosszabb időt igényelne.
Az Elias 2-24 b azonban kevesebb mint egymillió éves, mégis már egy Jupiter tömegéhez hasonló bolygóvá fejlődött.
Lucas Cieza, a chilei Instituto de Estudios Astrofísicos professzora és a tanulmány egyik társszerzője szerint a felfedezés arra utal, hogy a jelenlegi bolygóképződési modellekből fontos folyamatok hiányozhatnak.
A korábbi rekordot olyan bolygók tartották, amelyek több mint ötmillió évesek voltak. Az új eredmény ezért különösen fontos a bolygók születésének megértésében.
Egy évtizedes rejtély oldódott meg
Az Elias 2-24 rendszerének furcsa jellegzetességét a csillagászok már körülbelül tíz éve vizsgálják.
Az Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) chilei megfigyelései korábban egy rést mutattak ki a fiatal csillagot körülvevő por- és gázkorongban. Később az Európai Déli Obszervatórium chilei Very Large Telescope-ja egy halvány fényforrást is észlelt ugyanebben a résben.
A kérdés az volt, hogy valóban egy bolygóról van-e szó.
A kutatók ezért a Keck Obszervatórium archívumában kerestek korábbi felvételeket, és megtalálták ugyanazt az objektumot a 2018-ban és 2020-ban készült megfigyelésekben. Az égitest helyzetének időbeli változását követve megállapították, hogy a mozgása egy, a csillag körül keringő bolygóéhoz illeszkedik, nem pedig egy távoli háttércsillagéhoz vagy képalkotási hibához.
Ezzel sikerült megerősíteni az Elias 2-24 b létezését.
A felfedezés azért is jelentős, mert a legtöbb, jelenleg ismert, mintegy hatezer exobolygó jóval idősebb, és a csillagához viszonylag közel kering. A fiatal bolygókat sokkal nehezebb észlelni, mert gyakran még vastag por- és gázréteg rejti őket.
A kutatók szerint az új eredmények lehetőséget adnak arra, hogy ne csak kész bolygórendszereket vizsgáljanak, hanem azt is, hogyan alakulnak ki ezek az égitestek.
„Most kezdődik egy új felfedezési korszak” – fogalmazott Cieza. Szerinte a modern technológiával már ténylegesen lehetőség nyílik arra, hogy a csillagászok megfigyeljék a bolygók kialakulását.
A NASA Nancy Grace Roman űrtávcsöve további hasonló objektumok felfedezését teheti lehetővé. A 2026. augusztus 30-án felbocsátott teleszkóp fejlettebb koronagráffal rendelkezik, amely a csillagok fényének elnyomásával olyan halvány bolygók észlelését is segítheti, amelyek jelenleg rejtve maradnak.
Az Elias 2-24 b így nemcsak új rekordot állított fel, hanem egy olyan ritka időszakba enged betekintést, amelyből a csillagászok eddig csak nagyon kevés közvetlen bizonyítékot láthattak: amikor egy bolygó még éppen megszületik.