Útépítés közben bukkantak rá a 20 méteres dinoszaurusz maradványaira

A Dasosaurus tocantinensis névre keresztelt új fajt Brazília északkeleti részén, Davinópolisban fedezték fel egy épülő közúti-vasúti terminál területén. A leletről készült tanulmány a Journal of Systematic Palaeontology folyóiratban jelent meg.

Brazília: elképesztő leletre bukkantak.

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Véletlenül találták meg Brazília elveszett dinoszauruszát

A felfedezés egyik legérdekesebb eleme, hogy a dinoszaurusz legközelebbi ismert rokona a mai Spanyolország területén élt. A kutatók szerint közös őseik Észak-Afrikán keresztül juthattak el Dél-Amerikába 140–120 millió évvel ezelőtt, amikor a földrészek még a Gondwana szuperkontinenshez tartoztak.

A csontokat az építkezést felügyelő régészek találták meg, és először olyan hatalmas ősi emlősök maradványainak hitték őket, amelyek akár az emberrel egy időben is élhettek. Elver Luiz Mayer professzor azonban a lelet nyolcméteres mélysége alapján felismerte, hogy jóval régebbi csontokról van szó.

A viszonylag teljesnek számító maradványok között farokcsigolyák, bordák, lábfejcsontok, végtagcsontok és egy másfél méteres combcsont is található. A kutatók úgy vélik, a helyszínen ugyanennek az állatnak további fosszíliái rejtőzhetnek.

A csontok mikroszkopikus vizsgálata a korai sauropodák és a titanoszauruszok növekedési sajátosságainak keverékét mutatta. Az eredmények arra utalnak, hogy bizonyos csontnövekedési folyamatok korábban jelentek meg az evolúcióban, mint eddig gondolták. Ez segíthet megérteni, hogyan nőhettek egyes sauropodák óriási méretűre.

A faj nevében a „daso” erdőt jelent, míg a „tocantinensis” a lelőhely közelében folyó Tocantins folyóra utal. A kutatók most engedélyt kérnek az építési vállalattól, hogy visszatérhessenek és folytathassák a feltárást.