Érzéstelenítés nélkül amputálták, de ami ezután történt, az még megrázóbb

Byfieldet korábban gyakran olyan katonaként mutatták be, aki csendben tűrte a háború következményeit. A most előkerült dokumentum azonban egészen más képet fest róla. Kiderült, hogy évtizedeken keresztül küzdött a megfelelő katonai nyugdíjért, miközben krónikus fájdalommal, szegénységgel és munkanélküliséggel is meg kellett birkóznia.

Byfield saját kezűleg temette el a levágott karját. (Illusztráció) Fotó: Bridgeman Images

Byfield: eltemette a levágott karját, majd különleges műkart készíttetett

Az 1789-ben született férfi 18 évesen csatlakozott a wiltshire-i milíciához, majd 1809-ben Kanadába hajózott. Az 1812-es háborúban több ütközetben is részt vett, 1814-ben pedig egy muskétagolyó szétroncsolta a bal alkarját.

A sérült kart érzéstelenítés nélkül amputálták. A levágott végtagot egy trágyadombra dobták, Byfield azonban felháborodott, visszaszerezte, majd deszkákból rögtönzött koporsót készített neki, és tisztességesen eltemette.

A férfi később egy különleges protézist is készíttetett magának. Saját ötlete alapján egy kovács segítségével olyan szerkezetet alkottak, amely lehetővé tette számára, hogy újra szövőként dolgozzon. Byfield emellett Bathban beteg és mozgáskorlátozott embereket is szállított.

Az újonnan felfedezett, 1851-ben Londonban megjelent önéletrajz még ennél is többet árul el róla. Byfield őszintén írt a fájdalmairól, az anyagi gondjairól és arról is, milyen nehéz volt egyetlen karral dolgoznia.

Élete későbbi szakaszában egy baptista gyülekezeten belüli konfliktusba is belekeveredett. A vita végül verekedésig és rendőrségi ügyig fajult, Byfieldet pedig azzal vádolták, hogy protézisének vashorgával megsebesítette egyik ellenfelét. Bár ezért nem ítélték el, elveszítette egy fontos állását.

Eamonn O'Keeffe történész szerint a dokumentumok egy sokkal összetettebb embert mutatnak, mint amilyennek korábban gondolták. Byfield nem egyszerűen némán viselte a sorsát:

folyamatosan harcolt azért, hogy megkapja azt a támogatást, amelyről úgy érezte, hogy jár neki.

A veterán 1874 januárjában, 84 éves korában halt meg.