Így írta át a repülés szabályait a legendás Concorde

1973. szeptember 26-án új fejezet kezdődött a polgári repülés történetében: a Concorde első alkalommal repülte át megállás nélkül az Atlanti-óceánt Washington és Párizs között. A szuperszonikus utasszállító mindössze 3 óra 32 perc alatt teljesítette az utat, miközben egy Boeing 747-nek ugyanennek a távolságnak a megtételéhez csaknem kétszer ennyi időre volt szüksége - írja a Time.

Concorde landol az Egyesült Államokban 1973-ban - Illusztárció - Fotó: - / AFP

A Concorde fejlesztése és tesztelése évekig tartott, mire a mérnökök és a pilóták meg tudták győzni a közvéleményt arról, hogy az utasszállító biztonságosan képes a hangsebesség több mint kétszeresével repülni.

A repülőgép első prototípusa 1969-ben emelkedett a levegőbe, a menetrend szerinti kereskedelmi utasforgalom azonban csak 1976-ban indult meg.

A tesztidőszakban a Concorde sorra döntötte meg a repülési rekordokat. Az 1973. szeptember 26-i Washington–Párizs út újabb mérföldkőnek számított: a gép 1350 mérföld/órás, vagyis mintegy 2170 kilométer/órás sebességgel szelte át az óceánt.

Rekordot döntött a Concorde

A Concorde később a világ leggyorsabb transzatlanti utasszállítójaként is történelmet írt.

Az egyik legemlékezetesebb rekordját 1996-ban állította fel, amikor egy New Yorkból Londonba tartó járat mindössze 2 óra 52 perc 59 másodperc alatt érte el célállomását.

A gép rendkívüli sebessége miatt az utasok számára egészen más élményt jelentett a transzatlanti repülés, mint a hagyományos utasszállítókon. A Concorde lényegében a hangsebesség több mint kétszeresével közlekedett, így a London–New York út például néhány óra alatt teljesíthetővé vált.

A repülőgép neve is különleges történetet rejt. A Concorde fejlesztésében a brit és a francia kormány működött együtt, és eredetileg mindkét országban ugyanazt a nevet használták. A név angol és francia változata között azonban egy időre vita alakult ki.

Politikai vita is övezte a repülőgép nevét

A brit gépeken egy időben elhagyták a név végéről az „e” betűt, így a repülőgépet Concorde helyett Concord néven írták. A történet szerint Harold Macmillan brit miniszterelnök és Charles de Gaulle francia elnök között kialakult diplomáciai feszültség is szerepet játszott abban, hogy a britek egy időre eltértek a francia írásmódtól.