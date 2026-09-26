Így írta át a repülés szabályait a legendás Concorde

1973. szeptember 26-án új fejezet kezdődött a polgári repülés történetében: a Concorde első alkalommal repülte át megállás nélkül az Atlanti-óceánt Washington és Párizs között. A szuperszonikus utasszállító mindössze 3 óra 32 perc alatt teljesítette az utat, miközben egy Boeing 747-nek ugyanennek a távolságnak a megtételéhez csaknem kétszer ennyi időre volt szüksége - írja a Time.
A Concorde fejlesztése és tesztelése évekig tartott, mire a mérnökök és a pilóták meg tudták győzni a közvéleményt arról, hogy az utasszállító biztonságosan képes a hangsebesség több mint kétszeresével repülni.
A repülőgép első prototípusa 1969-ben emelkedett a levegőbe, a menetrend szerinti kereskedelmi utasforgalom azonban csak 1976-ban indult meg.
A tesztidőszakban a Concorde sorra döntötte meg a repülési rekordokat. Az 1973. szeptember 26-i Washington–Párizs út újabb mérföldkőnek számított: a gép 1350 mérföld/órás, vagyis mintegy 2170 kilométer/órás sebességgel szelte át az óceánt.
Rekordot döntött a Concorde
A Concorde később a világ leggyorsabb transzatlanti utasszállítójaként is történelmet írt.
Az egyik legemlékezetesebb rekordját 1996-ban állította fel, amikor egy New Yorkból Londonba tartó járat mindössze 2 óra 52 perc 59 másodperc alatt érte el célállomását.
A gép rendkívüli sebessége miatt az utasok számára egészen más élményt jelentett a transzatlanti repülés, mint a hagyományos utasszállítókon. A Concorde lényegében a hangsebesség több mint kétszeresével közlekedett, így a London–New York út például néhány óra alatt teljesíthetővé vált.
A repülőgép neve is különleges történetet rejt. A Concorde fejlesztésében a brit és a francia kormány működött együtt, és eredetileg mindkét országban ugyanazt a nevet használták. A név angol és francia változata között azonban egy időre vita alakult ki.
Politikai vita is övezte a repülőgép nevét
A brit gépeken egy időben elhagyták a név végéről az „e” betűt, így a repülőgépet Concorde helyett Concord néven írták. A történet szerint Harold Macmillan brit miniszterelnök és Charles de Gaulle francia elnök között kialakult diplomáciai feszültség is szerepet játszott abban, hogy a britek egy időre eltértek a francia írásmódtól.
Tony Benn, az akkori brit repülésügyi miniszter később arról beszélt, hogy ő maga kezdeményezte az „e” visszahelyezését. A franciaországi Toulouse-ban tartott bemutatón jelentette be, hogy a brit fél ismét Concorde-ként fogja használni a repülőgép nevét.
Az „e” betűt többek között az excellence, az England, az Europe és az entente cordiale szavakkal hozta összefüggésbe.
Mérnöki csoda, hatalmas veszteséggel
A Concorde a brit–francia együttműködés egyik leglátványosabb mérnöki eredménye lett. A repülőgépet a két ország közös programjában fejlesztették, majd az Air France és a British Airways flottájában is megjelent.
A technológiai siker azonban nem járt együtt üzleti sikerrel. A fejlesztés és a tesztelés rendkívül költséges volt, a program pedig hatalmas pénzügyi veszteséget termelt.
Összesen mindössze 20 Concorde állt kereskedelmi szolgálatba, és a brit, illetve francia állam nem tudta visszaszerezni a fejlesztésre és tesztelésre fordított összegeket.
A Concorde legnagyobb előnye egyben a legnagyobb korlátja is volt: a rendkívül magas üzemeltetési költségek miatt a jegyek ára jóval magasabb volt a hagyományos repülőjáratokénál. A repülőgép ezért elsősorban a tehetősebb utasok és az üzleti világ számára volt elérhető.
Egy tragédia vetett véget a Concorde korszakának
A Concorde hosszú időn keresztül kiemelkedő biztonsági mérleggel közlekedett, ezt azonban 2000-ben súlyos tragédia törte meg.
Az Air France egyik Concorde gépe 2000. július 25-én röviddel a párizsi Charles de Gaulle repülőtérről történő felszállás után lezuhant.
A fedélzeten tartózkodó 109 ember, valamint a földön tartózkodó további négy ember életét vesztette.
A katasztrófa súlyosan rontotta a Concorde megítélését. Bár a repülőgépeket később ismét forgalomba állították, a típus problémái egyre sokasodtak: az öregedő flotta, a magas üzemeltetési költségek és az egyre csökkenő gazdaságosság egyaránt a program végét vetítették előre.
A Concorde végül 2003-ban repült utoljára kereskedelmi forgalomban, ezzel pedig lezárult a polgári repülés egyik legkülönlegesebb korszaka.
A szuperszonikus utasszállító azóta is a repüléstörténet egyik legismertebb mérnöki teljesítménye, amely bebizonyította, hogy a hangsebességnél több mint kétszer gyorsabban is lehet utasokat szállítani – legalábbis egy rövid, különleges korszak erejéig. Az Origo arról is írt korábban, hogy lesz-e a Concorde-nak utódja?