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Concorde

Így írta át a repülés szabályait a legendás Concorde

57 perce
Olvasási idő: 10 perc
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Ötvenhárom éve, 1973. szeptember 26-án történelmi repülést hajtott végre egy különleges utasszállító, amikor először szelte át megállás nélkül az Atlanti-óceánt Washington és Párizs között. A Concorde mindössze 3 óra 32 perc alatt teljesítette az utat, miközben egy Boeing 747-nek csaknem kétszer ennyi időre volt szüksége. A hangsebesség több mint kétszeresével közlekedő repülőgép később újabb transzatlanti rekordokat állított fel. A legendás típus azonban a hatalmas fejlesztési és üzemeltetési költségek, valamint a 2000-es tragikus baleset után 2003-ban végleg eltűnt a kereskedelmi forgalomból.
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Concordeszuperszonikusrepülőgép-katasztrófahangsebességPárizsWashington

1973. szeptember 26-án új fejezet kezdődött a polgári repülés történetében: a Concorde első alkalommal repülte át megállás nélkül az Atlanti-óceánt Washington és Párizs között. A szuperszonikus utasszállító mindössze 3 óra 32 perc alatt teljesítette az utat, miközben egy Boeing 747-nek ugyanennek a távolságnak a megtételéhez csaknem kétszer ennyi időre volt szüksége - írja a Time.

The French-British supersonic jet Concorde 002 lands at Dallas Fort Worth airport on September 20, 1973 after its first flight to the USA, during the opening ceremony of the new airport. (Photo by AFP)
Concorde landol az Egyesült Államokban 1973-ban - Illusztárció - Fotó: - / AFP

A Concorde fejlesztése és tesztelése évekig tartott, mire a mérnökök és a pilóták meg tudták győzni a közvéleményt arról, hogy az utasszállító biztonságosan képes a hangsebesség több mint kétszeresével repülni. 

A repülőgép első prototípusa 1969-ben emelkedett a levegőbe, a menetrend szerinti kereskedelmi utasforgalom azonban csak 1976-ban indult meg.

A tesztidőszakban a Concorde sorra döntötte meg a repülési rekordokat. Az 1973. szeptember 26-i Washington–Párizs út újabb mérföldkőnek számított: a gép 1350 mérföld/órás, vagyis mintegy 2170 kilométer/órás sebességgel szelte át az óceánt.

Rekordot döntött a Concorde

A Concorde később a világ leggyorsabb transzatlanti utasszállítójaként is történelmet írt. 

Az egyik legemlékezetesebb rekordját 1996-ban állította fel, amikor egy New Yorkból Londonba tartó járat mindössze 2 óra 52 perc 59 másodperc alatt érte el célállomását.

A gép rendkívüli sebessége miatt az utasok számára egészen más élményt jelentett a transzatlanti repülés, mint a hagyományos utasszállítókon. A Concorde lényegében a hangsebesség több mint kétszeresével közlekedett, így a London–New York út például néhány óra alatt teljesíthetővé vált.

A repülőgép neve is különleges történetet rejt. A Concorde fejlesztésében a brit és a francia kormány működött együtt, és eredetileg mindkét országban ugyanazt a nevet használták. A név angol és francia változata között azonban egy időre vita alakult ki.

Politikai vita is övezte a repülőgép nevét

A brit gépeken egy időben elhagyták a név végéről az „e” betűt, így a repülőgépet Concorde helyett Concord néven írták. A történet szerint Harold Macmillan brit miniszterelnök és Charles de Gaulle francia elnök között kialakult diplomáciai feszültség is szerepet játszott abban, hogy a britek egy időre eltértek a francia írásmódtól.

The 2 Concordes of Air France and British Airways face on 2 parallel tracks of Washington Dulles airport on May 24, 1976 to inaugurate the opening of the line. (Photo by AFP)
A két légitársaság gépe egymással szemben a washingtoni reptéren - Fotó: - / AFP

Tony Benn, az akkori brit repülésügyi miniszter később arról beszélt, hogy ő maga kezdeményezte az „e” visszahelyezését. A franciaországi Toulouse-ban tartott bemutatón jelentette be, hogy a brit fél ismét Concorde-ként fogja használni a repülőgép nevét.

 Az „e” betűt többek között az excellence, az England, az Europe és az entente cordiale szavakkal hozta összefüggésbe.

Mérnöki csoda, hatalmas veszteséggel

A Concorde a brit–francia együttműködés egyik leglátványosabb mérnöki eredménye lett. A repülőgépet a két ország közös programjában fejlesztették, majd az Air France és a British Airways flottájában is megjelent.

A technológiai siker azonban nem járt együtt üzleti sikerrel. A fejlesztés és a tesztelés rendkívül költséges volt, a program pedig hatalmas pénzügyi veszteséget termelt. 

Összesen mindössze 20 Concorde állt kereskedelmi szolgálatba, és a brit, illetve francia állam nem tudta visszaszerezni a fejlesztésre és tesztelésre fordított összegeket.

A Concorde legnagyobb előnye egyben a legnagyobb korlátja is volt: a rendkívül magas üzemeltetési költségek miatt a jegyek ára jóval magasabb volt a hagyományos repülőjáratokénál. A repülőgép ezért elsősorban a tehetősebb utasok és az üzleti világ számára volt elérhető.

Egy tragédia vetett véget a Concorde korszakának

A Concorde hosszú időn keresztül kiemelkedő biztonsági mérleggel közlekedett, ezt azonban 2000-ben súlyos tragédia törte meg.

Az Air France egyik Concorde gépe 2000. július 25-én röviddel a párizsi Charles de Gaulle repülőtérről történő felszállás után lezuhant. 

A fedélzeten tartózkodó 109 ember, valamint a földön tartózkodó további négy ember életét vesztette.

Firemen and policemen check the debris of the Concorde supersonic jet that crashed 25 July 2000 after taking off from Roissy airport, northern Paris. 113 people died in the accident. (Photo by Jack GUEZ / AFP)
A Concorde-tragédia helyszíne - Fotó: JACK GUEZ / AFP

A katasztrófa súlyosan rontotta a Concorde megítélését. Bár a repülőgépeket később ismét forgalomba állították, a típus problémái egyre sokasodtak: az öregedő flotta, a magas üzemeltetési költségek és az egyre csökkenő gazdaságosság egyaránt a program végét vetítették előre.

A Concorde végül 2003-ban repült utoljára kereskedelmi forgalomban, ezzel pedig lezárult a polgári repülés egyik legkülönlegesebb korszaka. 

A szuperszonikus utasszállító azóta is a repüléstörténet egyik legismertebb mérnöki teljesítménye, amely bebizonyította, hogy a hangsebességnél több mint kétszer gyorsabban is lehet utasokat szállítani – legalábbis egy rövid, különleges korszak erejéig. Az Origo arról is írt korábban, hogy lesz-e a Concorde-nak utódja?

 

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